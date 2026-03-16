阪神タイガース × PANTHER コラボスニーカー誕生。キー太が足元で応援する「PANTHER DERA Tigers」3月18日発売
《株式会社ヌル》（本社：神戸市長田区、代表取締役：栗原将史）は、大阪発シューズブランド PANTHER（パンサー） と 阪神タイガース、そしてスニーカーセレクトショップ BOSTON CLUB によるコラボレーションモデル 「PANTHER DERA Tigers」 を2026年3月18日に発売いたします。
大阪発シューズブランド PANTHER（パンサー） と 阪神タイガース、そしてスニーカーセレクトショップ BOSTON CLUB ディレクションによる別注コラボレーションモデル 「PANTHER DERA Tigers」 を2026年3月18日に発売いたします。
本モデルは、パンサーの人気モデル「PANTHER DERA」をベースに、阪神タイガース公式マスコット キー太 をさりげなくデザインした特別仕様。
“さりげなく、熱く、可愛く” をコンセプトに、街でも履けるタイガーススニーカーとして仕上げました。
ファッションとして楽しめて、応援の日にも寄り添う――
日常とスタジアムをつなぐコレクションアイテムです。
足元で応援する、さりげないタイガース
サイドやタンには阪神タイガース公式マスコット キー太 をさりげなく配置。
主張しすぎないデザインのため、普段のコーディネートにも自然に馴染みます。
試合観戦の日はもちろん、街でも履ける “ちょうどいいタイガース感” を表現しました。
レトロで軽快な「PANTHER DERA」
ベースとなる PANTHER DERA は、1970年代のランニングシューズをルーツに持つモデル。
薄底でクラシックなシルエットが特徴で、レトロスニーカーとして多くの支持を集めています。
さらに本モデルでは
- 軽量で歩きやすいEVAソール
- オーソライト社製フットベッド
- 日本製の高い品質
を採用し、快適な履き心地も実現しました。
気分が上がる日も、いつもの日も
スタジアムへ向かう日。
休日のお出かけ。
いつもの街歩き。
キー太が足元でそっと応援してくれる。
阪神タイガースファンに向けた特別なコレクションモデルです。
商品概要- 商品名PANTHER DERA Tigers（パンサーデラ × 阪神タイガース）
- 品番PTJ-0063
- 価格19,800円（税込）
- カラーGREY
- サイズ23.0cm～28.0cm（0.5cm刻み）
- アッパーナイロン / ベロア天然皮革 / 合成皮革
- ソールEVA＋ラバー
- インソールオーソライト社製フットベッド
- 生産国日本
詳細を見る :
https://www.boston-c.com/SHOP/ph6s-ptj0063-gy.html
店頭販売店舗
※2026年3月18日(水)BOSTON CLUB 阪神梅田店にて先行販売開始
BOSTON CLUB 阪神梅田店
〒530-8224 大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店-3F
TEL：080-9584-9317
営業時間：AM10:00～PM8:00
WEB販売店舗
※2026年3月25日(水)BOSTON CLUB WEBSTOREにて販売開始
https://www.boston-c.com/
販売ページへ :
https://www.boston-c.com/SHOP/ph6s-ptj0063-gy.html
さらに前回好評だった阪神タイガース×MOUTHマルチキャップの再販も決定しました！
阪神タイガース×MOUTHマルチキャップ MHW25225 \5,720（税込）
AZUKI
BEIGE
BLACK
WEB販売限定カラーBLK/ORG
CHARCOAL
DEEPNAVY
NAVY
WEB販売限定カラーORG
WHITE
WHT/BLK
WEB販売限定カラーWHT/DPNV
販売ページへ :
https://shop.mouth-jp.com/is?q=MHW25225&display_item_count_search_button=
店頭販売店舗
※2026年3月18日(水)販売開始
BOSTON CLUB HEPFIVE店
〒530-0017 大阪市北区角田町5-15 HEPFIVE-5F
TEL：06-6366-3927
営業時間：AM11:00～PM9:00
BOSTON CLUB 阪神梅田店
〒530-8224 大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店-3F
TEL：080-9584-9317
営業時間：AM10:00～PM8:00
BOSTON CLUB HOOP店
〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 HOOP-1F
TEL：06-6629-1775
営業時間：AM11:00～PM9:00
マウス公式オンラインストア
https://shop.mouth-jp.com/
《MOUTH》について
2009年にスニーカーショップの片隅で試作を繰り返し完成した30本のバッグを販売した事からMOUTHはスタートしました。
シンプルなデザインの中に、注目されていないが実は世の中にあふれているニーズを探し出し、その機能やエッセンスを取り入れることで「今までありそうだったけど実はなかった！」という“新たな価値”を創造する事をテーマにモノづくりを行っているブランドです。
公式サイト http://www.mouth-jp.com/(https://mouth-jp.com/)
【会社概要】
会社名：株式会社 ヌル 大阪オフィス
所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 HOOP1F BOSTONCLUB
代表者：栗原 将史
設立：1971年 8月
URL：https://nullkk.co.jp/index.html
事業内容：
ブランド事業：【MOUTH】 製品の企画、製造、販売
小売り事業：セレクトスニーカーショップ 「BOSTON CLUB」 の運営
【お客様からのお問い合わせ先】
パンサースニーカー
《BOSTON CLUB 阪神梅田店》
TEL： 080-9584-9317 / AM10:00 ～ PM8:00
e-mail：hanshin-umeda@boston-c.com
タイガースキャップ
《株式会社 ヌル MOUTH事業部》
TEL： 06-6629-1775 / AM11:00 ～ PM6:00
e-mail：mouth@mouth-jp.com
【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
《株式会社 ヌル》、《ナカムラケンスケ》
TEL：06-6629-1775
e-mail：bostonclub@boston-c.com