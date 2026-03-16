【イオン別注】アニメ「ハイキュー!!」プリントＴシャツを３月２０日（金）発売

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イオン株式会社

イオンは３月２０日（金）に、ヤングカジュアルウェアの専門店「Ｄｏｕｂｌｅｆｏｃｕｓ（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約１００店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、アニメ「ハイキュー!!」のキャラクターとセリフをバックにプリントしたＴシャツ８種類を販売します。




“アニメ”や“漫画”は人気の趣味のひとつであり、子どもから大人まで幅広い世代が楽しんでいます。こうした中、ダブルフォーカスは数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売しています。



アニメ「ハイキュー!!」はバレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画が原作のアニメシリーズです。今回のプリントＴシャツは、キャラクターとセリフをバックにプリントし、フロントには各高校の横断幕のワンポイント入りです。



これからもダブルフォーカスは、トレンドファッションアイテムの展開や、“今日の気分を表現する”スタイルを提案し続け、お客さまの生活に楽しさをお届けしてまいります。



【販売概要】


発売日：２０２６年３月２０日（金）


展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」約１００店舗※１）


ＷＥＢ販売：イオンスタイルオンライン


https://aeonretail.com/Page/f-doublefocus.aspx


商品数：Ｔシャツ８種類


価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）


サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ　※メンズサイズ、ユニセックス着用可


【商品一覧】


■アニメ「ハイキュー!!」日向翔陽 プリントTシャツ


カラー：ブラック


高校名：烏野高校


セリフ：「もう一回」が無い試合だ 研磨!!!!


フロントには横断幕、バックには烏野高校 日向翔陽とセリフをプリントしました。







■アニメ「ハイキュー!!」影山飛雄 プリントTシャツ


カラー：ホワイト


高校名：烏野高校


セリフ：スパイカーに時間（みち）をつくれ


フロントには横断幕、バックには烏野高校 影山飛雄とセリフをプリントしました。







■アニメ「ハイキュー!!」及川 徹 プリントTシャツ


カラー：ホワイト


高校名：青葉城西高校


セリフ：信じてるよ お前ら


フロントには横断幕、バックには青葉城西高校 及川 徹とセリフをプリントしました。







■アニメ「ハイキュー!!」黒尾鉄朗 プリントTシャツ


カラー：チャコール


高校名：音駒高校


セリフ：しんどい時間は越えてきた ごほうびタイムだ


フロントには横断幕、バックには音駒高校 黒尾鉄朗とセリフをプリントしました。







■アニメ「ハイキュー!!」孤爪研磨 プリントTシャツ


カラー：ブラック


高校名：音駒高校


セリフ：ただ9×18ｍの四角の中でボールを落とさない事に必死になるだけ


フロントには横断幕、バックには音駒高校 孤爪研磨とセリフをプリントしました。







■アニメ「ハイキュー!!」牛島若利 プリントTシャツ


カラー：ホワイト


高校名：白鳥沢学園高校


セリフ：俺は俺達が勝つ事を疑わない


フロントには横断幕、バックには白鳥沢学園高校 牛島若利とセリフをプリントしました。







■アニメ「ハイキュー!!」木兎光太郎 プリントTシャツ


カラー：チャコール


高校名：梟谷学園高校


セリフ：ぜんぶ勝つ


フロントには横断幕、バックには梟谷学園高校 木兎光太郎とセリフをプリントしました。







■アニメ「ハイキュー!!」宮 侑・宮 治 プリントTシャツ


カラー：チャコール


高校名：稲荷崎高校


セリフ：この位置 頃合い この角度 どんぴしゃり


フロントには横断幕、バックには稲荷崎高校 宮 侑・宮 治 とセリフをプリントしました。








※１：本州・四国・沖縄の店舗です。店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。



以上