『ダンダダン』初の原画展「ダンダダン ゲンガテン」の「事後通販」が2026年3月16日（月）11時から開始！

株式会社小学館集英社プロダクション

報道関係各位

累計発行部数1,200万部突破！ 「少年ジャンプ＋」（集英社）で大好評連載中、いま最もアツいオカルティック青春バトル『ダンダダン』（著：龍幸伸）、初の原画展『ダンダダン ゲンガテン』。東京会場・広島会場・福岡会場・大阪会場と巡回し大盛況に終わりました。

その「ダンダダン ゲンガテン」オリジナルグッズの事後通販が、2026年3月16日（月）11時からスタートします。5月31日（日）23時59分までの販売になりますので、会場に行けた方も行けなかった方も、ここでしか手に入らないグッズを手に入れるチャンスをお見逃しなく！

2026年3月16日（月）～5月31日（日）に「ShoPro Mall」で事後通販開催

本展キービジュアル

■ダンダダンゲンガテン 事後通販

2026年3月16日（月）11時から事後通販開始！

期間：2026年3月16日（月）11時～5月31日（日）23時59分

詳細は「ShoPro Mall」公式オンラインストアをご確認ください。

https://mall.shopro.co.jp/

※事後通販の対象は「ダンダダン ゲンガテン」オリジナルグッズの一部商品を除きます。

※商品により、ランダム仕様商品の全種セット販売など、販売方法が会場と変更となる場合もございます。

2026年3月16日（月）～5月31日（日）に「ShoPro Mall」で事後通販開催

＜本展限定のオリジナルグッズ！＞

本展限定のオリジナルグッズも約200種類をご用意！詳細は「ShoPro Mall」をご参照ください。

ゆらゆらタンブラークリアファイルセット（全8種）コミック型キーホルダー（全21種）

ぷくぷくプリントTシャツバモラのフードパーカー超巨大アクリルブロック（描き下ろしイラスト）邪視のブリーフポーチ (アクキー付き)カシマレイコの鏡レンチキュラーポスターターボババア (招き猫) ラバーマスコットマフラータオル６郎のエプロン

※画像はイメージです。

※商品の数には限りがございますので売り切れの際はご容赦ください。

【ダンダダン ゲンガテン】

イベント公式HP https://dandadan-gengaten.jp/

イベント公式X @dandadangenga

事後通販販売ページ https://mall.shopro.co.jp/c/item/dandadan-gengaten

＜画像使用に関してのご注意＞

●展覧会名、コピーライトをご記載ください。

●全ての画像素材において、トリミングや文字乗せなどはできません。

＜コピーライト＞

(C)龍幸伸／集英社

「ダンダダン」とは

集英社漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて大人気連載中！コミックス累計販売部数は1,200万部を突破！！

宇宙人を信じない少女・モモと、幽霊を信じないオカルトマニアの少年・オカルンは、互いの理解を超越した圧倒的怪奇に出会うーー…！オカルティック青春物語！！

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