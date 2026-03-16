パート・アルバイトを希望する理由は「自分の都合のよい時間や曜日に働きたいから」が67.6％で最多。約半数が土日の勤務を希望しない

総合人材情報サービスの株式会社アイデム（本社：新宿区新宿／代表取締役社長：椛山 亮）は、2026年1月に総合求人サイト『イーアイデム』を通じて求人に応募した会員を対象に仕事探しに関する調査を実施しましたので、結果を一部抜粋してお知らせします。

調査結果

株式会社アイデム

【パート・アルバイトを希望する理由】

「自分の都合のよい時間や曜日に働きたいから」67.6％、「生活との両立を図りたいから」42.2％、

「気楽に働きたいから」26.7％

【希望の勤務時間帯（パート・アルバイト希望者）】

月～金：9時から15時の間はいずれの時間も希望者が5割以上

土日 ：土曜日の「勤務を希望しない」44.0％、日曜日の「勤務を希望しない」50.2％、

9時から17時の間はいずれの時間も希望者が2割から3割

【正社員を希望する理由】

「将来にわたって安定して働きたいから」64.7％、「自身のキャリア（仕事経験や意識・技術等）を維持・向上したいから」39.2％、「興味のある仕事が正社員での募集だったから」33.3％

【応募件数の目安】

「2～5件」36.0％、「件数に目安はなく、よい条件があれはすべて応募したい」34.8％、「1件だけ」22.5％

調査結果の詳細（一部抜粋）

【回答者プロフィール】

【パート・アルバイトを希望する理由】

「自分の都合のよい時間や曜日に働きたいから」67.6％、「生活との両立を図りたいから」42.2％、

「気楽に働きたいから」26.7％

求人に応募した、パートまたはアルバイトを希望する人に、なぜその雇用形態を希望するのかをきいた（複数回答）。最も多かったのは「自分の都合のよい時間や曜日に働きたいから」で67.6％、次いで「生活との両立を図りたいから」が42.2％、「気楽に働きたいから」が26.7％となった。

性別との関係をみると、「男性」のほうが「女性」よりも5pt以上高くなった項目は無かったが、「一定期間で計画的に働けるから」や「長時間（長期間）働ける健康状態ではないから」、「他の雇用形態より退職に柔軟だと思うから」が「女性」よりも高く、短時間・短期間での就労を探している人がいることが伺える。

一方、「女性」のほうが「男性」よりも「扶養の範囲内で働きたいから」が9.9pt、 「生活との両立を図りたいから」が9.4pt、「すぐに働き始めたかったから」が6.5pt高くなった。いまある時間を有効に使えるスタイルでの仕事が求められているようだ。

【希望の勤務時間帯（パート・アルバイト希望者）】

月～金：9時から15時の間はいずれの時間も希望者が5割以上

土日 ：土曜日の「勤務を希望しない」44.0％、日曜日の「勤務を希望しない」50.2％、

9時から17時の間はいずれの時間も希望者が2割から3割

求人に応募した、パートまたはアルバイト雇用を希望する人に、希望の勤務時間帯を「月曜～金曜」「土曜日」「日曜日」に分けてきいた。

「月曜～金曜」に勤務を希望する時間帯は、9時から15時までで5割以上となった。18時以降と朝7時までは、日中に比べると希望する割合は減少するが、1割を下回る時間帯は無かった。

「土曜日」と「日曜日」で勤務を希望する時間帯は、9時から17時までで2割から3割となっている。「勤務を希望しない」は「土曜日」で4割超、「日曜日」で5割程度となっている。約半数は、土日の勤務は避けたい意向のようだ。

【正社員を希望する理由】

「将来にわたって安定して働きたいから」64.7％、「自身のキャリア（仕事経験や意識・技術等）を維持・向上したいから」39.2％、「興味のある仕事が正社員での募集だったから」33.3％

求人に応募した、正社員雇用を希望する人に、なぜ正社員を希望するのかをきいた（複数回答）。最も多かったのは「将来にわたって安定して働きたいから」が64.7％、次いで「自身のキャリア（仕事経験や意識・技術等）を維持・向上したいから」 が39.2％、「興味のある仕事が正社員での募集だったから」が33.3％となっている。長期間の就業が望める雇用形態として希望する割合が6割以上となった。「特にない」を選んだ人はおらず、理由があって正社員を希望していることがわかる。

選んだ割合が少なかった項目は「産休・育休・介護休暇がとりやすいと思うから」が5.9％、「他の雇用形態より教育制度が充実していると思うから」が11.8％だった。休日・休暇や教育に関する制度については、雇用形態への希望ではなくそれぞれの求人で注視しているとも考えられる。

【応募件数の目安】

「2～5件」36.0％、「件数に目安はなく、よい条件があれはすべて応募したい」34.8％、「1件だけ」22.5％

求人に応募した人に、今回の求職活動期間の中で、求人に応募する件数の目安があるかどうかをきいた。全体では、「2～5件」が最も多く36.0％、次いで「件数に目安はなく、よい条件があれはすべて応募したい」が34.8％、「1件だけ」が22.5％、「6～10件」が4.4％、「11件以上」が2.3％となった。「1件だけ」以外を選んだ割合は全体の約8割となった。

希望雇用形態別にみると、「正社員」では「よい条件の求人があればすべて応募したい」は41.2％で、「パートまたはアルバイト」と比べると高い割合だった。応募件数に目安を設けずに活動している人が一定数いることがわかる。

調査・分析担当者のコメント

1月のアンケートでは、希望の勤務時間帯を「月曜～金曜」「土曜日」「日曜日」に分けてききました。「パートまたはアルバイト」を希望する人では、「月曜～金曜」に勤務を希望する時間帯は、9時から15時までで5割以上となりました。「土曜日」と「日曜日」で勤務を希望する時間帯は、9時から17時までで2割から3割となっていて、曜日によって差があることがわかります。「勤務を希望しない」は「土曜日」で4割超、「日曜日」で5割程度となっていて、約半数は土日の勤務は避けたい意向のようです。

調査概要

調査対象：総合求人サイト『イーアイデム』の会員で、2026年1月1日～1月31日の期間に『イーアイデム』から求人に応募した人

調査方法：インターネット調査

調査主体：株式会社アイデム

調査期間：2026年1月2日～2026年2月5日

有効回答：342名

※調査結果は四捨五入のために合計が100％にならない場合があります