【Kao PROFESSIONAL】介護施設の入浴介助の負担軽減へ「ソフティ 泡のヘッド＆ボディシャンプー 楽らくフォーマー」新発売

花王株式会社

花王株式会社BtoB事業部は、2026年3月16日、介護施設向け全身洗浄料「ソフティ 泡のヘッド＆ボディシャンプー 楽らくフォーマー」を発売します。当事業では、家庭の外に広がる社会の現場で、プロが求める清潔・快適なソリューションを提案しています。このたび、介護業界における人手不足や日々のケア・介助による身体的負担の軽減を目的に、利用者から目を離さず、片手で身体を支えながら、もう片方の手で泡を出すことができる製品を提供します。

■発売の背景

介護施設向けスキンケアブランド『ソフティ』は、「肌にやさしい洗浄・保湿で、介護する人もされる人も笑顔になれる」をコンセプトに掲げ、快適な入浴介助や身体清拭の実現に向けて、提案を行っております。

今回、花王が介護施設等に行った調査*では、入浴介助において「体位変換などで片手がふさがってしまい、両手が使えない」、「シャンプーを手に取る際、利用者から目を離してしまうのが怖い」といった声があり、介護スタッフの身体的負担が大きいことが分かりました。

*2024年8月 介護施設スタッフインタビュー調査

こうした声にお応えし、「ソフティ 泡のヘッド＆ボディシャンプー 楽らくフォーマー」を開発。片手でボトルを押すだけで泡を出すことができるため、利用者に集中して入浴介助を行うことができ、スタッフの労務負荷軽減が期待できます。また、効率的に身体が洗えることで、利用者がゆっくり入浴する時間の確保にもつながります。

今後も当事業は、製品やオペレーション改善などを通じ、様々な社会課題解決に取り組んでまいります。

■製品名／内容量

ソフティ 泡のヘッド＆ボディシャンプー 楽らくフォーマー／300mL

■製品特長

片手で持って泡で出る。頭にも身体にも使える洗浄料

- 介護スタッフの洗体の負担を軽減！時短にも！- 利用者から目や手を離さず、安心して身体が洗うことができます■発売日／地域

2026年3月16日／日本

■関連情報

「Kao PROFESSIONAL（BtoB衛生事業）」ブランドサイト (https://pro.kao.com/jp/professional/)

花王プロフェッショナル・サービス株式会社(https://pro.kao.com/jp/)

■お問い合わせ先

花王株式会社 PR戦略センター 企業PR戦略部 〒103-8210 東京都中央区日本橋茅場町1-14-10

www.kao.com/jp/(https://www.kao.com/jp/)