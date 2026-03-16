conca、好きなURLをNFCカードに書き込める「オリジナルNFCプラン」を提供開始

株式会社バタフライコード

株式会社バタフライコード（所在地：大阪府大阪市北区梅田2-5-13、代表者：藤井 正尚）が運営するダウンロードカード制作サービス「conca（コンカ）」は、ユーザーが指定したURLをNFCカードに書き込める新サービス「オリジナルNFCプラン」を、2026年3月16日より提供開始しました。



本プランは、両面オリジナルデザインのカードに任意のURLを書き込み、スマートフォンをかざすだけでWebサイトやSNS、動画ページなどへスムーズにアクセスできるカードを制作するサービスです。アーティスト・クリエイターの物販、イベント配布、店舗販促、法人の営業ツールなど、さまざまな用途で活用していただけます。

開発の背景

近年、リアルな接点からオンライン上のコンテンツや情報へ自然につなげるニーズが高まっています。一方で、QRコードの読み取りやURL入力は、利用環境によっては手間となり、導線離脱の原因になることもあります。



concaではこれまで、ダウンロードカード制作サービスを通じて、物理カードとデジタルコンテンツを組み合わせた体験を提供してきました。そうした中で、ユーザーが希望するURLをNFCに書き込んだカード制作に関する相談も増えていたことから、このたび「オリジナルNFCプラン」として正式にサービス化しました。

オリジナルNFCカードプランの特徴

1. スマートフォンをかざすだけでアクセス

NFC対応スマートフォンをカードにかざすだけで、設定したURLへ直接アクセスできます。特別なアプリのインストールは不要です。

2. 好きなURLを書き込み可能

Webサイト、SNS、LINE、YouTubeなど、用途に応じたURLを自由に設定できます。カードごとに異なるURLを設定することも可能です。

3. 両面オリジナルデザインで制作

表裏両面フルカラー印刷に対応しています。PVC素材を採用し、しっかりとした質感と高級感のあるカードとして仕上げます。

4. 印刷からNFC書き込みまでワンストップ対応

カード印刷とNFC書き込みを一貫して管理することで、複数業者へ依頼する手間を減らし、品質の安定化を図ります。

5. 注文から入稿までオンラインで完結

価格を確認しながらそのまま注文でき、デザインデータやURLデータの入稿もオンライン上で完結します。

想定される利用シーン

サービス概要

- アーティストやクリエイターの物販カード- ライブや展示会、イベントでの配布カード- 店舗やブランドのショップカード- 法人の営業支援、展示会、キャンペーン施策- 会員向け案内カード、来店促進ツール- サービス名：オリジナルNFCプラン- 提供開始日：2026年3月16日- サービスページ：https://conca.cc/original_nfc- 注文ページ：https://conca.cc/order-form/original_nfc主な仕様- カード素材：PVC- カードサイズ：85.5 × 54 × 0.8mm- NFCチップ：NTAG213- 印刷仕様：両面フルカラー納期- 通常納期- 5営業日制作- 3営業日制作- 1営業日制作concaについて

conca（コンカ）は、音楽、動画、写真、文書などのデジタルコンテンツ配布に対応したダウンロードカード制作サービスです。物理的なカードとデジタルコンテンツを組み合わせることで、クリエイターや企業の多様な配布・販売ニーズを支援しています。

会社概要

会社名：株式会社バタフライコード

所在地：大阪府大阪市北区梅田2-5-13

代表者：藤井 正尚

事業内容：ウェブサービスの企画、設計、開発および運営

ウェブシステムの企画、設計、開発、構築、管理およびコンサルティング

URL：https://butterflycode.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社バタフライコード

担当：藤井 正尚

E-mail：info@conca.cc

URL：https://conca.cc/contact