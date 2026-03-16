Hulu、対象コミック購入で月額有料会員＜全員＞に1,000ポイントをプレゼントする「春のコミック購入キャンペーン」を3月16日より開催！

ＨＪホールディングス株式会社

オンライン動画配信サービスHuluを運営するHJホールディングス株式会社（東京都港区、代表取締役社長：高谷和男、以下：Hulu）は、2026年3月16日（月）より、Hulu見放題会員様を対象に、1冊400ポイント以上の対象コミックをご購入いただいた方全員へ、期間限定ポイント1,000ポイント（1,000円相当）をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

最大の特長は、購入条件金額を上回る1,000ポイントを還元する豪華な特典です。 付与されたポイントを次巻以降のご購入にもご利用いただけます。

1月クールのTVアニメが次々とクライマックスを迎え、作品への熱量がいっそう高まる春休みに、Huluで動画コンテンツと共に電子コミックも合わせてお楽しみください。



■キャンペーン概要

対象期間: 2026年3月16日（月）午前0:00～2026年4月5日（日）午後11:59

対象者条件:以下、2つの条件全てに該当する方が対象となります。

条件１.：キャンペーン終了時点で、Hulu見放題サービスの月額有料会員である方（期間中の新規・再入会を含みます）

条件２.：キャンペーン期間中に、Huluでいずれかの1冊400円（税込）/ 400ポイント以上の対象「コミック」を1点以上購入した方

※「SLAM DUNK」は本キャンペーンの対象外となります。

※単価399円（税込）以下のコミックを複数ご購入し、キャンペーン期間内の累計購入金額が400円（税込）を超えた場合であっても、対象外となります。

※本キャンペーンはご契約のアカウント単位で集計いたします。 同一アカウント内の複数のプロフィールで購入された場合でも、特典の付与は1アカウントにつき1回となります。

特典: 期間限定ポイント1,000ポイント（対象者の条件１.２.を満たす全員へ付与）

ポイント付与予定日: 2026年4月上旬

ポイント有効期限: 2026年4月30日（木）

【本キャンペーン及び期間限定ポイントについての注意事項】

期間限定ポイント(https://help.hulu.jp/hc/ja/articles/6334018760345-%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88-%E6%9C%9F%E9%96%93%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6)を利用するにはHuluの月額有料会員（Hulu | Disney+スタンダード セットプラン、Hulu | Disney+プレミアム セットプランも含む）である必要があります。

期間限定ポイントはHuluのレンタル／購入作品（電子コミックを含む）のお支払いにのみご利用可能です。

期間限定ポイントとクレジットカード・PayPayでのお支払いは併用できません。保有されている購入ポイント及び期間限定ポイントが作品の購入に必要なポイントに不足している場合には、購入ポイントをご購入下さい。

本キャンペーンは、予告無く変更または中止させていただく場合がございます。

本キャンペーン及び過去に当社が実施したキャンペーンに対するお客さまの行為が、不正行為、利用規約違反、その他運営上の趣旨に反していると当社が判断した場合は期間限定ポイントプレゼントの対象外といたします。

期間限定ポイントは、第三者へ譲渡することはできません。

現在Hulu（見放題）の会員ではない方は、以下より新規登録もしくは再登録いただけます。

※新規登録の方法はこちら(https://help.hulu.jp/hc/ja/articles/360044690173)

※再登録の方法はこちら(https://help.hulu.jp/hc/ja/articles/360044165374)

Hulu（見放題）の新規登録はこちら(https://id.hulu.jp/signup?cmp=12644)

Hulu（見放題）の再登録はこちら(https://www.hulu.jp/account/subscriptions/comeback?cmp=12644)

電子コミックサービスのご利用はこちら(https://www.hulu.jp/comic)

コミックのご利用方法などの詳細はこちら(https://help.hulu.jp/hc/ja/categories/51323032494745)からご確認いただけます。

【電子コミックのご利用に関する注意事項】

Huluレンタル／購入作品（電子コミックを含む）のご利用には、Huluアカウント（無料）が必要となります。電子コミックのみをご購入の場合は、Hulu見放題サービス（有料）へのご登録は不要です。HuluのWebサイト等で購入ポイントを都度ご購入の上、電子コミックをご購入いただけます。詳しくは、Huluヘルプセンターのレンタル/購入ページ(https://help.hulu.jp/hc/ja/sections/360008449213-%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB-%E8%B3%BC%E5%85%A5)をご確認ください。ただし、本キャンペーンの適用を受けるためには、Hulu見放題サービスへのご登録が必要です。

Huluアプリにおいて電子コミックが表示されない場合、アプリが最新バージョンに更新されているかをご確認ください。アプリの最新バージョンは、iOSではApp Store、AndroidではGoogle Playストアからご確認いただけます。

電子コミックは、Huluのアプリ及びWEBサイトにてご購入いただけますが、アプリでのみお読みいただけます。WEBサイトではご覧いただけません。

Huluとは https://www.hulu.jp/

映画・ドラマ・アニメ・バラエティなどを楽しめるオンライン動画配信サービスです。

【見放題】では月額定額料金でいつでも、どこでも、140,000本以上の作品が見放題。Huluが製作または独占的に配信開始する映画、ドラマ、バラエティ作品などをお届けする「Huluオリジナル」を筆頭に、テレビで放送中の人気番組の見逃し配信や、音楽ライブの配信などラインナップも幅広くHuluでしか観られない独占コンテンツも豊富に取り揃えています。 また、日米英のニュース、スポーツなどのライブ配信も充実しています。どの動画もインターネットに接続したテレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどで視聴可能です。

【レンタル／購入】は、月額定額料金を支払うことなく都度課金でご利用いただけます。劇場公開から間もない最新映画等に加え、人気の音楽イベントや舞台などのライブ配信を提供。さらに人気の「電子コミック」もラインナップ。アニメやドラマの原作など、幅広いジャンルのコミックをお楽しみいただけます。