【藤沢駅北口】親子で楽しめる春の体験型イベントを駅前商店街で開催　3月「フジサワ★クエスト」・4月「イースタークイズラリー」

特定非営利活動法人hinatabocco3月20日（金・祝） フジサワ★クエスト

ミッション型イベント

4月11日（土）第4回 藤沢イースタークイズラリー

季節イベント

特定非営利活動法人hinatabocco（鎌倉市）は、第5回藤沢ハロウィンウォーク（2025年10月開催）に続き、春の体験型イベントを藤沢駅北口商店街で開催します。親子で商店街を散策しながら、春らしい街歩きと謎解きのわくわくを体験できます。

【3月開催・募集中】フジサワ★クエスト

藤沢北口商店街を舞台にしたミッション型ウォークラリーイベントを開催します。

参加者は配られた地図を手に、商店街の各所に散りばめられたミッションに挑戦しながら巡ります。ミッションを解きながら、景色やお店を楽しみつつ地域に親しむことができます。



年齢のレベルに合わせてミッションをご用意しています。ルートには学生が案内役として立っています。また、迷ったら途中でモルック会場に移動してもOKです。

すべてのミッションをクリアしゴールした後は、参加自由で北欧発祥のスポーツ「モルック」を学生たちと一緒に体験できます。

頭と体の両方を使って楽しめる参加型イベントで、参加者には景品もご用意しています。

参加申込み

公式LINEにお友達登録後、チャット機能からご応募ください。

開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/122440/table/3_1_71894e43c319f75e53e9d34d3ce61f7d.jpg?v=202603161151 ]

【4月開催】第4回藤沢イースタークイズラリー

毎年大人気のイースターに関連したクイズに挑戦しながらルートを巡る「イースタークイズラリー」を藤沢北口商店街を舞台に開催します。商店街で「イースターエッグハント」を楽しむ感覚でクイズに答えながらイースターエッグを集めるような体験を楽しむことができるイベントです。



※イースターとは

キリスト教の復活祭で、春の訪れと新しい命を祝う欧米では定番の行事の一つで、特に、イースター

エッグを集める「イースターエッグハント」のイベントは、子どもたちに大人気です。



クイズはレベル1～3の難易度別に用意されており、未就学児から小学生まで年齢に合わせて楽しめます。イースターにちなんだ出題から身近な不思議まで、すべてのクイズをクリアしてゴールした参加者には、プレゼントも用意しています。

主催・共催

開催概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/122440/table/3_2_6301c489510079f0a59a2bea2e7acc9a.jpg?v=202603161151 ]主催

特定非営利活動法人hinatabocco

協力

学生団体

・NPO法人HpRun(https://sites.google.com/view/hprun/npohprun?authuser=0)（フジサワ★クエストの企画・当日サポート）

・SFCーIFC(https://www.sfcifc.org/)（イベント当日サポート）

共催

藤沢市商店街連合会

・協同組合 柳通り睦会

・遊行通り4丁目商店街振興組合

・遊行通5丁目商店会

・サンパール藤沢商店会

・協同組合 藤沢銀座土曜会

後援

藤沢商工会議所

特定非営利活動法人hinataboccoについて

私たちhinataboccoは、陽だまりのような温かさの中で、地域や広い世界とつながる機会を提供することで、ママも子どもも自分らしく子育てが広がる社会を目指します。

【概要】

所在地：神奈川県鎌倉市

代表. ：五十嵐めぐみ

設立. ：2019年5月（団体発足:2012年3月）

HP ：https://hinatabocco.org/