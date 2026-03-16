[マリメッコ]華やかなマルチカラーで彩られたUnikkoホームコレクションが日本限定で登場

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、ウニッコ(Unikko)が華やかなマルチカラーで彩られた新作ホームコレクションが日本限定で登場。全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて2026年3月27日(金)より順次販売を開始します。

日本限定で登場するのは、ホワイトを基調にオレンジレッド×ピンク×メロンのウニッコが華やぐマルチカラーのホームコレクション。

本コレクションには、日常使いに便利な2.5dl マグカップや2dl コーヒーカップセット、8.5cm プレートセットなどのテーブルウェア4型に加え、エプロンや巾着型ポーチ、ミニタオルなどのファブリックアイテム5型を取り揃えます。

カラフルで暖かみのある色使いが、これから迎える新生活や大切なかたへの贈り物にもぴったりのデザインで、日々に明るさを添えてくれるラインナップとなっています。

Pikkuinen Unikko 2.5dl マグカップ \4,400Pikkuinen Unikko 2dl コーヒーカップセット \8,470Pikkuinen Unikko 13.5cm プレート \4,400Unikko 8.5cm プレートセット \6,490Mini Unikko エプロン \10,780Mini Unikko ポーチ \4,950Mini Unikko ポーチ \5,500Mini Unikko ミニタオル \2,310

販売開始日

2026年3月27日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。