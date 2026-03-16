【会いに行けるVTuber】2.5次元VTuberユニット『らびぱれ!!』、3/22 開催のライブグッズ解禁！バーチャルとリアルの境界線をゼロに。

【2.5次元だからできる、新しいアイドルの形を】

株式会社Blackbox2026.03.22開催「らびぱれ!! Mini Live ~ Cheer Me ~」

株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優）が運営するVTuberプロダクション「ラブボックス」所属のアイドルユニット『らびぱれ!!』は、2026年3月22日（日）に新宿にて、待望のオフラインミニライブ「らびぱれ!! Mini Live ~ Cheer Me ~」を開催いたします。

『らびぱれ!!』は、従来の「画面の中だけの存在」という枠組みを超え、通常の日常配信やYouTube上での歌枠リレー主催といったオンライン活動や、月に一度のリアルライブというオフライン活動をシームレスに繋ぐ、新世代の2.5次元アイドルユニットです。

現在、チケットは公式サイト(https://lovvebox.zaiko.io/e/cheerme2026)にて絶賛発売中です。また、本公演では、VTuberの常識を覆す「実写チェキ」を含むグッズを販売。オンラインの熱狂を物理的な接触へと昇華させる、彼女たちの独自スタイルを象徴するラインナップとなります。

■「リアル」と「バーチャル」が交差するグッズラインナップ

「らびぱれ!! Mini Live ~ Cheer Me ~」グッズラインナップ

今回のライブでは2.5次元アイドルVTuberならではの特性を活かした限定アイテムが集結します。

・ひとこと応援アクリルキーホルダー(全2種)：各1,500円（税込）

葵空かのん／狗森よもぎ

サイズ：約75mm×75mm以内

・チェキ風カードガチャ（全7種内シークレット実写チェキ） ：500円（税込）

サイズ：H86×W54mm

★注目１.：直筆落書きの当たり付き！

★注目２.：シークレットに「実写チェキ」を封入！

バーチャルとリアルが交差する、2.5次元ユニットならではの超希少アイテムです。



・缶バッジガチャ（全7種内1種シークレットホログラム仕様）：500円（税込）

サイズ：直径56mm

・お話し券：1,000円（税込）

※ライブ後開催されるお話し会にて使用致します。

★注目３.：終演後の特典会にて、物理的なタレントと直接話せるコミュニケーションを実現。

★注目４.：1会計で10枚ご購入ごとにアクリルプレートプレゼント

お支払い方法：現金、クレジットカード、交通系ICカード、QUICPay

■ イベント概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JDPCvr6MKGw ]

イベント名： らびぱれ!! Mini Live ~ Cheer Me ~

日程： 2026年3月22日（日） 開場 11:45 ／ 開演 12:30（※15分前より整列開始）

会場： BUZZ music LABO Shinjuku（東京都新宿区歌舞伎町2-19-17 石川ビルB1階）

料金： チケット料金 3,000円（＋1ドリンク）

チケット販売サイト： https://lovvebox.zaiko.io/e/cheerme2026(https://lovvebox.zaiko.io/e/cheerme2026)

■ ライブ・イベント出演依頼、およびコラボレーションについて

葵空かのん・狗森よもぎ

『らびぱれ!!』は、オンラインとオフラインの壁を越え、より多くの皆様に熱量を届けるべく、対バンイベントへの出演やリアルライブへのお誘いを広く募集しております。

VTuberの枠にとらわれない2.5次元アイドルとして、ライブハウスから大型フェス、企業イベントまで、多様なステージを盛り上げます。

出演依頼やタイアップのご相談は、公式サイト(https://lovvebox.com/)のお問い合わせフォームまたは公式Xのダイレクトメッセージ(https://x.com/lovvipale_lvv)よりお気軽にお寄せください。私たちと一緒に、バーチャルとリアルの新しい景色を作っていただける皆様との出会いを、心よりお待ちしております。

タレント情報

■らびぱれ!!葵空かのん（あおぞらかのん）

らびぱれ!!︎の歌唱担当。

カラー：ブルー

X：https://x.com/kanon_lvv(https://x.com/kanon_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@kanon_lvv(https://www.youtube.com/@kanon_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/Rki6TZ2(https://lin.ee/Rki6TZ2)

狗森よもぎ（いぬもりよもぎ）

らびぱれ!!︎の頭脳担当。

カラー：グリーン

X：https://x.com/yomogi_lvv(https://x.com/yomogi_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@yomogi_lvv(https://www.youtube.com/@yomogi_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/P3GWyvJ(https://lin.ee/P3GWyvJ)

らびぱれ!!︎

会いに行けるアイドルVTuber

「Love + Vivid + Palette」が由来。パレットのように個性的なアイドルがキラキラと色鮮やかに輝くパフォーマンスで、バーチャルでもリアルでも楽しむことができるエンタメを届けている。

X：https://x.com/lovvipale_lvv(https://x.com/lovvipale_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv(https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/sXkMbFz(https://lin.ee/sXkMbFz)

ラブボックスについて

会社概要

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。

・ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/