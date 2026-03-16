「ace.」から、都会的な軽やかさが魅力のカジュアルショルダーバッグシリーズ「メトレクス」登場

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森下宏明）は、バッグ＆ラゲージブランド「ace.（エース）」から、都会的なスタイリッシュさと軽量感が特徴のカジュアルショルダーバッグシリーズ「メトレクス」を発売しました。直営店、オンラインストア、全国の主要百貨店・専門店にて順次展開開始します。

「メトレクス」は、程よい光沢のある細番手ナイロンツイル生地を使用した、軽量でソフトなつくりのショルダーバッグシリーズ。立体的なデザインを取り入れ、小ぶりながら見た目以上の収納力を備えました。キレイめカジュアルスタイルにも合わせやすいアイテムです。

【機能紹介】

・軽量

程よい光沢のある細番手ナイロンツイル生地を使用し、軽量でソフトなつくりに仕上げました。

・撥水加工

本体に使用しているナイロンツイル生地に撥水加工を施しています。突然の雨でも安心です。

・ビスロンファスナー

フロントポケット部分に、デザインアクセントとしてビスロンファスナーを採用しました。

・ユーティリティポケット

服のポケット代わりとして使える便利な内装ポケットを備えています。

・ファスナーポケット

貴重品の収納に適した内装ファスナーポケットを備えています。

・2WAYショルダー

ショルダーと手持ちの2WAY仕様で、シーンに合わせた使い分けが可能です。（ボディバッグ除く）

・背面ポケット

荷物を出し入れしやすい背面ポケットを備えています。（ボディバッグ除く）

【収納例】

【商品情報】

縦ショルダー小横ショルダー小縦ショルダー大ボディバッグ横ショルダー大

ブランド：ace.

シリーズ：メトレクス

素材：ナイロン

カラー：ブラック、ネイビー、グレー

形状／品番／サイズ（W×H×D）／容量／重量／税込価格：

縦ショルダー小／19111／15×22×6cm／4L／180g／12,100円

横ショルダー小／19112／22×16×6cm／4L／180g／12,100円

縦ショルダー大／19113／22×26×8cm／6L／250g／14,300円

ボディバッグ ／19114／18×30×10cm／5L／260g／13,200円

横ショルダー大／19115／28×20×9cm／6L／290g／15,400円

【ace.（エース）】

1940年創業の日本のバッグメーカー『エース株式会社』が手掛けるバッグ＆ラゲージブランド。

「すべての移動を旅と捉え、その移動を快適にする最適なカタチを提供する」ことをコンセプトに、トラベルからカジュアル、ビジネスまで幅広い種類のバッグを提供。日本含むアジアマーケット中心に展開中。

ブランドサイト：https://www.ace-dot.com/

エースオンラインストア：https://store.ace.jp/shop/