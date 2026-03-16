【くまのプーさん】原作デビュー100周年記念！上品な陶器製テーブルウェアがスケーターから登場！松屋銀座「くまのプーさん展」にて3月17日より先行販売開始

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、「くまのプーさん」の原作デビュー100周年を記念した「クラシックプー」デザインの陶器製テーブルウェアシリーズを発売いたします。

本商品は、2026年3月17日より松屋銀座で開催される「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」にて先行販売を実施いたします。

■商品特徴

食卓を上品に彩る「クラシックプー」のテーブルウェアシリーズです。水彩画のような繊細なタッチで描かれた「くまのプーさん」や「ピグレット」、「ティガー」などのキャラクターたちが、毎日の食事やティータイムに温もりをもたらします。

サラダボウルは深さを持たせた形状のため、汁気のあるおかずやたっぷりのサラダも美しく盛り付けることができます。スープマグはしっかりと握りやすい取っ手で、温かいスープを飲む際も安定して持つことができます。３種類のデザインのミニ皿は、取り皿やちょっとしたお菓子をのせるのにぴったりなサイズ感となっています。

■商品詳細

CBPL14 サラダボウル クラシックプー

6,380円（税込）

品番：CBPL14

POS：4973307745966

サイズ：Φ140×H55mm

容量：415ml

CBPL37 スープマグ クラシックプー

6,050円（税込）

品番：CBPL37

POS：4973307745973

サイズ：Φ105、130×H170mm

容量：320ml

CBPL12 ミニ皿 クラシックプー(A)

2,970円（税込）

品番：CBPL12

POS：4973307745980

サイズ：Φ120×H20mm

「クリストファー・ロビン」と「くまのプーさん」が描かれています。

CBPL12 ミニ皿 クラシックプー(B)

2,970円（税込）

品番：CBPL12

POS：4973307745997

サイズ：Φ120×H20mm

「くまのプーさん」と「ティガー」が描かれています。

CBPL12 ミニ皿 クラシックプー(C)

2,970円（税込）

品番：CBPL12

POS：4973307746000

サイズ：Φ120×H20mm

「くまのプーさん」と「ピグレット」が寄り添うイラストです。

■販売情報

「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」にて先行販売いたします。

期間：2026年3月17日(火)～4月13日(月)

場所：松屋銀座8階イベントスクエア

先行販売後、スケーター公式オンラインショップhttps://skater-onlineshop.com/

および、全国の量販店、専門店、雑貨店などで一般販売いたします。

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。

掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021