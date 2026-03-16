アルサーガパートナーズ、サンシャインシティ公式アプリ「My Sunshine City」における、順番待ち予約サービス「EPARK」連携機能を開発支援

アルサーガパートナーズ株式会社

企業のDXを促進するアルサーガパートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼CTO：小俣泰明、代表取締役CEO：渡邉純平、以下「アルサーガパートナーズ」）は、株式会社サンシャインシティ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：脇 英美、以下「サンシャインシティ」）が提供する公式アプリ「My Sunshine City」において、順番待ち予約サービス「EPARK」連携機能の開発を手掛けたことをお知らせいたします。



▼「My Sunshine City」アプリの詳細・ダウンロードはこちら：

https://sunshinecity.jp/file/official/app_MySunshinecity/(https://sunshinecity.jp/file/official/app_MySunshinecity/)

大型複合施設「サンシャインシティ」は、コロナ収束後の2023年以降も来街者数が増加傾向にあり、2024年実績で3,130万人を超えています。その影響もあり、週末やランチタイムの飲食店においては入店待ちが発生しており、長時間待機によるお客様満足度の低下が懸念されていました。

これらを解決し、お客様の施設体験価値向上を目指すため、サンシャインシティは国内最大級のシェアを持つ飲食店向け順番待ち予約サービス「EPARK」を導入し、公式アプリ「My Sunshine City」との連携を開始することとなりました。

アルサーガパートナーズは、本機能連携におけるシステム設計からアプリへの機能実装、UI/UXデザインまでを一貫して提供いたしました。

■導入により期待される効果

■アルサーガパートナーズの提供内容

- お客様の「待ち時間」を「自由な時間」へアプリ上で行きたい飲食店の検索から混雑状況の確認、順番待ち予約まで完結。順番が近づくとアプリのプッシュ通知でお知らせがくるため、店頭で待機する必要がなくなります。これまで飲食店前での待機に費やされていた時間を、水族館や展望台などでのレジャーや、アルパでのショッピングを楽しむ「自由な時間」へと変えることができます。- 店舗の人手不足解消とサービス向上待ち列が解消されることで、ウェイティングスペースの確保や隣接店舗への影響を軽減できます。また、お客様のお呼び出しや列管理の業務が軽減されることで省人化につながり、店舗スタッフが店内サービスに集中できることでお客様満足度の向上も見込んでいます。

サンシャインシティが目指す「お客様の施設体験価値向上」を実現するため、アルサーガパートナーズの強みを活かし、以下のようなシステム開発・UI/UXデザインを提供しました。

■新機能の主な実装内容と技術的なポイント

- 自社内に全ての機能を備えた一気通貫の体制で、スピード感のある開発を提供デザイン、アプリ開発、システム設計を自社内のワンチームで行うことで、コミュニケーションコストをカットし、サンシャインシティが求めるスケジュールに対してスピード感のある開発を実現しました。- シームレスな体験を生むUX/UIデザインの提供サンシャインシティのアプリユーザーが、迷うことなく飲食店の検索から予約までを行えるよう、直感的でユーザフレンドリーなUIデザインを提供しました。予約後もリアルタイムに状況を確認でき、ストレスフリーな体験を実現しています。⚫︎「My Sunshine City」アプリ 新機能

サンシャインシティ内の一部の飲食店情報を集約し、混雑確認から予約までをシームレスに行える機能を実装しました。お客様が施設内外のどこにいても、スマートフォン一つで「今、どのお店が空いているか」を把握し、スマートに入店準備ができる環境を構築しています。

- 順番待ち予約システム導入飲食店検索- 混雑状況のリアルタイム表示- 順番待ち予約入力- 予約状況確認- 呼び出しプッシュ通知連携

※順番予約ご利用には三菱地所グループの共通ID（Machi Pass）の連携が必要となります。

■株式会社サンシャインシティ コミュニケーション部マネージャー 金子実和子様のコメント

本プロジェクトは、EPARK連携機能の実装という難易度の高い開発でしたが、要件定義の段階から深く関わっていただき、数々の課題を一緒に乗り越えていただきました。

単なるシステム開発にとどまらず、当施設を利用されるお客様の「待ち時間」をいかに快適な「自由な時間」へと変えるかという顧客視点に立ち、直感的で迷わないUI/UXデザインを数多くご提案いただきました。開発を通じて、立場に関わらずまさにワンチームとなってプロジェクトを推進できたと感じております。

無事にリリースを迎えた現在も、お客様の施設体験価値をさらに向上させるため、より使いやすいアプリを目指した継続的な改善をお願いしています。引き続きよろしくお願いいたします。

▼「My Sunshine City」アプリの詳細・ダウンロードはこちら：

https://sunshinecity.jp/file/official/app_MySunshinecity/

■株式会社サンシャインシティについて

代表者： 代表取締役社長 脇 英美

所在地： 東京都豊島区東池袋三丁目1番

サンシャインシティオフィシャルサイト：https://sunshinecity.jp/

■EPARKについて

「EPARK」とは、株式会社EPARKが運営する、順番待ち受付・時間指定予約サービス。理美容、飲食店、携帯ショップ、歯科、医院、薬局、リラクゼーション、旅行代理店などの施設で導入されており、30～50代のファミリー層をメインに4,135万会員（2021年12月末現在）が利用する。

Web：https://epark.co.jp

アルサーガパートナーズ株式会社

アルサーガパートナーズは、東京渋谷に本社を構える総合ファームです。コンサルティングからシステム開発、保守・運用までに至るDXソリューション事業を一貫して担い、業界や業種を問わず多様な課題に対応しています。



「自由な発想と確かな論理で価値を届ける」をミッションに掲げ、多様なケイパビリティ、アセットを駆使し、お客様に寄り添いながら企業の競争力向上を実現します。





本社 ：東京都渋谷区桜丘町3番2号渋谷サクラステージSAKURAタワー5階

熊本支社

新市街オフィス：熊本県熊本市中央区新市街8番7 TERRACE87ビル2F

平成オフィス ：熊本県熊本市南区江越2丁目24-1

福岡支社 ：福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号 天神ビジネスセンター7階

鹿児島オフィス：鹿児島県鹿児島市武1丁目2-10 JR鹿児島中央ビル710・711

代表者 ：代表取締役会長兼CTO 小俣泰明、代表取締役CEO 渡邉純平

設立日 ：2016年1月

資本金 ：14億3,470万円（資本準備金等を含む）

従業員数 ：397名（2026年2月末時点）

事業内容 ：ワンストップDXソリューション事業

Web ：https://www.arsaga.jp/