【イオン別注】アニメ「ハイキュー!!」プリントＴシャツを３月２０日（金）発売

イオン株式会社

イオンは３月２０日（金）に、ヤングカジュアルウェアの専門店「Ｄｏｕｂｌｅｆｏｃｕｓ（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約１００店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、アニメ「ハイキュー!!」のキャラクターとセリフをバックにプリントしたＴシャツ８種類を販売します。

“アニメ”や“漫画”は人気の趣味のひとつであり、子どもから大人まで幅広い世代が楽しんでいます。こうした中、ダブルフォーカスは数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売しています。

アニメ「ハイキュー!!」はバレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画が原作のアニメシリーズです。今回のプリントＴシャツは、キャラクターとセリフをバックにプリントし、フロントには各高校の横断幕のワンポイント入りです。

これからもダブルフォーカスは、トレンドファッションアイテムの展開や、“今日の気分を表現する”スタイルを提案し続け、お客さまの生活に楽しさをお届けしてまいります。

【販売概要】

発売日：２０２６年３月２０日（金）

展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」約１００店舗※１）

ＷＥＢ販売：イオンスタイルオンライン

https://aeonretail.com/Page/f-doublefocus.aspx

商品数：Ｔシャツ８種類

価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）

サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※メンズサイズ、ユニセックス着用可

【商品一覧】

■アニメ「ハイキュー!!」日向翔陽 プリントTシャツ

カラー：ブラック

高校名：烏野高校

セリフ：「もう一回」が無い試合だ 研磨!!!!

フロントには横断幕、バックには烏野高校 日向翔陽とセリフをプリントしました。

■アニメ「ハイキュー!!」影山飛雄 プリントTシャツ

カラー：ホワイト

高校名：烏野高校

セリフ：スパイカーに時間（みち）をつくれ

フロントには横断幕、バックには烏野高校 影山飛雄とセリフをプリントしました。

■アニメ「ハイキュー!!」及川 徹 プリントTシャツ

カラー：ホワイト

高校名：青葉城西高校

セリフ：信じてるよ お前ら

フロントには横断幕、バックには青葉城西高校 及川 徹とセリフをプリントしました。

■アニメ「ハイキュー!!」黒尾鉄朗 プリントTシャツ

カラー：チャコール

高校名：音駒高校

セリフ：しんどい時間は越えてきた ごほうびタイムだ

フロントには横断幕、バックには音駒高校 黒尾鉄朗とセリフをプリントしました。

■アニメ「ハイキュー!!」孤爪研磨 プリントTシャツ

カラー：ブラック

高校名：音駒高校

セリフ：ただ9×18ｍの四角の中でボールを落とさない事に必死になるだけ

フロントには横断幕、バックには音駒高校 孤爪研磨とセリフをプリントしました。

■アニメ「ハイキュー!!」牛島若利 プリントTシャツ

カラー：ホワイト

高校名：白鳥沢学園高校

セリフ：俺は俺達が勝つ事を疑わない

フロントには横断幕、バックには白鳥沢学園高校 牛島若利とセリフをプリントしました。

■アニメ「ハイキュー!!」木兎光太郎 プリントTシャツ

カラー：チャコール

高校名：梟谷学園高校

セリフ：ぜんぶ勝つ

フロントには横断幕、バックには梟谷学園高校 木兎光太郎とセリフをプリントしました。

■アニメ「ハイキュー!!」宮 侑・宮 治 プリントTシャツ

カラー：チャコール

高校名：稲荷崎高校

セリフ：この位置 頃合い この角度 どんぴしゃり

フロントには横断幕、バックには稲荷崎高校 宮 侑・宮 治 とセリフをプリントしました。

※１：本州・四国・沖縄の店舗です。店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。

以上