フォーティエンス、書籍『AIエージェント×業務改革 実践の教科書』出版

フォーティエンスコンサルティング株式会社

NTTデータグループのフォーティエンスコンサルティング株式会社（旧社名：株式会社クニエ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口 重樹、以下フォーティエンス）は、当社コンサルタントが執筆した書籍「AIエージェント×業務改革 実践の教科書」（著者：フォーティエンスコンサルティング株式会社、発行元：日経BP）が2026年3月25日に発刊されることをお知らせします。

【背景・概要】

近年、生成AIをはじめとするAI技術は急速に進化しています。しかし、多くの企業においては社員の個人利用や既存業務の部分的な効率化にとどまり、投資に見合う成果を十分に創出できているとは言い難い状況です。さらに、AI活用により業務を根本的に変革した事例や方法論は依然として限られており、AI活用による高い投資対効果の実現を志向する企業が増加する中で、指針が十分に確立されているとは言えません。

本書では、AIエージェントを活用して業務改革を実現するアプローチの勘所やノウハウを、フォーティエンスのコンサルタントが現場で培ってきた知見をもとに体系的に整理・解説しています。企業のマネジメント層をはじめ、現場でAIを活用し変革を推進するミドルリーダーやDX部門など、幅広い読者に向けて、「AIを活用して業務改革を実現するにはどうすべきか」という問いに対する具体的な示唆を提供します。

【書籍情報】書籍「AIエージェント×業務改革 実践の教科書」表紙■概要- 書名：AIエージェント×業務改革 実践の教科書- 価格：2,530円（税込）- ISBN：978-4296209873- 発行日：2026年3月25日- 著者：フォーティエンスコンサルティング株式会社- 発行：日経BP- ページ数：484ページ- 判型：四六判

■目次- 第1章：限界を突破せよ ―今、AIエージェントで改革を起こす理由- 第2章：原理を理解せよ ―AIエージェントの基本を学ぶ- 第3章：成果にこだわれ ―AIエージェントによる業務改革の進め方- 第4章：限界を突破せよ ―実行フェーズでの「生々しい」実践知- 第5章：壁の向こう側へ ―AIエージェント導入で得た成果と再現性のある知見- 第6章：今、動け ―改革に踏み出す企業への10のメッセージ

■著者

フォーティエンスコンサルティング株式会社

グローバルに事業を展開する製造業、流通業をはじめ、金融、公益サービス、政府・自治体まで幅広い業界にコンサルティングサービスを提供するNTTデータグループのビジネスコンサルティングファーム。本書を執筆したデジタルトランスフォーメーション担当では、生成AIやエージェント型AIなどの先進技術を活用した企業変革の構想策定から導入・定着・成果創出に至るまで伴走で支援している。

■販売

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4296209876/

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18548419/

【関連情報】

本書執筆メンバーが多数登壇するセミナーを開催します。

- セミナー名：AIエージェントによる変革をPoCの「次」へ進める ～現場プロジェクトに基づく業務変革と実務定着の勘所～- 開催日：2026年3月24日（火）10：30～12：00（10：00開場）2026年3月25日（水）14：30～16：00（14：00開場）- 定員：各回 75名（予定）- 会場：MEETING SPACE AP 東京丸の内（東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー3階）- 参加費：無料

詳細：https://www.fortience.com/insight/seminar-event/2026032400/

＊本文中の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。