「THE CREATIVE ACADEMY 2026 1st」に、テレビ業界の大物が参画。『有吉ゼミ』『愛のハイエナ』の企画・演出を手掛ける橋本和明氏、元・吉本興業会長の大崎洋氏が講師に追加決定

株式会社GO

「THE CREATIVE ACADEMY」は、AI時代に求められる“創造的思考力”と“突破力”を鍛える教育プログラムです。

この度、2026年4月より開講する「THE CREATIVE ACADEMY 2026 1st」の講師として、橋本和明氏並びに大崎洋氏が追加決定いたしました。

開催概要

日本テレビにて『有吉ゼミ』『有吉の壁』『マツコ会議』などヒット番組を企画・演出し、フリーとして独立後も配信で『THEゴールデンコンビ』（Prime Video）、『ファイナルドラフト』(Netflix)、『愛のハイエナ』(ABEMA)など、次々とヒットコンテンツを手がける橋本和明氏。デジタルコンテンツを制作する株式会社QREATIONの取締役も務め、『本日も絶体絶命。』は20億再生を超えるヒットを生むなど、注目を集めるクリエイター/プロデューサーです。

また、大崎洋氏は、テレビという枠組みに囚われず、いち早く音楽、出版、スポーツマネジメント、デジタルコンテンツへと事業領域を拡張し、吉本興業を日本屈指のエンターテインメント企業へと押し上げました。さらに「沖縄国際映画祭」の立ち上げや、「住みます芸人」による地方創生など、エンターテイメントの力を新しい領域へと掛け合わせてきたプロデューサーでもあります。



「THE CREATIVE ACADEMY」では、そんなお二方それぞれに「ビジネスとクリエイティブ」をテーマとした講義をいただきます。新しい時代の経営者/クリエイター／プロデューサー像を体現する両氏の仕事とその思考プロセスは、ビジネスパーソンにとって必見の内容です。

講義詳細

▼橋本和明 氏

日時

2026年7月23日（木） 19:30-22:00



講義タイトル

尖った企画を丸めず実現する「プロジェクト推進力」

▼大崎洋 氏

日時

2026年9月上旬 19:30-21:00 予定

※開催日時が確定次第、後日公式ホームページ内で発表します



講義タイトル

これからの時代をつくる「ビジネス」と「クリエイティブ」

受講対象者

1. 「THE CREATIVE ACADEMY 2026 1st」超実践コース受講者

2. 「TCA UNLIMITED」受講者（オンデマンドでアーカイブ動画を配信予定）

講師プロフィール

THE CREATIVE ACADEMY「超実践コース」の応募締切は 3/25（水）23:59 まで

少人数（50人ほど）・対面形式で白熱した講義を行う「超実践コース」の応募締切は、3/25（水）23:59 までとなります。皆さまのご応募をお待ちしております。

▼超実践コースWebサイト

https://thecreativeacademy.com/2026_1st/