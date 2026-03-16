「コナズ珈琲」の新カフェブランド「KNOWS COFFEE」イオンモール津田沼South に3月18日（水）グランドオープン

株式会社 KONA'S

食の感動体験を探求し、「いちばん近いハワイ」をコンセプトに掲げるハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」を手がける株式会社KONA’S（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：阿部 和剛）は、新ブランドとして「KNOWS COFFEE（ノーズコーヒー）」を立ち上げます。2026年3月18日（水）に、1号店となる「KNOWS COFFEE イオンモール津田沼South店」をグランドオープンいたします。同店は、同日にオープンする「イオンモール津田沼South」の2階に出店。駅直結という利便性の高い立地で、日常のさまざまなシーンに寄り添います。

これまで「コナズ珈琲」では、ロードサイド店舗を中心に「いちばん近いハワイ」として“非日常の感動”を提供してまいりました。その経験を礎に、「KNOWS COFFEE」では、現代人が求める“日常の余白”に着目。「いちばん近いサンセット」をコンセプトに、まるでハワイのサンセットタイムのような、日々の忙しさから解放され、思い思いの時間が過ごせる空間を届けたいと考えています。

木のぬくもりと夕暮れのようなやさしい色合いが広がる店内では、香り豊かなハワイコナ100％コーヒーや、ライブ感たっぷりの「パンケーキバー」で一枚一枚丁寧に焼き上げるパンケーキをお楽しみいただけます。

また、2026年5月下旬以降には、埼玉県越谷市のイオンレイクタウン内に２号店のオープンが決定！詳細は今後発表してまいります。

ドリンクのこだわり

希少なハワイコナ100％を、2つの精製方法で味わう

ハワイ島西側にあるコナ地区のみで栽培される、非常に希少なハワイコナの豆を100%使用。「KNOWS COFFEE」では、コーヒーの種類だけでなく、製法まで選べることが最大の特徴です。雑味がなく、すっきりとした味わいを堪能できる「ウォッシュド製法」と、コーヒー本来のフルーティーさを楽しめる「ナチュラル製法」の2種類からお選びいただけます。

流通している豆は、実を取り除いて発酵させる「ウォッシュド製法」が主流ですが、「ナチュラル製法」では実を残したまま発酵させることで、フルーティーな香りや奥行きのある味わいを引き出します。一方で、乾燥期間が長く、発酵管理が難しいことから取り扱いが非常に限られます。そんな2つの製法で味わえるのは日本でもごくわずか。「KNOWS COFFEE」こだわりのコーヒー体験をお楽しみください。

《ハンドドリップ》

ハワイコナの豆を100%使用したこだわりの一杯。「ウォッシュド製法」と「ナチュラル製法」からお選びいただけます。ハンドドリップでのご提供となり、ご注文をいただいてから一杯ずつ淹れますので、ご提供までにお時間を少々頂きます。

コナウォッシュド Hot／Ice 850円

ハワイコナのコーヒー豆を100%使用。

「ウォッシュド製法」の豆を使用し、

上品な酸味、芳醇なコク、後味のクリーンさが特徴の味わいです。

コナナチュラル Hot／Ice 850円

ハワイコナのコーヒー豆を100%使用。

「ナチュラル製法」の豆を使用し、

フルーティーな味わいと華やかな甘い香りが広がります。

《ブレンドコーヒー》

ハワイコナの豆を30%使用した「コナブレンド」や、「ハウスブレンド」の浅煎り、深煎りもご用意しておりますので、その日の気分に合わせてコーヒーをお楽しみください。お困りの際には、スタッフにご相談いただければ、ぴったりな一杯をご提案いたします。

コナブレンド Hot／Ice 610円

KONA30%配合のKNOWS COFFEE Original blend。

コナの香りとナッティー感が感じられるKNOWS COFFEEこだわりの一杯。

ハウスブレンド（浅煎り）Hot／Ice 520円

柔らかいコクとナッティー感で飲みやすい。

フルーティーな味わいとスッキリした豊かな香りが特徴。

ハウスブレンド（深煎り）Hot／Ice 520円

立体感とコクと深みを感じることができるオリジナルブレンド

本日のコーヒー Hot／Ice Medium:460円 Small: 410円 Large:510円

コナブレンド、ハウスブレンドの浅煎り、深煎り、の3種類の豆を日替わりでご用意。

※価格はすべて税込です

※メニューは一部抜粋しています

《エスプレッソ》

「カフェ アメリカーノ」や「KNOWSラテ」などの定番コーヒーメニューはもちろん、「ハワイアンソルトキャラメルマキアート」や「トロピカルルイボスティー」「アサイーミルクスムージー」など、ハワイを感じる「KNOWS COFFEE」ならではのドリンクメニューを提供いたします。

カフェ アメリカーノ

Hot／Ice

Medium:440円

Small:390円

Large:490円

KNOWSラテ

Hot／Ice

Medium:570円

Small:520円

Large:620円

ハワイアンソルトキャラメルマキアート

Hot／Ice

Medium:610円

Small:560円

Large:660円

いちご抹茶ラテ

Hot／Ice

Medium:630円

Small:580円

Large:680円

《ハワイアンティー》

トロピカルルイボスティー

Hot／Ice

Medium:560円

Small:510円

Large:610円

パイナップルジャスミンティー

Hot／Ice

Medium:570円

Small:520円

Large:620円

《スムージー》

コーヒー スムージー

Medium:660円

Small:610円

Large:710円

アサイーミルクスムージー

Medium:660円

Small:610円

Large:710円

その他、果肉入りのプレミアムフルーツジュースや、ワイン、ビールなど、さまざまなドリンクメニューをご用意しております。

※価格はすべて税込みです

※メニューは一部抜粋しています

フードのこだわり

■目の前で焼き上げるライブ感たっぷりなパンケーキバー

店内には、パンケーキが一枚ずつ丁寧に焼き上がる様子を目の前で楽しむことができる、ライブ感たっぷりな「パンケーキバー」をご用意。鉄板の上で生地がふわっとふくらみ、焼き色がついていく音、香ばしい香りが広がるライブ感と、できたてのパンケーキが味わえます。パンケーキは一枚から注文可能。素材の味をシンプルに楽しむのはもちろん、ベーコンに目玉焼き、ホイップクリームにチョコレートソースなど、お好みのトッピングとの組み合わせもおすすめです。さらに、目の前でバーナーを使って仕上げるトリュフバターパンケーキやブリュレパンケーキなど、多彩なメニューをご用意しています。

■ご注文ごとに仕上げるフレッシュなフルーツソース

さらに、ご注文ごとにブレンダーで仕上げるフレッシュなフルーツソースも特長のひとつ。甘酸っぱい香りが広がるストロベリーや、爽やかな甘みのマンゴーなど、素材本来の味わいを凝縮したソースを全5種類取りそろえています。トッピングの組み合わせ次第で、その日の気分やシチュエーションにぴったりな“自分だけの一皿”を見つけてみてはいかがでしょうか。

ホイップバターパンケーキ

190円

トリュフバターパンケーキ

290円

ブリュレパンケーキ

880円

ティラミスパンケーキ

780円

チーズ＆パンケーキ

880円

トリュフベーコンエッグパンケーキ

850円

ストロベリーソースパンケーキ

780円

マンゴーソースパンケーキ

780円

■手づくりにこだわった豊富なフードメニューを、オフィスやご自宅でも

パンケーキに加え、「KNOWS COFFEE」ではこだわりのフードメニューも豊富にご用意しています。店内仕込みのドレッシングを合わせた彩り豊かなサラダや、店内でカットした新鮮な野菜を包んだハウスサンドなど、手づくりにこだわったメニューをラインアップ。テイクアウト可能な商品を数多く取り揃えていますので、店内利用はもちろん、オフィスやご自宅など、日常のさまざまなシーンでご利用ください。

《サラダ》

チキン&雑穀

650円

ハワイアンコブ

690円

《サンドウィッチ》

スパイシーフリフリチキングリルサンド

890円

えび&アボカド

FULL:900円

HALF:480円

《オープンサンドウィッチ》

ビーツ&フムス アボカド&デュカ

780円

アボカド&デュカ

780円

《アサイーボウル》

※価格はすべて税込です

※メニューは一部抜粋しています

内装について

ハワイの風を感じる落ち着いた空間と、サンセットタイムのように誰もが思い思いの時間を過ごせる空間づくりにこだわっています。

店内はブラウンのウッド材を基調に、緑や茶色、オレンジ、白など、ハワイのサンセットや自然の風景を思わせる温かみのある配色の家具をアクセントとして配置。木のぬくもりがもたらす落ち着きと、夕暮れのようなやさしい色合いが重なり合い、自然と肩の力が抜ける心地よい空間を演出しています。

また、広々としたソファー席や、一席ずつゆったり座れるよう配置や椅子にこだわったテーブル席など、一人ひとりが落ち着いて過ごせる席づくりにもこだわりました。

カウンター席は、座って利用できるスペースと立ち寄りやすいスタンディングスペースの両方をご用意。

さまざまなお席を設けることで、誰もが思い思いの時間を過ごしていただきたいと考えています。

KNOWS COFFEE 店舗概要

店舗名：KNOWS COFFEE イオンモール津田沼 South

所在地：〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-10-30 イオンモール津田沼South 2階

アクセス：京成松戸線新津田沼駅直結 JR総武線 津田沼駅 徒歩7分

営業時間：7：00～22：00（L.O 21:30)

※オープン日の3月18日（水）は、営業時間が異なります

定休日：なし ※イオンモール津田沼Southに準じる

席数： 55席

駐車場：あり

公式Instagram：https://www.instagram.com/knowscoffee/

KNOWS COFFEEについて

「KNOWS COFFEE」は、「いちばん近いサンセット」をコンセプトに、日常の中にハワイのサンセットタイムのような穏やかなひとときを届けるカフェブランドです。ブランド名の「KNOWS」には、お客さま一人ひとりにとっての“GOOD DAY, GOOD VIBES”を理解（KNOW）し、その日の気分に寄り添うというおもてなしの姿勢が込められています。ハワイの風のように心がやわらぐひとときと、日本らしい心に残るあたたかなコミュニケーションを大切にしています。

木のぬくもりと夕暮れのようなやさしい色合いが広がる店内では、2種類の製法から選べる、香り豊かなハワイコナ100％コーヒーや、ライブ感たっぷりの「パンケーキバー」で一枚一枚丁寧に焼き上げるパンケーキをお楽しみいただけます。

コナズ珈琲について

コナズ珈琲は「いちばん近いハワイ」をコンセプトに掲げるハワイアン カフェ・レストランです。ハワイで過ごす休日のような心地よい時間と、おいしい食事がもたらす感動体験をお届けしています。

カラフルなハワイアン雑貨やサーフボードなどのこだわりのインテリアが、まるで、ハワイのローカルのリビングにいるような雰囲気を演出します。ゆったりとくつろげる空間で、日本にいながらハワイ気分を味わえます。

見た目からワクワクするメニューは、シグネチャーアイテムである手づくりのハワイアンパンケーキのほか、お腹いっぱい満たされるロコモコ、ハワイ定番料理のガーリックシュリンプなど、コナズ珈琲こだわりのハワイアンフードをご用意しています。さらに、コナズ珈琲の代名詞でもある店内焙煎したコナコーヒーをはじめ、リゾート気分が味わえるハワイアンカクテルなど豊富なドリンクメニューをご提供しています。

さまざまなシーンでご利用いただける雰囲気と、バリエーション豊かなメニューで、昼夜を問わず思い思いのハワイ時間をお過ごしください。

公式HP｜ https://konas-coffee.com/

Instagram｜＠konas_coffee

Facebook｜@konascoffee.tz

X｜＠konas_coffee

※写真はすべてイメージです。

【トリドールホールディングスについて】

「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、さまざまな業態の飲食チェーンを展開し、味覚だけでなく五感が揺さぶられる、本能が歓ぶほどの感動を探求し続けています。トリドールグループは「心的資本経営」を原動力に、従業員の“心の幸せ”とお客さまの“心の感動”を生み出し、持続的な事業成長を目指しています。今後も「食の感動体験」をどこまでも追求し、世界中で唯一無二の日本発グローバルフードカンパニーを目指して、予測不能な進化を遂げるため、国内のみならず海外での展開を積極的に推進してまいります。

HP: https://www.toridoll.com/

※写真はすべてイメージです