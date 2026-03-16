「あのぬくもりが恋しくなる日」。母の日ギフトを3月16日より販売。

株式会社スープストックトーキョー

株式会社スープストックトーキョー（本社所在地：東京都目黒区、取締役社長：工藤萌）は、2026年3月16日(月)よりSoup Stock Tokyo（※一部店舗を除く）と家で食べるスープストックトーキョー全店、オンラインショップにて、母の日ギフトを販売いたします。

お店の味をご自宅でも楽しんでいただきたい、という想いから誕生したSoup Stock Tokyoの冷凍スープ。今年の母の日ギフトは、贈る方が「これからも元気でいてほしい」、「スープでほっとひと息ついてほしい」など、お母さんを想う気持ちを込められるよう、彩り豊かなお野菜の味を楽しんでいただけるスープや食べ応えのある満足感たっぷりのスープセットなど種類豊富にご用意しました。ギフトを受け取った方は電子レンジや湯煎で調理して、気軽に味わうことができます。

さまざまな食材が溶け込んだスープは、温かくて、身体にやさしくしみわたり気持ちもふっとほぐれる「やさしいごちそう」。「いつもありがとう」や「これからも元気でいてね」の気持ちを、スープと一緒に贈ってみませんか。

≪商品概要≫

※Soup Stock Tokyo各店、家で食べるスープストックトーキョーとオンラインショップでは価格とセット内容が一部異なります。詳しくは以下をご覧ください。

【Soup Stock Tokyo(一部店舗を除く)にて販売の冷凍スープセット】

■ 母の日６スープセット（1パック180g×6パック・ギフトボックス込み）

4,160円(税込/送料別)

オマール海老のビスク

東京ボルシチ

とうもろこしとさつま芋のスープ

ミネストローネ

イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ

焼き鯛だしの和風スープ

■ 母の日8スープセット（1パック180g×8パック・ギフトボックス込み）

5,380円(税込/送料別)

オマール海老のビスク

東京ボルシチ

とうもろこしとさつま芋のスープ

ミネストローネ

イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ

焼き鯛だしの和風スープ

塩糀と生姜のチャウダー

緑の野菜のミネストローネ

■ 母の日10スープセット（1パック180g×10パック・ギフトボックス込み）

6,600円(税込/送料別)

オマール海老のビスク

東京ボルシチ

とうもろこしとさつま芋のスープ

ミネストローネ

イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ

焼き鯛だしの和風スープ

塩糀と生姜のチャウダー

緑の野菜のミネストローネ

台湾風豚肉と白菜のスープ

東京参鶏湯（サンゲタン）

【家で食べるスープストックトーキョー/オンラインショップにて販売の冷凍スープセット】

■ 母の日６スープセット（1パック180g×6パック・ギフトボックス込み）

4,251円(税込/送料別)

オマール海老のビスク

東京ボルシチ

とうもろこしとさつま芋のスープ

ミネストローネ

イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ

素材を食べる 徳島県産菜の花のポタージュ

■ 母の日8スープセット（1パック180g×8パック・ギフトボックス込み）

5,471円(税込/送料別)

オマール海老のビスク

東京ボルシチ

とうもろこしとさつま芋のスープ

ミネストローネ

イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ

素材を食べる徳島県産菜の花のポタージュ

塩糀と生姜のチャウダー

緑の野菜のミネストローネ

■ 母の日10スープセット（1パック180g×10パック・ギフトボックス込み）

6,691円(税込/送料別)

オマール海老のビスク

東京ボルシチ

とうもろこしとさつま芋のスープ

ミネストローネ

イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ

素材を食べる徳島県産菜の花のポタージュ

塩糀と生姜のチャウダー

緑の野菜のミネストローネ

台湾風豚肉と白菜のスープ

東京参鶏湯（サンゲタン）

※オンラインショップでは送料込みの価格で商品が表示されます

冷凍スープの母の日ギフト限定≪母の日のポストカード≫を箱の中に同梱します。

掛け紙と同じデザインのポストカードに、母の日限定のSoup Stock Tokyoからのメッセージを添えたオリジナルのカードです。

※店頭・オンラインショップどちらのご購入でもお入れします

【母の日におすすめの常温ギフト各種】

冷凍スープの他に、常温でお持ち歩きできるフリーズドライやレトルトカレーギフトもご用意しています。

■フリーズドライ6種のスープセット（1人前×8パック・ギフトボックス込み）

3,541円(税込/送料別)

■フリーズドライ4種のOkayuセット（1人前×8パック・ギフトボックス込み）

3,541円(税込/送料別)

■レトルトカレーのセット

6個セット・ギフトボックス込み 3,921円(税込/送料別)

8個セット・ギフトボックス込み 5,061円(税込/送料別)

■フリーズドライ4種のスープセット（1人前×4パック・巾着S込み）

1,771円(税込)

■フリーズドライ4種のOkayuセット（1人前×4パック・巾着S込み）

1,771円（税込）

※コットン巾着にお入れするギフトはお持ち帰りのみ、配送はできかねます

≪販売場所≫

・Soup Stock Tokyo各店（自由が丘店、二子玉川店、西宮ガーデンズ店、アミュプラザ博多店、白馬店を除く）

・家で食べるスープストックトーキョー全店

・Soup Stock Tokyo公式オンラインショップ(https://ec.soup-stock-tokyo.com/?utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=md26_brand_info)

・各種オンラインショップ （楽天市場(https://www.rakuten.co.jp/soup-stock-tokyo)／Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/SoupStockTokyo/page/F725B9CA-A7DB-49C5-AB75-A6B951484361?ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_0ZW4WANRDGHE445XX61D)／Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/soup-stock-tokyo)）

※それぞれ取り扱い商品が異なる場合がございます。

贈りものを彩る、母の日限定のギフトデザイン

母の日限定デザインの掛け紙やメッセージカードなどをご用意しております。

【掛け紙 / 思い出】

”あの頃、一緒に過ごしたやさしい気持ちがよみがえるような。なつかしい思い出や匂い、笑い声。楽しかったことも、ちょっと悲しかったことも。”そっと包み込んでくれるようなデザインです。

【メッセージカード】

レター型のオリジナルカードをご用意しております。年に一度の機会に、手書きのメッセージを添えるのはいかがでしょうか 。

※店舗のみでご用意しております。オンラインショップでは取り扱いがございません。

【ギフトタグ】

母の日限定のギフトタグで華やかに。クーラーバッグでお持ち帰りいただけます。

※店舗のみでご用意しております。オンラインショップでは取り扱いがございません。

株式会社スープストックトーキョーについて

首都圏を中心に全国60店舗以上を展開する食べるスープの専門店「Soup Stock Tokyo」、冷凍スープの専門店「家で食べるスープストックトーキョー」や大人も子どももわくわくするファミリーレストラン「100 本のスプーン」など、個性と誠実さを大切にする食のブランドを複数経営しています。企業理念である「世の中の体温をあげる」を軸に事業運営を行っています。

・会社名 株式会社スープストックトーキョー

・代表者 取締役社長 工藤萌

・所在地 東京都目黒区中目黒1-10-23 シティホームズ中目黒203

・公式HP： https://www.soup-stock-tokyo.co.jp/