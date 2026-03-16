T-BOLANのカラオケ配信曲が全曲本人映像に！「LIVE DAM WAO!」で3月24日より

株式会社第一興商

株式会社第一興商（以下、当社）は、2026年3月24日よりDAMのフラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」においてT-BOLANの配信楽曲の全てを本人映像に対応します。

1991年のメジャーデビュー以来、時代を彩る数々の名曲を生み出しているT-BOLANは、現在、ラストライブツアー「T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47」を展開中です。DAMでは、T-BOLANの曲を歌うとメンバーと同じステージで歌える権利や、Tシャツ・フェイスタオルなどのツアーグッズが抽選で当たるキャンペーンを実施中です。

※詳細はDAMオフィシャルサイト内「T-BOLAN LAST LIVEキャンペーン」ページをご確認ください

これまでにDAMで配信した97曲※のうち一部は本人映像に対応していますが、LIVE DAM WAO!では3月24日より全曲を本人映像で歌えるようになります。ミュージックビデオが存在しない楽曲は、臨場感あふれるライブ映像などをぜいたくに使用し、DAMならではの特別な背景映像としてお届けします。

※他アーティストとのfeat.曲、別名義によるリリース曲、トリビュート曲は除く

カラオケ機種を選ぶ際、本人映像対応はユーザーにとって重要なポイントです。当社は、LIVE DAM WAO!の発売以来、本人映像対応アーティストのラインアップ拡充を進めています。今後もユーザー満足度を高めることでカラオケ利用促進を目指します。

■LIVE DAM WAO! 全曲本人映像対応リスト

※2026年3月24日時点

■関連サイト

・DAMオフィシャルサイト内 T-BOLAN LAST LIVEキャンペーンページ：

https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202507_tbolan.html

・DAMオフィシャルサイト内 T-BOLAN 配信曲一覧ページ：

https://www.clubdam.com/karaokesearch/artistleaf.html?artistCode=3891(https://www.clubdam.com/karaokesearch/artistleaf.html?artistCode=3891)