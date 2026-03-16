― 直近3年間を比較した「大学生の恋愛・結婚に関するアンケート調査」結果を発表 ―大学生の結婚式希望、3年で約13ポイント増！約8割が「結婚式をしたい」と回答

ワタベウェディング株式会社

ワタベウェディング株式会社【本社：京都府京都市、代表取締役 社長執行役員：河島 等】は、首都圏の大学生の男女699名を対象に、「大学生の恋愛・結婚に関するアンケート調査」を実施しました。以下に結果をご報告します。※その他の調査年詳細は末頁をご参照ください。

（「大学生の恋愛・結婚に関するアンケート調査」インターネット調査／回答者：首都圏の大学生699名［男性198名、女性491名、その他10名］／調査期間：2025年10月24日（金）～2025年12月31日（水））。

大学生のうち、「現在恋人がいる」と回答した人は約3割。

出会った場所は「大学（サークルや部活、クラス等）」が3年連続最多。

交際経験について尋ねたところ、約3割が「現在恋人がいる」（33.5％）と答えました。一方、「一度も恋人がいたことはない」（28.1％）と答えた人も2割以上いることが分かりました。過去3年間で見ても2023年から2025年まで平均して約3割の学生が「現在恋人がいる」、2割以上の学生が「一度も恋人がいたことはない」と回答していることが分かりました。（図1）

続いて、「現在恋人がいる」と答えた人に、恋人と出会った場所について尋ねたところ、「大学（サークルや部活、クラス等）」（38.9％）が最多で約4割を占めました。この3年間と比較しても、いずれも最多は「大学（サークルや部活、クラス等）」で4割以上、調査の年によって順位に変動はありますが「バイト・インターン等」、「中学、高校」と続くことが分かりました。（図2）

図1.交際経験について当てはまるものをお選びください。（単一回答／2025年度回答者699名全員）

2025年度

現在恋人がいる：33.5%

過去に恋人がいたことはあるが、現在はいない：38.3%

一度も恋人がいたことはない：28.1%

図2.今付き合っている恋人とどこで出会いましたか？

（単一回答／回答者：図１で「現在恋人がいる」と答えた方2025年度回答者234名）

2025年度

大学（サークルや部活、クラス等）：38.9%

バイト・インターン等：18.4%

中学、高校：14.1%

友達の紹介：9.8%

マッチングアプリ：7.3%

SNS（Instagram・X等）：2.6%

幼馴染：2.6%

就職活動中：2.1%

合コン：1.7%

趣味の集まり：0.4%

ナンパ：0.4%

その他：1.7％

現在恋人がいないけれど、数年以内に恋人がほしいと思っている人は約7割、ほしいと思っていない人は約1割。恋人がほしくない理由1位は3年連続で「恋愛に興味がないから」。

さらに、交際経験について尋ねた設問（図1）で「過去に恋人がいたことはあるが、現在はいない」「一度も恋人がいたことはない」と答えた人に、「数年以内に恋人は欲しいですか？」と尋ねると、約7割（68.6％）が「はい」と回答し、過去3年間も5割以上で推移しています。「いいえ」（10.1％）と回答した人は約1割で、過去3年間とも1割台でした。（図3）

「いいえ」と答えた人に、恋人が欲しくない理由を尋ねたところ、約5割が「恋愛に興味がないから」（46.9％）と回答し、3年間とも最多の理由であることが分かりました。（図4）

図3.数年以内に恋人は欲しいですか？（単一回答／回答者：図１で「過去に恋人がいたことは

あるが、現在はいない」「一度も恋人がいたことはない」と答えた方2025年度回答者465名）

2025年度

はい：68.6%

いいえ：10.5%

どちらでもいい：20.9%

図4.恋人を欲しくない理由を教えてください。

（複数回答／回答者：図３で「いいえ」と答えた方2025年度回答者49名）

恋愛に興味がないから：46.9%

恋人と関係構築するのが面倒くさいから：30.6%

相手を探すのが面倒くさいから：26.5%

推し（アイドルやキャラクター等）で十分だから：24.5%

学業に専念したいから：8.2%

約7割が結婚希望（事実婚も含む）、結婚をしたくない人は約1割。

結婚をしたくない理由の約2割が「1人の方が楽だから」と回答。

次に、「結婚をしたいと思いますか？」と尋ねたところ、約7割の人が「はい（事実婚も含む）」（67.1％）と回答しました。「どちらでもいい」（9.7％）と考える人が約1割、「いいえ」（9.3％）と答えた人が約1割という結果になりました。3年間を比較しても「はい（事実婚も含む）」は平均して約7割、「どちらでもいい」約1割、「いいえ」約1割であることが分かりました。（図5）

さらに「いいえ」と回答した2025年の回答者に結婚をしたくない理由を尋ねたところ、約2割が「1人の方が楽だから」と回答しました。（図6）

図5.結婚（入籍）をしたいと思いますか？

（単一回答／回答者： 2025年度回答者699名全員）

はい（事実婚も含む）：67.1%

どちらでもいい：9.7%

いいえ：9.3%

回答無し：13.9%

図6.結婚をしたくない理由を教えてください。

（自由回答／回答者：図５で「いいえ」と答えた方2025年度回答者65名）

1人の方が楽だから：21.5%

先のことをあまり考えられないから：13.8%

恋人と関係構築をするのが面倒だから：6.2%

仕事や研究に専念したいから：4.6%

自由が制限されるため：4.6%

メリットが無いから：3.1%

今の生活で十分満足しているから：1.5%

お金がかかるから：1.5%

その他：43.1%

結婚（事実婚も含む）を希望またはどちらでもいいと考える人のうち、

約8割が、結婚するなら「30歳までにしたい」と答え、約8割が結婚式を希望。

続いて、「結婚をしたいと思いますか？」（図5）の設問で「はい（事実婚も含む）」「どちらでもいい」と答えた人に、結婚するなら、何歳でしたいかを尋ねたところ、「30歳までにしたい」（64.4％）が最も多いことが分かりました。「25歳までにしたい」（20.3％）と答えた人と合わせると、30歳までにしたいと考える人は約8割にのぼりました。3年間とも約8割となっておりますが、2023年度78.6％、2024年度80.3％、2025年度84.7％と30歳までにしたいと考える人は年々増加していることが分かりました。（図7）

図7.結婚をするとしたら、何歳でしたいですか？

（単一回答／回答者：図５で「はい」「どちらでもいい」と答えた方2025年度回答者537名）

2025年度

25歳までにしたい：20.3%

30歳までにしたい：64.4%

35歳までにしたい：11.7%

40歳までにしたい：2.6%

45歳までにしたい：0.4%

50歳までにしたい：0.4%

50歳以上でもいい：0.2%

「結婚をしたいと思いますか？」（図５）という問いで「はい（事実婚も含む）」「どちらでもいい」と答えた人に、「結婚式はしたいですか？」と尋ね、過去3年間を比較すると、「はい」と答えた人は2023年度64.9％、2024年度69.8％、2025年度77.3％と増加しており、結婚式をしたい大学生は約6割から約8割へと上昇しました。（図8）さらに2025年度単年で見ると、8割近く（77.3％）が「はい」と回答し、「パートナーや親が望めばする」（16.0％）と考える人も約2割いることが分かりました。（図8）

図8.結婚式はしたいですか？（単一回答／回答者：図５で「はい（事実婚含む）」「どちらでもいい」と答えた方2025年度回答者537名）

2025年度

はい：77.3%

パートナーや親が望めばする：16.0%

いいえ：6.7%

結婚式をしたい理由1位は、「ウェディングドレス・タキシードなど婚礼衣裳を着たい」。

「結婚式はしたいですか？」（図8）という設問で、「はい」「パートナーや親が望めばする」と答えた人に、結婚式をしたい理由について、自由回答を集計・分類した結果、1位は「ウェディングドレス・タキシードなど婚礼衣裳を着たい」（15.2％）、僅差で2位が「思い出になる・記念になる」（15.0％）でした。また、3位が「結婚式や婚礼衣裳に憧れがあった・夢だった」（13.6％）のランキングとなりました。過去2年は「思い出になる・記念になる」が2割以上で1位となっていましたが、ウェディングドレス・タキシードなど婚礼衣裳を着てみたいという意向の高まりがうかがえる結果となりました。（図9）

図9. 結婚式をしたい理由を教えてください。（単一回答／図8で「はい」「パートナーや親が望めばする」と答えた方2025年度回答者501名）

1位 ウェディングドレス・タキシードなど婚礼衣裳を着たい：15.2%

2位 思い出になる・記念になる：15.0%

3位 結婚式や婚礼衣裳に憧れがあった・夢だった：13.6%

4位 一生に1度だから：10.4%

5位 人生の節目・けじめ：7.6%

6位 親孝行したい・親が喜んでくれる：7.0%

7位 将来家庭を持ちたい、子供がほしいと思うから：6.6%

8位 幸せそうだから：3.8%

9位 楽しそうだから：3.6%

10位 結婚式や花嫁姿を親や友人に見せたい：3.2%

結婚式をしたい場所」1位は「ホテルウェディング」、2位「海外リゾート」、3位「国内リゾート」という結果に！約4割が、リゾートウェディングをしたいと回答。

リゾートウェディングでの希望場所は「ハワイ」が約7割と圧倒的な人気！

「結婚式はしたいですか？」（図8）という設問で、「はい」「パートナーや親が望めばする」と答えた人に、「結婚式はどんな場所で行いたいですか？」と尋ねたところ、「ホテルウェディング」（48.5％）が最も多く、「海外リゾート（ハワイ・ヨーロッパ・東南アジア等）」（24.6％）、「国内リゾート（沖縄・軽井沢・北海道等）」（13.2％）と続き、海外リゾートと国内リゾートを合わせると約4割がリゾートで結婚式をしたいことが分かりました。（図10）

さらに、「海外リゾート（ハワイ・ヨーロッパ・東南アジア等）」「国内リゾート（沖縄・軽井沢・北海道等）」と回答した人に、「リゾートウェディングをするとしたら、どこで挙式したいですか」と尋ねたところ、「ハワイ」（65.1％）が圧倒的な人気を集め、「ヨーロッパ」（35.4％）、「グアム」（31.7％）と続き、国内リゾートでは4位の「沖縄」（30.2％）が最も人気を集めました。（図11）

図10.結婚式はどんな場所で行いたいですか。 （単一回答／図8で「はい」「パートナーや親が望めばする」と答えた方2025年度501名）

ホテルウェディング：48.5%

海外リゾート（ハワイ・ヨーロッパ・東南アジア等）：24.6%

国内リゾート（沖縄・軽井沢・北海道等）：13.2%

ハウスウェディング：4.4%

レストランウェディング：4.2%

神社・寺：3.2%

教会：1.2%

テーマパーク：0.4%

自然に囲まれたところ：0.2%

その他：0.2%

図11.リゾートウェディングをするとしたら、どこで挙式したいですか。（複数回答／図10で「海外リゾート（ハワイ・ヨーロッパ・東南アジア等） 」「国内リゾート（沖縄・軽井沢・北海道等）」と答えた方2025年度回答者189名）

ハワイ：65.1%

ヨーロッパ：35.4%

グアム：31.7%

沖縄：30.2%

東南アジア（バリ島、ベトナム、モルディブ等）：20.1%

軽井沢：18.5%

北海道：13.2%

北欧：12.2%

オーストラリア：9.5%

アメリカ：4.2%

その他：1.6%

結婚式をしたくない理由1位は、「お金がかかるから」。

そのうち、3割以上が「100～200万円」であれば結婚式を実施してもよいと回答。

「結婚式はしたいですか？」（図8）という設問で、「いいえ」と答えた2025年度の回答者に、「結婚式をしたくない理由を教えてください。」と尋ねたところ、4割以上が「お金がかかるから」（44.4％）と答えました。「恥ずかしいから」（22.2％）と考える人も2割以上いることが分かりました。（図12）

さらに、「結婚式をしたくない理由を教えてください。」に「お金がかかるから」と回答した人に、「いくらなら結婚式をしてもいいか」と尋ねると「100～200万円」という回答が3割以上で最多となりました。（図13）

図12. 結婚式をしたくない理由を教えてください。 （自由回答／図8で「いいえ」と答えた方2025年度回答者36名）

お金がかかるから：44.4%

恥ずかしい・目立ちたくないから：22.2%

必要と思わないから：13.9%

呼べる友人が少ないから：8.3%

手間がかかるから：5.6%

人を呼ぶのがめんどくさいから：2.8%

その他：2.8%

図13.いくらなら結婚式をしたいと思いますか。（単一回答／図12で「お金がかかるから」

と答えた方2025年度回答者16名）

１０万円以下：18.8%

１０～５０万円：18.8%

５０～１００万円：18.8%

１００～２００万円：31.2%

２００～３００万円：6.2%

５００万円以上：6.2%

結婚したい人のうち、8割以上が、フォトウェディングもしたいと回答。

フォトウェディングで希望するロケーションは「チャペル・教会」に次いで「ビーチ」も人気。

「結婚（事実婚も含む）をしたいと思いますか？」（図５）の設問で「はい」「事実婚ならしたい」「どちらでもいい」と答えた人に、フォトウェディングをしたいかどうか尋ねたところ、8割以上が「はい」（84.9％）と回答しました。2023年度は（81.5％）、2024年度は（79.2％）が「はい」と回答しており、3年連続で約8割の人が「フォトウェディング」をしたいことがわかりました。（図14）

さらに、「はい」と答えた人に、「フォトウェディングをするとしたら、どのようなロケーションで撮影したいですか？」と尋ねたところ、「チャペル・教会」（57.5％）を選んだ人が約6割と最も人気があり、次いで「ビーチ」（48.2％）が約5割の人気でした。過去2年間も「チャペル・教会」が1位、「ビーチ」が2位とフォトウェディングのロケーションとして、高い人気を集めています。（図15）

図14.フォトウェディングはしたいですか？（単一回答／回答者：図５で「はい」「事実婚ならした

い」「どちらでもいい」と答えた方2025年度回答者537名）

2025年度

はい： 84.9%

いいえ： 15.1%

図15. フォトウェディングをするとしたらのようなロケーションで撮影したいですか？

（複数回答／図15で「はい」と答えた方2025年度回答者456名）

2025年度

チャペル・教会：57.5%

ビーチ：48.2%

庭園・公園：36.0%

フォトスタジオ：32.9%

歴史的建造物：15.8%

神社・仏閣：13.4%

その他：3.9%

結婚式を行う意味について「家族や親族に感謝の気持ちを伝えることができる」と考える人が8割以上。

「結婚式にはどのような意味があると思いますか？」と尋ねたところ、8割以上の人が「家族や親族に感謝の気持ちを伝えることができる」（82.7％）と回答したほか、7割以上が「ふたりの一生の想い出をつくることができる」（77.0％）と答えました。過去2年間と比較すると「家族や親族に感謝の気持ちを伝えることができる」、「ふたりの一生の想い出をつくることができる」を共に選択する人が1割以上増えており、感謝の気持ちや、想い出に対する意識が高まっていることが分かりました。（図16）

図16.結婚式にはどのような意味があると思いますか？（複数回答／ 2025年度回答者699名全員）

2025年度

家族や親族に感謝の気持ちを伝えることができる：82.7%

ふたりの一生の想い出をつくることができる：77.0%

親や親族に喜んでもらえる（親孝行）：60.0%

お世話になった友人に感謝の気持ちを伝えることができる：57.5%

ふたりのけじめをつけることができる：48.0%

家族や友人が一堂に集まり、顔を合わせる機会を作れる：40.2%

顔を合わせる機会を作れる：40.2%

友人が一堂に集まり、顔を合わせる機会を作れる：34.2%

その他：0.7%

入籍をきっかけに実施したいイベント1位は「指輪を買う」が9割を超える結果に。

「結婚（事実婚も含む）をしたいと思いますか？」（図5）の設問に「はい（事実婚も含む）」「どちらでもいい」と答えた人に、入籍をきっかけに実施したいイベントはありますか？（結婚式・フォトウェディングを除く）と尋ねたところ、1位が「指輪を買う」（93.1％）と9割を超え、2位の「両家で食事」（36.3％）を大きく上回る結果となりました。（図17）

図17.入籍をきっかけに実施したいイベントはありますか？（結婚式・フォトウェディングを除く）（複数回答／回答者：図５で「はい」「事実婚ならしたい」「どちらでもいい」と答えた方2025年度回答者537名）

指輪を買う：93.1%

両家で会食：36.3%

記念品を買う：33.9%

結納：14.5%

新婚旅行：0.4%

特になし：0.2%

「ハネムーンに行きたい人」は9割以上、中でも海外旅行が7割を超える人気！

「結婚（事実婚も含む）をしたいと思いますか？」（図5）の設問に「はい（事実婚も含む）」「どちらでもいい」と答えた人に、ハネムーンに行きたいですか？と尋ねたところ、「ハネムーン（海外旅行）に行きたい」（74.7％）、「ハネムーン（国内旅行）に行きたい」（21.8％）と続き、合わせると、ハネムーンへ行きたい人は9割を超えることが分かりました。（図18）

図18. ハネムーンに行きたいですか？ （単一回答／回答者：図５で「はい」「事実婚ならしたい」「どちらでもいい」と答えた方2025年度回答者537名）

ハネムーン（海外旅行）に行きたい：74.7%

ハネムーン（国内旅行）に行きたい：21.8%

ハネムーンに行きたくない：2.6%

ハネムーンという言葉を知らない：0.9%

お祝いの場やイベントに参加したい人は約9割！

参加したい理由1位は「お祝いしたいから」が約3割。

「結婚式・披露宴などのお祝いの場やイベントに参加したいと思いますか？」と、全員に尋ねたところ、「家族や親族、友人のイベントに参加したい」（72.1％）と回答した人が最も多く、「仲の良い友人のイベントには参加したい」（12.2％）、「家族や親族のイベントには参加したい」（4.1％）を合わせると約9割が「結婚式・披露宴などのお祝いの場やイベントに参加したい」ことが分かりました。（図19）

図19. 結婚式・披露宴などのお祝いの場やイベントに参加したいと思いますか ？（単一回答／2025年度回答者 699名全員）

家族や親族のイベントには参加したい：4.1%

家族や親族、友人のイベントに参加したい：72.1%

仲の良い友人のイベントには参加したい：12.2%

参加したくない：3.0%

わからない：8.6%

図20. 参加したいと思う理由を教えてください。（複数回答／回答者：図20で「家族や親族のイベントには参加したい」「家族や親族、友人のイベントに参加したい」「仲の良い友人のイベントには参加したい」と答えた方2025年度回答者618名）

お祝いしたいから：28.6%

晴れ姿を見たいから：19.6%

楽しそうだから：14.6%

幸せな気持ちになれるから：14.6%

思い出になるから：9.2%

その他7.0%

イベントが好きだから：5.3%

回答無し：1.1%

※グラフの構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。