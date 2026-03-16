＜女優／谷口めぐさん着用＞ランジェリーブランドLINGERIEAM（ランジェリアム）2026 NEW COLLECTIONのビジュアルが解禁。
株式会社RAVIJOUR(代表取締役：服部 稔／所在地：東京都目黒区)が展開するランジェリーブランドLINGERIEAM（ランジェリアム）は女優として活躍する谷口めぐさんの最新ビジュアルを解禁。掲載アイテムはRAVIJOUR公式オンラインストア／全国店舗にて販売中。
特設ページ：https://ravijour.com/blog/post.php?bid=406
可憐さの奥に、揺るがぬ気品。重なる花々が、胸元に静かに咲くブラ。
＜Items＞
アメリア グレースシルク ブラ \18,920(tax in)～
アメリア ショーツ \7,260(tax in)
アメリア Tバック \7,260(tax in)
アメリア ガーター \8,690(tax in)
https://ravijour.com/products/detail.php?product_id=3906
咲き乱れる、その瞬間を纏う。花々の陰影が、胸元をドラマティックに彩るブラ。
＜Items＞
イザドラ グラマーアップ ブラ \18,920(tax in)～
イザドラ ショーツ \7,260(tax in)
イザドラ Tバック \7,260(tax in)
イザドラ ガーター \8,690(tax in)
https://ravijour.com/products/detail.php?product_id=3910&c=1(https://ravijour.com/products/detail.php?product_id=3910&c=1)
SPECIAL NOVELTY
LINGERIEAM NEW COLLECTION発売を記念して、ノベルティキャンペーンを開催いたします。新作商品をブラ&ボトムのセットでお買い上げ毎に、同シリーズのチョーカーをプレゼント!この機会にぜひご利用ください。
詳細：https://ravijour.com/blog/post.php?bid=412
LINGERIEAM一覧：https://ravijour.com/products/list.php?maker_id=201
「LINGERIE + I am（わたし）」
アイデンティティを確立するための
ひとつのきっかけとして、
わたしの一部となるランジェリーを。
強く生きる、自立した女性に向けて
「LINGERIEAM」は新たな選択肢を提案する。
会社概要
名称：株式会社RAVIJOUR
所在地：〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-3-7 VORT代官山2F
Tel：03-6451-1688｜Fax：03-6433-5823