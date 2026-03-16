世界初・覆面現代アーティスト「COIN PARKING DELIVERY」デザインのGiGOが誕生！「GiGOイオンモール津田沼South」2026年3月18日(水)10時グランドオープン

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、千葉県習志野市の大型複合商業施設「イオンモール津田沼South」の5階に2026年3月18日(水)、「GiGO(ギーゴ)イオンモール津田沼South」をグランドオープンします。

「新津田沼」駅直結の大型複合商業施設に、世界初のアートコラボGiGOが出店

京成電鉄松戸線「新津田沼」駅直結の「イオンモール津田沼South」は、「津田沼12番街ビル」を刷新し、3月18日(水)にグランドオープンする大型複合商業施設です。バル風の飲食店やイベント会場、映画館、トレンドの食やコスメなど、“リアルな体験”と“SNSで発信したくなる要素”を備え、10～20代をはじめとする情報感度の高い層に支持される施設を目指しています。

同施設の5階にオープンする「GiGOイオンモール津田沼South」は、Z世代から絶大な支持を集め、グローバルブランドにも採用されるなど、今、最も勢いのある覆面現代アーティスト「COIN PARKING DELIVERY(コインパーキングデリバリー、以下CPD)」が直接デザインを手がけた“世界初”の恒久的な施設です。

店内は「CPD」のメインキャラクター「白井さん」を軸にハートやモノグラム表現が展開され、ところどころに立体アートオブジェも登場。「CPD」デザインのクレーンゲームやバスケットボールゲームなどに加えて、「GiGOのたい焼き」の店舗デザインも「CPD」による特別仕様です。ここでは通常のたい焼きに加えて「CPD」のキャラクター「白井さん」をモチーフにした“青い”たい焼き「コインパーキングデリバリーコラボ焼き」も販売します。

さらに、「BUSHIROAD TCG SHOP」のコーナーも展開。株式会社ブシロードのトレーディングカードゲーム(TCG)・サプライ商品を豊富に取り揃え、トレーディングカードで遊べるファイトスペースも設けています。

このように、どこを撮影しても絵になるアートとゲームが融合した唯一無二の空間が、お客様に新たな没入体験を提供します。気軽に足を運び、非日常感たっぷりのアーティスティックな空間で遊びを楽しめる、新たな情報発信拠点の誕生です。

Z世代を代表するアーティスト「COIN PARKING DELIVERY」がデザインしたオンリーワンの施設

ポップでかわいらしいキャラクター表現の中に、不安や孤独、違和感といった現代的な感情を織り込み、Z世代から絶大な支持を集める覆面現代アーティスト「COIN PARKING DELIVERY」。そんな「CPD」とGiGOがタッグを組み、「GiGOイオンモール津田沼South」に新感覚のアミューズメント空間をつくり上げました。「CPD」が全ての世界観を構築し、内装やゲーム機のデザインを直接手がけています。

ゲームのプレイ中に生まれる様々な表情や仲間との一体感といった「奇跡の一瞬」を、圧倒的な個性のアート空間が引き立てます。

「COIN PARKING DELIVERY」コメント

あらゆる場所に描かれている無数のハートは、「COIN PARKING DELIVERY」を象徴するアートコンセプトです。「COIN PARKING DELIVERY」にとってハートは「愛」を意味するものではなく、人と人とのコミュニケーションの集合体を表しています。この場所が、様々なカルチャーと人々、そして地域の皆様をつなぐ存在になってほしい。そんな想いを込めて制作しました。

■アーティスト 「COIN PARKING DELIVERY」

2018年、電車での移動時間にスマートフォンを使い、指で絵を描き出したことからクリエーション活動をスタートした日本の覆面アーティスト。現代人の必須アイテムでもあるスマホを片手に、「今」というこの時代ならではの疑問や理想を落とし込んだ作品を制作、国内外で活動する。近年はデータのみならず造形、空間、ドローイング、海外のパブリックスペースの外壁など、様々な場所で独自の世界を構築している。

COIN PARKING DELIVERY

COIN PARKING DELIVERY公式サイト：

https://coinparkingdelivery.com/

COIN PARKING DELIVERY公式Instagram：

https://www.instagram.com/coinparkingdelivery_art/

「COIN PARKING DELIVERY」デザイン「GiGOのたい焼き」

秋葉原や池袋などで展開している「GiGOのたい焼き」が「COIN PARKING DELIVERY」とコラボレーションしたデザインで「GiGOイオンモール津田沼South」に登場します。通常の「たい焼き」に加えて、ゲームやアニメのキャラクターを活用した「限定コラボたい焼き」も提供。さらに今回のコラボに合わせ「白井さん」をモチーフにした“青い”たい焼き、「コインパーキングデリバリーコラボ焼き」を販売します。

「GiGOのたい焼きイオンモール津田沼South」URL：

https://www.gigo.co.jp/shops/taiyaki-a-tsudanuma-south

■コインパーキングデリバリーコラボ焼き

販売価格：600円(税込)オリジナルステッカー付き

フレーバー：プレミアムクリーム、あんこ

※オリジナルステッカーの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。

※画像・イラストはイメージです。

■GiGOのたい焼き

株式会社くりこの協力のもと、子どもから大人まで笑顔あふれるおいしいたい焼きを販売しています。ゲームやアニメのキャラクターを活用した限定コラボたい焼きは、毎回専用の型を起こして製造しており、希少性とおいしさを両立したたい焼きとして人気となっています。

「GiGOのたい焼き」URL：

https://www.gigo.co.jp/shops?brand=007

「BUSHIROAD TCG SHOP」

株式会社ブシロードが展開するトレーディングカードゲーム(TCG)・サプライ商品を豊富に取り揃えた公式ショップで、トレーディングカードで遊べるファイトスペースも完備。今後は、ファンが楽しめるイベントや、熱いバトルが繰り広げられる「トレーディングカードゲーム大会」の開催も予定しています。

ブシロード公式サイト：https://bushiroad.com/

「GiGOイオンモール津田沼South」概要

●住所：千葉県習志野市津田沼1-10-30 イオンモール津田沼South 5階

●アクセス：京成電鉄松戸線「新津田沼」駅直結、JR総武線「津田沼」駅北口より徒歩4分

●営業時間：10:00～23:00 ※GiGOのたい焼き・BUSHIROAD TCG SHOPは～21:00

●営業面積：299.26坪

●設置台数：合計165台

クレーンゲーム/136台、体感音楽ゲーム/12台、キッズゲーム/12台、プリントシール機/5台

●店舗URL：https://www.gigo.co.jp/shops/a-tsudanuma-south

●店舗X：https://x.com/GiGO_tsudanuma

●電子マネー：非対応

●GiGOアプリ：スタッフが対応(回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応)

オープン記念プレゼントキャンペーン！

オープンを記念して、「GiGOイオンモール津田沼South」でGiGOアプリを新規登録していただいた方に「GiGOソーダ」をプレゼントいたします。

※詳細は、店舗公式Xアカウントをご確認ください。

※数量限定。なくなり次第、終了になります。

著作権表記

(C)COIN PARKING DELIVERY

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。