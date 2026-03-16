ＳＯＭＰＯウェルビーイング株式会社、さいたま市と包括連携協定を締結しました

SOMPOウェルビーイング株式会社

SOMPOウェルビーイング株式会社 は、2026年3月13日付で「さいたま市みんなのアプリ」を活用した地域課題解決および市民のWell-being向上に向けた包括連携協定、「さいたま市みんなのアプリを活用した市民のWell-being向上を共に目指す連携協定 」（以下「本協定」）を締結いたしました。

本協定は、損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治）、SOMPOウェルビーイング株式会社（代表取締役社長：大場 康弘）、RIZAPグループ株式会社（代表取締役社長：瀬戸 健）、ジャパンベストレスキュー株式会社（代表取締役社長：若月光博 ）、さいたま市（市長：清水 勇人）、株式会社つなぐ（代表取締役：佐々木 彰 ）の６者が、緊密な相互連携と協働を通じて、さいたま市における地域課題の解決および地域社会の活性化、ならびに関係企業の企業価値の成長・発展に寄与することを目的として締結するものです。

当社は、「さいたま市みんなのアプリ」を通じて介護相談サービス「ウェルビオ」を提供します。介護の備えはもちろん、在宅介護の方法や介護施設紹介、相続・終活など、介護初期～介護後期まで、介護に関わるすべてをワンストップで一生涯サポートします。

官民連携によって、夜間・休日の対応や遠距離介護における地域を跨ぐ対応、民間サービスの中立的なご案内などが可能になり、介護支援の隙間を解消します。また、さいたま市にお住まいの方々の仕事と介護の両立をサポートし、地域社会の安心・安全な暮らしを支えてまいります。

当社は、本協定を契機に、他の自治体との連携も積極的に推進してまいります。各地域が抱える多様な介護課題に合わせた最適なソリューションを各自治体と連携のうえ共創します。そして、誰もが地域や環境に左右されず、安心して生活ができるウェルビーイングな社会を、そして年を重ねることをポジティブに捉えられる社会の実現に貢献してまいります。

ウェルビオ： https://wellbio.jp/lp/kaigo/

ＳＯＭＰＯウェルビーイング株式会社： https://www.sompo-wb.co.jp/