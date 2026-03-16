「あのぬくもりが恋しくなる日」。母の日ギフトを3月16日より販売。
株式会社スープストックトーキョー（本社所在地：東京都目黒区、取締役社長：工藤萌）は、2026年3月16日(月)よりSoup Stock Tokyo（※一部店舗を除く）と家で食べるスープストックトーキョー全店、オンラインショップにて、母の日ギフトを販売いたします。
お店の味をご自宅でも楽しんでいただきたい、という想いから誕生したSoup Stock Tokyoの冷凍スープ。今年の母の日ギフトは、贈る方が「これからも元気でいてほしい」、「スープでほっとひと息ついてほしい」など、お母さんを想う気持ちを込められるよう、彩り豊かなお野菜の味を楽しんでいただけるスープや食べ応えのある満足感たっぷりのスープセットなど種類豊富にご用意しました。ギフトを受け取った方は電子レンジや湯煎で調理して、気軽に味わうことができます。
さまざまな食材が溶け込んだスープは、温かくて、身体にやさしくしみわたり気持ちもふっとほぐれる「やさしいごちそう」。「いつもありがとう」や「これからも元気でいてね」の気持ちを、スープと一緒に贈ってみませんか。
≪商品概要≫
※Soup Stock Tokyo各店、家で食べるスープストックトーキョーとオンラインショップでは価格とセット内容が一部異なります。詳しくは以下をご覧ください。
【Soup Stock Tokyo(一部店舗を除く)にて販売の冷凍スープセット】
■ 母の日６スープセット（1パック180g×6パック・ギフトボックス込み）
4,160円(税込/送料別)
オマール海老のビスク
東京ボルシチ
とうもろこしとさつま芋のスープ
ミネストローネ
イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ
焼き鯛だしの和風スープ
■ 母の日8スープセット（1パック180g×8パック・ギフトボックス込み）
5,380円(税込/送料別)
オマール海老のビスク
東京ボルシチ
とうもろこしとさつま芋のスープ
ミネストローネ
イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ
焼き鯛だしの和風スープ
塩糀と生姜のチャウダー
緑の野菜のミネストローネ
■ 母の日10スープセット（1パック180g×10パック・ギフトボックス込み）
6,600円(税込/送料別)
オマール海老のビスク
東京ボルシチ
とうもろこしとさつま芋のスープ
ミネストローネ
イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ
焼き鯛だしの和風スープ
塩糀と生姜のチャウダー
緑の野菜のミネストローネ
台湾風豚肉と白菜のスープ
東京参鶏湯（サンゲタン）
【家で食べるスープストックトーキョー/オンラインショップにて販売の冷凍スープセット】
■ 母の日６スープセット（1パック180g×6パック・ギフトボックス込み）
4,251円(税込/送料別)
オマール海老のビスク
東京ボルシチ
とうもろこしとさつま芋のスープ
ミネストローネ
イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ
素材を食べる 徳島県産菜の花のポタージュ
■ 母の日8スープセット（1パック180g×8パック・ギフトボックス込み）
5,471円(税込/送料別)
オマール海老のビスク
東京ボルシチ
とうもろこしとさつま芋のスープ
ミネストローネ
イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ
素材を食べる徳島県産菜の花のポタージュ
塩糀と生姜のチャウダー
緑の野菜のミネストローネ
■ 母の日10スープセット（1パック180g×10パック・ギフトボックス込み）
6,691円(税込/送料別)
オマール海老のビスク
東京ボルシチ
とうもろこしとさつま芋のスープ
ミネストローネ
イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ
素材を食べる徳島県産菜の花のポタージュ
塩糀と生姜のチャウダー
緑の野菜のミネストローネ
台湾風豚肉と白菜のスープ
東京参鶏湯（サンゲタン）
※オンラインショップでは送料込みの価格で商品が表示されます
冷凍スープの母の日ギフト限定≪母の日のポストカード≫を箱の中に同梱します。
掛け紙と同じデザインのポストカードに、母の日限定のSoup Stock Tokyoからのメッセージを添えたオリジナルのカードです。
※店頭・オンラインショップどちらのご購入でもお入れします
【母の日におすすめの常温ギフト各種】
冷凍スープの他に、常温でお持ち歩きできるフリーズドライやレトルトカレーギフトもご用意しています。
■フリーズドライ6種のスープセット（1人前×8パック・ギフトボックス込み）
3,541円(税込/送料別)
■フリーズドライ4種のOkayuセット（1人前×8パック・ギフトボックス込み）
3,541円(税込/送料別)
■レトルトカレーのセット
6個セット・ギフトボックス込み 3,921円(税込/送料別)
8個セット・ギフトボックス込み 5,061円(税込/送料別)
■フリーズドライ4種のスープセット（1人前×4パック・巾着S込み）
1,771円(税込)
■フリーズドライ4種のOkayuセット（1人前×4パック・巾着S込み）
1,771円（税込）
※コットン巾着にお入れするギフトはお持ち帰りのみ、配送はできかねます
≪販売場所≫
・Soup Stock Tokyo各店（自由が丘店、二子玉川店、西宮ガーデンズ店、アミュプラザ博多店、白馬店を除く）
・家で食べるスープストックトーキョー全店
・Soup Stock Tokyo公式オンラインショップ(https://ec.soup-stock-tokyo.com/?utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=md26_brand_info)
・各種オンラインショップ （楽天市場(https://www.rakuten.co.jp/soup-stock-tokyo)／Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/SoupStockTokyo/page/F725B9CA-A7DB-49C5-AB75-A6B951484361?ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_0ZW4WANRDGHE445XX61D)／Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/soup-stock-tokyo)）
※それぞれ取り扱い商品が異なる場合がございます。
贈りものを彩る、母の日限定のギフトデザイン
母の日限定デザインの掛け紙やメッセージカードなどをご用意しております。
【掛け紙 / 思い出】
”あの頃、一緒に過ごしたやさしい気持ちがよみがえるような。なつかしい思い出や匂い、笑い声。楽しかったことも、ちょっと悲しかったことも。”そっと包み込んでくれるようなデザインです。
【メッセージカード】
レター型のオリジナルカードをご用意しております。年に一度の機会に、手書きのメッセージを添えるのはいかがでしょうか 。
※店舗のみでご用意しております。オンラインショップでは取り扱いがございません。
【ギフトタグ】
母の日限定のギフトタグで華やかに。クーラーバッグでお持ち帰りいただけます。
※店舗のみでご用意しております。オンラインショップでは取り扱いがございません。
株式会社スープストックトーキョーについて
首都圏を中心に全国60店舗以上を展開する食べるスープの専門店「Soup Stock Tokyo」、冷凍スープの専門店「家で食べるスープストックトーキョー」や大人も子どももわくわくするファミリーレストラン「100 本のスプーン」など、個性と誠実さを大切にする食のブランドを複数経営しています。企業理念である「世の中の体温をあげる」を軸に事業運営を行っています。
・会社名 株式会社スープストックトーキョー
・代表者 取締役社長 工藤萌
・所在地 東京都目黒区中目黒1-10-23 シティホームズ中目黒203
・公式HP： https://www.soup-stock-tokyo.co.jp/