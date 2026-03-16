「春の運動デビュー」の落とし穴にご用心。ストレッチ専門店Dr.stretchが、新生活の習慣化を支えるリフレッシュキャンペーンを開催！

株式会社nobitel

国内外290店舗以上を展開するストレッチ専門店『ドクターストレッチ』では、2026年3月16日（月）より、春の健康習慣スタートを応援する「リフレッシュキャンペーン」を実施いたします 。

春の「いきなり運動」が怪我を招く？まずは“ゆるく”体を整える習慣を。

春は「習い事」や「ランニング」など、新たに運動を始める方が増える季節です。しかし、冬の間に寒さで凝り固まった筋肉のまま急激に運動を始めると、関節や筋肉に過度な負担がかかり、怪我のリスクが高まります。

また、日常的に体を動かす習慣がある方も、新たなスポーツを始める際には「動ける体づくり」が欠かせません。特に深層筋にアプローチするストレッチは、ケガの予防やパフォーマンス向上において大きな効果が期待でき、継続的な実施によりその土台はより強固なものになります。

独自技術「コアバランスストレッチ」で“動ける体”の土台作り

私たちDr.stretchは、久しぶりに運動を始めたい方こそ、まずは「柔軟性を上げること」から着手すべきだと考えます。プロによるマンツーマンのストレッチは、自分の意思では動かしにくい深層筋（インナーマッスル）を“ゆるめる”ことからスタートできるため、体への負担が少なく、無理のない「ゆるい健康習慣」として最適です。

安全に筋肉をゆるめて柔軟性を上げる「3つのステップ」

Dr.stretchの「コアバランスストレッチ」は、3段階構成になっている独自技術です 。安全に筋肉を緩めることで、効率よく奥深くの筋肉「深層筋」を伸ばします 。骨に近い深層筋を伸ばすことで、お悩みを引き起こす原因を根本的に見直します 。

ドクターストレッチ独自の３段階構成技術



パーソナルストレッチで期待できること

（１）怪我の予防：柔軟性を高めることで体本来の動きを取り戻し、関節への負担を軽減します 。

（２）パフォーマンス向上： 関節の可動域が上がることで、理想のフォームやスイングに近づくことができます 。

（３）疲労の軽減： 体のクセを見極め、バランスの取れた筋肉の状態に戻すことで、疲労や不調を軽減します 。

カラダ整う春「リフレッシュキャンペーン」概要

■予約期間

2026年3月16日（月）～4月29日（水）

※来店期日は5月31日（日）まで

■料金

60分 3,300円 / 80分 4,400円 ※ともに税込

■対象

Dr.stretchの【ご利用が初めてのお客様】【最終ご利用日から半年以上経過しているお客様】が対象です。

■注意事項

※電話・WEBからのご予約のみ対象です。

※一部対象外店舗がございます。詳しくはDr.stretchのWebサイトをご確認ください。

■特設サイト

https://lp.doctorstretch.com/campaign/2603/main/

国内外290店舗以上を展開。ストレッチ専門店『Dr.stretch（ドクターストレッチ）』

ストレッチのプロによるマンツーマンのストレッチ

国内外290店舗以上を展開するストレッチ専門店。３段階構成の独自技術「コアバランスストレッチ」を用いて、お客様ごとに合わせたマンツーマンのストレッチを提供します。

多くのプロアスリートやプロスポーツチームにも導入されているこの技術は、メジャーリーグ球団ボストン・レッドソックスのボディメンテナンストレーナーとして活躍した山口元紀氏が、どなたでも受けられるように独自に研究・開発したものです。今後もプロチームやアマチュアスポーツのアスリートの皆様とともにストレッチを文化に根付かせ、地域の皆様に健康と元気を届けたいと考えています。

＜導入実績＞

プロサッカーチーム「FC東京」「横浜FC」・3人制プロバスケチーム「TOKYO DIME」・ジャパンラグビーリーグワン「横浜キヤノンイーグルス」・及川栞（ホッケー女子日本代表）・須崎優衣（東京オリンピック レスリング女子 金メダリスト）など多数。