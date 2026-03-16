複数枚持ちキャンペーンを実施！対象カードの新規入会で最大3,000円相当プレゼント！

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、2026年3月16日（月）より複数枚持ちキャンペーンを実施いたします。対象の三井住友カードをお持ちの方が、期間中にエントリーのうえ、お申込み対象カードへ新規入会いただくと、最大3,000円相当のVポイントをプレゼントいたします。

三井住友カード株式会社

クレジットカードを複数持つことで、以下のようなメリットがあります。この機会に是非お申し込みください。

１.家庭の支出とプライベートの支出を分けることで支出が見やすく、管理が簡単に

２.お持ちのカード登録情報を使ってかんたんに2枚目のカード申し込みが可能

対象の三井住友カード

以下カードをお持ちの個人のお客さまが対象です

・三井住友カード発行のスタンダードカード

※口座一体型のカードは対象外となります。

対象カードはキャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7214525.jsp?dk=sp_083_0023490)より必ずご確認をお願いいたします。

期間

・エントリー期間

2026年3月16日（月）～4月30日（木）

・申込期間

2026年3月16日（月）～4月30日（木）

・入会期間

2026年3月16日（月）～5月31日（日）

条件

以下の条件を全て満たした方

（1）2026年2月28日（土）時点で対象カードをすでに発行済みの方

※対象カードはキャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7214525.jsp?dk=sp_083_0023490)より必ずご確認お願いいたします。

（2）申込期間中にお申し込み対象カードへ新規入会すること

（3）エントリー期間中に対象カードでエントリーをすること

お申込み対象カード

・Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード（クレジットモード）

・Oliveフレキシブルペイ ゴールド（クレジットモード）

・Oliveフレキシブルペイ（クレジットモード）

・三井住友カード プラチナプリファード

・三井住友カード ゴールド（NL）

特典

詳細は以下キャンペーンページをご確認ください。

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7214525.jsp?dk=sp_083_0023490

三井住友カードはキャッシュレスのリーディングカンパニーとして、キャッシュレスならではの安心・安全と利便性を提供し、様々なシーンで皆さまのサポートができるよう努めてまいります。