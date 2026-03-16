【イオン別注】アニメ「ハイキュー!!」プリントＴシャツを３月２０日（金）発売
イオンは３月２０日（金）に、ヤングカジュアルウェアの専門店「Ｄｏｕｂｌｅｆｏｃｕｓ（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約１００店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、アニメ「ハイキュー!!」のキャラクターとセリフをバックにプリントしたＴシャツ８種類を販売します。
“アニメ”や“漫画”は人気の趣味のひとつであり、子どもから大人まで幅広い世代が楽しんでいます。こうした中、ダブルフォーカスは数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売しています。
アニメ「ハイキュー!!」はバレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画が原作のアニメシリーズです。今回のプリントＴシャツは、キャラクターとセリフをバックにプリントし、フロントには各高校の横断幕のワンポイント入りです。
これからもダブルフォーカスは、トレンドファッションアイテムの展開や、“今日の気分を表現する”スタイルを提案し続け、お客さまの生活に楽しさをお届けしてまいります。
【販売概要】
発売日：２０２６年３月２０日（金）
展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」約１００店舗※１）
ＷＥＢ販売：イオンスタイルオンライン
https://aeonretail.com/Page/f-doublefocus.aspx
商品数：Ｔシャツ８種類
価格：Ｔシャツ本体１,９８０円（税込２,１７８円）
サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※メンズサイズ、ユニセックス着用可
【商品一覧】
■アニメ「ハイキュー!!」日向翔陽 プリントTシャツ
カラー：ブラック
高校名：烏野高校
セリフ：「もう一回」が無い試合だ 研磨!!!!
フロントには横断幕、バックには烏野高校 日向翔陽とセリフをプリントしました。
■アニメ「ハイキュー!!」影山飛雄 プリントTシャツ
カラー：ホワイト
高校名：烏野高校
セリフ：スパイカーに時間（みち）をつくれ
フロントには横断幕、バックには烏野高校 影山飛雄とセリフをプリントしました。
■アニメ「ハイキュー!!」及川 徹 プリントTシャツ
カラー：ホワイト
高校名：青葉城西高校
セリフ：信じてるよ お前ら
フロントには横断幕、バックには青葉城西高校 及川 徹とセリフをプリントしました。
■アニメ「ハイキュー!!」黒尾鉄朗 プリントTシャツ
カラー：チャコール
高校名：音駒高校
セリフ：しんどい時間は越えてきた ごほうびタイムだ
フロントには横断幕、バックには音駒高校 黒尾鉄朗とセリフをプリントしました。
■アニメ「ハイキュー!!」孤爪研磨 プリントTシャツ
カラー：ブラック
高校名：音駒高校
セリフ：ただ9×18ｍの四角の中でボールを落とさない事に必死になるだけ
フロントには横断幕、バックには音駒高校 孤爪研磨とセリフをプリントしました。
■アニメ「ハイキュー!!」牛島若利 プリントTシャツ
カラー：ホワイト
高校名：白鳥沢学園高校
セリフ：俺は俺達が勝つ事を疑わない
フロントには横断幕、バックには白鳥沢学園高校 牛島若利とセリフをプリントしました。
■アニメ「ハイキュー!!」木兎光太郎 プリントTシャツ
カラー：チャコール
高校名：梟谷学園高校
セリフ：ぜんぶ勝つ
フロントには横断幕、バックには梟谷学園高校 木兎光太郎とセリフをプリントしました。
■アニメ「ハイキュー!!」宮 侑・宮 治 プリントTシャツ
カラー：チャコール
高校名：稲荷崎高校
セリフ：この位置 頃合い この角度 どんぴしゃり
フロントには横断幕、バックには稲荷崎高校 宮 侑・宮 治 とセリフをプリントしました。
※１：本州・四国・沖縄の店舗です。店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。
以上