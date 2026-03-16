ゴルフウェアブランド「ESUQUISE GOLF（エスキースゴルフ）」が、 2026 SPRING & SUMMER COLLECTIONより、初のメンズラインを発表。

株式会社ビヨンドプロパティーズ

2026 SPRING & SUMMER COLLECTION

「着たい」の声が、ラインを生んだ。

ESUQUISE GOLFは創業以来、レディースコレクションにおいて「洗練と機能美の融合」を一貫したコンセプトに掲げ、コースと日常をシームレスにつなぐスタイルを提案してきました。



既存のゴルフウェアにはないモード感と、競技に応える機能性の両立。

その世界観は感度の高いゴルファーたちから支持を集め、「男性にも着せたい」「ペアで揃えたい」「自分たちも着たい」という声がブランドに届き続けてきました。

それに応える形で、今回、メンズラインが誕生します。

新しいゴルフ像。「競技」から「自己表現」へ

ゴルフの楽しみ方が多様化する今、コース上での装いにも、自分らしさを求める男性ゴルファーが増えています。

ESUQUISE GOLFのメンズラインが目指すのは、単なる競技ウェアではなく、

「装いとしてのゴルフウェア」 という新たなカテゴリーの創出。



従来のスポーツブランドとも、ラグジュアリーカジュアルブランドともひと味違う、

ゴルフ×都市型モードファッションという独自のポジションを確立します。

メンズラインの3つの特徴

１. ミニマルで構築的なデザイン

余白を意識したシルエット設計と上質な素材が、

コース上でも街でも静かな存在感を放つ。

タイトすぎずルーズすぎない、大人の余裕を感じさせるバランスを追求しています。

２. スポーツとファッションを両立する機能性

高伸縮ストレッチ素材・通気性・軽量・防シワ性能を兼ね備えた高機能素材を採用。

スイング時の可動域を最大限に確保しながら、美しいシルエットをキープします。

素材選定にはリサイクルポリエステルを取り入れるなど、SDGsにも配慮。

ラグジュアリーな質感と、アスリートの要求を両立するスペックです、。

３. コースから街へ、トランジションウェアという発想

プレー前後にそのまま街へ出かけられる「ライフスタイル提案型コレクション」。

ラウンド後のディナーも、仕事終わりの一打も、着替え不要のスタイリングを実現します。

レディースラインとリンクする、カラーパレット

グレージュ、チャコール、セージグリーンなど、静けさと品のあるニュアンスカラーをメンズラインにも展開。

レディースラインと色の文脈を共有することで、パートナーとの洗練されたリンクスタイルが自然と生まれます。

ESUQUISE GOLF ディレクターがメンズラインに込めた想い

メンズラインの立ち上げにあたり、単なるサイズアップではなく、立ち上げや所作と真摯に向き合いゼロからパターンを構築しました。

最も追求したのは、スイング時や着座時にも美しいシルエットを保つ「機能美」です。

「パートナーにも着せたい」という声を原動力に、ペアで楽しめるカラーリングや、着る人だけが実感できる緻密なディテールに美学を注ぎ込みました。

ゴルフも自身のスタイルも妥協しない大人の男性へ、いかなるシーンでも自信を与えてくれる一着をご提案します。

ESQUISEGOLFならではのカラーパレットで、パートナーとの洗練されたリンクスタイルと豊かなゴルフライフをお楽しみください。

ディレクター 誠道美咲

2026 SPRING & SUMMER COLLECTION 展示会開催のお知らせ

メンズライン初お披露目となる展示会を開催いたします。 メンズ・レディース両ラインの新作を、ぜひ実際にご覧ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/125360/table/23_1_072a11776f269098021f4d0e76def597.jpg?v=202603161151 ]

※当日、商品をご購入いただいた方には、オリジナルのESQUISE ECO BAGを進呈致します。

お気軽にお越しください。

展示会での取材、ご商談をご希望の方は、下記までお問合せください

お問い合わせ：info@byd-p.com

発売概要

発売日：2026年3月16日（月）

展開アイテム：ポロシャツ、モックネック、パンツ、アウター 他

販売先：公式オンラインストア／GOLVI HOUSE（札幌）

購入URL：https://esquisegolf.com/

ESQUISEGOLF公式オンラインストア：https://esquisegolf.com/

GOLVI HOUSE 札幌：https://www.instagram.com/golvi_house/

お問い合わせ先

株式会社ビヨンドプロパティーズ：https://byd-p.jp/

メールアドレス：info@byd-p.com

ESQUISEGOLF instagram：https://www.instagram.com/esquisegolf/

ESQUISEGOLF LINE：https://lin.ee/HRT0uDj