昨年大人気だったパンどろぼう付録の第2弾が登場！ 『レタスクラブ』2026年4月号セブンネットショッピング・セブン-イレブン特別版が予約開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA LifeDesign（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川金正法）は、2026年3月25日（水）に『レタスクラブ』4月号セブンネットショッピング・セブン-イレブン特別版を発売します。特別付録は「ぬいぐるみチャームになる パンどろぼう おにぎりぼうやエコバッグ」です。3月15日（日）からセブンネットショッピング、カドストにて予約を開始しました。

昨年大人気だったパンどろぼう付録、待望の第2弾。バッグを折りたたんで収納すると、かわいいおにぎりぼうやのぬいぐるみチャームとしても持ち運び可能。お出かけが楽しくなること間違いなしです！

■エコバッグのポイント

- ちょっとした買い物やサブバッグにピッタリなサイズ！

荷物が少ないときや少量の買い物のときにちょうど良い大きさで、必要なシーンでサッと取り出すことができます。

- マチが広くてケーキの箱やお弁当も平らに入れられる

小さめサイズながら、マチは19cmと広め。5号サイズのケーキの箱もすっぽり入ります。お弁当やおすしなども平らに持ち運べるので、中身が崩れる心配が軽減。

かわいくて便利なエコバッグは、セブンネットショッピング、セブン-イレブン、カドストでの限定販売です。ぜひチェックしてみてください。

タイトル：『レタスクラブ』2026年4月号 セブンネットショッピング・セブン-イレブン特別版

特別付録「ぬいぐるみチャームになる パンどろぼう おにぎりぼうやエコバッグ」

サイズ（持ち手を除く）：約縦29.5×横26×マチ19cm

発行：株式会社KADOKAWA LifeDesign

発売：株式会社KADOKAWA

発売日：2026年3月25日予定

価格：1,690円（税込）

https://7net.omni7.jp/detail/1266636659

(C) Keiko Shibata／KADOKAWA

※セブンネットショッピング、セブン-イレブン、カドストで販売する『レタスクラブ』4月号特別版の限定付録です。通常号にはつきません。

※一部店舗では、お取り扱いがない場合がございます。

※店舗へのお問い合わせについてはお控えいただきますよう、お願いいたします。

※一部地域では、発売日が異なる場合がございます。

※セブン-イレブン店頭での発売をしない場合もございます。予めご了承ください。

※付録の「ぬいぐるみチャームになる パンどろぼう おにぎりぼうやエコバッグ」は、実物と写真が多少異なることがあります。

※ご予約の際はセブンネットショッピング、カドストをご利用ください。

※エコバッグ以外は、商品に含まれません。