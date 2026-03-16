東急バス夏用制服の新アイテムをミズノが製作

ミズノ株式会社

東急バス株式会社

ミズノ株式会社

ミズノ株式会社（大阪府大阪市、代表取締役社長 水野 明人、以下「ミズノ」）は、東京都城南地区・川崎市・横浜市北部の東急線沿線を主な運行エリアとする東急バス株式会社（東京都目黒区、取締役社長 古川 卓、以下「東急バス」）の夏用制服の新アイテムを製作しました。



東急バスは、2026年5月に設立35周年を迎えるにあたり、新しい制服のアイテムを追加導入します。近年の夏の猛暑による現業従業員の負担軽減を目的とし、快適性を高めるため、スポーツウエアの開発ノウハウを持つミズノと協力。多様性を考慮したユニセックスサイズ仕様での半袖ポロシャツおよびニット生地を使用し通気性に配慮した薄手長袖シャツを制作し、2026年4月1日より着用を開始します。

製作にあたっては両社で検討を重ね、バス業界初※1となる「バス運転士の動作解析」を実施。また、汗のニオイに考慮した材料設計によって快適性を図り、着用する運転士だけでなくバスに乗車するお客さまも心地良く乗車いただけるよう配慮しました。

※1 ミズノ調べ

東急バスは、スポーツ品市場で高いシェアを持つミズノ製の夏用制服を導入することにより、運転士をはじめとする従業員の満足度向上および入社いただく方への訴求効果も見込み、人員不足解消の一助となることを期待しています。

バス運転士の現場検証の様子運転時の肩回りの引きつれや圧迫感を比較したイメージ図 赤くなるほど引きつれや圧迫感を感じやすい 『CLO Virtual Fashion, Inc. owns all rights to the avatar displayed. https://www.clo3d.com/』

新しい夏用制服の特長について

■動きやすさを追求したウエア設計『ダイナモーションフィット』

人間工学に基づいた動作解析によるウエア設計で、作業時の動きやすさを追求しています。作業中の腕の曲げ伸ばしや肩の回旋、足の屈伸動作時の引きつれや圧迫感を軽減します。その結果、作業効率の向上を図っています。

■気になるニオイ対策 消臭素材『ミズノデオドラントテープ』

着用者自身の快適さと接客時のニオイへの配慮のため、半袖ポロシャツと長袖シャツの襟元と脇部分にはニオイの元を分解する『ミズノデオドラントテープ』を採用しています。汗のニオイの元となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸を中和分解し、気になるニオイを軽減します。

■快適性を追求した生地

ニット製の生地を採用しています。伸縮性を向上させ、特にハンドル操作時に腕を伸ばす動作、車両点検・清掃や荷物の積み込み、車いすの乗降時の前かがみになる動作の際に、背中に生じる生地のつっぱり感を軽減します。また通気性の向上により、着用者の快適性およびお客さまへ品質の高いサービスに寄与しています。

■多様性を考慮したユニセックスサイズ仕様

現行サイズ展開はおおむね変更せず、男女別の表記をなくし、性別に関わらず、豊富なサイズラインナップの中から着用者にあったサイズを選択できるよう配慮しました。





新しい夏用制服の新アイテム導入にあたって

■東急バス株式会社 経営統括室 経営企画部長 小野 哲さま

近年の夏の猛暑により、当社従業員から現行制服以外にも快適性を追求したアイテム導入希望が多くありました。検討にあたり、猛暑対策だけでなく働き方改善の観点も踏まえ、イメージ刷新できるデザイン性に優れたものとしたい、という思いがありました。

バス運転士の業務は主に運転や安全確認動作となりますので、安全面に配慮した、「運転しやすく疲労を感じにくい快適性にも優れたもの」が重視されますが、ハンドル操作以外にも車いすのお客さまの乗降の補助など、さまざまな動作を行います。ミズノさまはスポーツ用品メーカーであるノウハウを活かした独自の動作解析により、さまざまな動きにも対応可能な動作性・快適性に優れたアイテムを製作できることから、バス業界で初めて、制服アイテムを協力して製作することとなりました。

ミズノ製の制服着用による勤務中の快適性向上により、さらに安全で快適なバスの輸送サービスを提供してまいります。

日本に２台限定のミズノワーキングのデザインによるラッピングバス

今回の両社の取り組みを記念し、日本に２台限定のミズノワーキングのデザインによるラッピングを施した東急バスが、2026年4月中旬以降順次、等々力操車所～東京駅南口の系統を含む目黒営業所所管路線にて6カ月間、期間限定で運行する予定です。

ミズノのワークビジネス

ミズノは、1997年からスポーツ品開発で培った技術や知見を活用した別注の企業ユニフォームを企画・販売する専門部門を設置し、これまで約1,600社※2以上に納品しています。近年、企業などからの需要を受け、2016年3月からワークシューズを、2018年2月からワークアパレルを本格的に展開。2019年4月にはワークビジネス事業部を新設し、建設業、運輸業、製造業をはじめ、さまざまな業種へのさらなる拡大と商品ラインナップ拡充を進めワークビジネス強化に取り組んでいます。

2027年度には200億円の売り上げを目指しています。

※2 2019年～2024年の納品実績による企業数

（お客様のお問合せ先）ミズノお客様相談センター TEL：0120-320-799