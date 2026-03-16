＜女優／谷口めぐさん着用＞ランジェリーブランドLINGERIEAM（ランジェリアム）2026 NEW COLLECTIONのビジュアルが解禁。

株式会社RAVIJOUR株式会社RAVIJOUR(代表取締役：服部 稔／所在地：東京都目黒区)が展開するランジェリーブランドLINGERIEAM（ランジェリアム）は女優として活躍する谷口めぐさんの最新ビジュアルを解禁。掲載アイテムはRAVIJOUR公式オンラインストア／全国店舗にて販売中。

特設ページ：https://ravijour.com/blog/post.php?bid=406

可憐さの奥に、揺るがぬ気品。重なる花々が、胸元に静かに咲くブラ。

＜Items＞

アメリア グレースシルク ブラ \18,920(tax in)～

アメリア ショーツ \7,260(tax in)

アメリア Tバック \7,260(tax in)

アメリア ガーター \8,690(tax in)

https://ravijour.com/products/detail.php?product_id=3906

咲き乱れる、その瞬間を纏う。花々の陰影が、胸元をドラマティックに彩るブラ。

＜Items＞

イザドラ グラマーアップ ブラ \18,920(tax in)～

イザドラ ショーツ \7,260(tax in)

イザドラ Tバック \7,260(tax in)

イザドラ ガーター \8,690(tax in)

https://ravijour.com/products/detail.php?product_id=3910&c=1(https://ravijour.com/products/detail.php?product_id=3910&c=1)

SPECIAL NOVELTY

LINGERIEAM NEW COLLECTION発売を記念して、ノベルティキャンペーンを開催いたします。新作商品をブラ&ボトムのセットでお買い上げ毎に、同シリーズのチョーカーをプレゼント!この機会にぜひご利用ください。

詳細：https://ravijour.com/blog/post.php?bid=412

LINGERIEAM一覧：https://ravijour.com/products/list.php?maker_id=201

「LINGERIE + I am（わたし）」

アイデンティティを確立するための

ひとつのきっかけとして、

わたしの一部となるランジェリーを。

強く生きる、自立した女性に向けて

「LINGERIEAM」は新たな選択肢を提案する。

会社概要

名称：株式会社RAVIJOUR

所在地：〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-3-7 VORT代官山2F

Tel：03-6451-1688｜Fax：03-6433-5823