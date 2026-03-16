『デリッシュキッチン』、厚生労働省「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」に参画

株式会社エブリー

株式会社エブリー（本社：東京都港区、代表取締役：吉田 大成）が運営する日本最大級のレシピ動画メディア『デリッシュキッチン』は、2022年度より参画している、厚生労働省「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」に2026年度も引き続き参画いたします。

「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」について

活力ある「人生100年時代」の実現に向けて、健康寿命のさらなる延伸が課題となっています。この課題解決を図るうえで、栄養・食生活は最も重要な要素の一つであり、適切な栄養・食生活を支え、推進するための食環境づくりが急務です。

厚生労働省が主催する「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」では、「食塩の過剰摂取」「若年女性のやせ」「経済格差に伴う栄養格差」等の栄養課題や環境課題を重大な社会課題として捉え、産学官等が連携し、日本はもとより、世界の人々の健康寿命の延伸、活力ある持続可能な社会の実現を目指しています。

▼「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」公式サイト

https://sustainable-nutrition.mhlw.go.jp/

『デリッシュキッチン』の取り組みについて

『デリッシュキッチン』は、「誰でも簡単においしく作れる」をコンセプトに管理栄養士が監修するレシピを5万5千本以上発信してきました。毎日の食卓は人々の健康をつくる大事な要素のひとつと考え、2022年9月からは、献立決めから健康管理までまとめてサポートできるヘルスケア機能を提供するなど、食習慣を改善したいというユーザー課題のサポートにも注力しています。

本イニシアチブで『デリッシュキッチン』が取り組む課題は、食塩の過剰摂取です。普段から多くの方にご利用いただいているレシピ動画を通じて減塩方法を発信することで、日常生活の行動変容を促し、課題解決に貢献してまいります。

▼健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ オープンフォーラム2025の様子はこちら

https://sustainable-nutrition.mhlw.go.jp/openforum-2025

行動目標と実績

▪️取り組む課題

食塩（ナトリウム）の過剰摂取

▪️中長期的な目標

全レシピ管理栄養士監修のレシピ動画メディア「デリッシュキッチン」において、より減塩するためのポイントを提案。2029年6月時点で、公開されている全レシピのうち、5％を"減塩レシピ・減塩提案レシピ"にする。

▪️行動計画

現在公開されるレシピのうち、減塩が可能なレシピに対して減塩の提案を行う。

▪️実施期間

2024年6月～2029年6月

▪️評価指標（KPI）

減塩レシピ・減塩提案レシピの年間公開本数（600本）

▪️実績

2025年6月時点で、1,299本の減塩提案レシピを公開。減塩調味料に置き換えた場合の減塩効果ポイントを追加した「減塩提案メニュー」を月間約60本更新いたしました。また『デリッシュキッチン』では、5万5千本以上のレシピの栄養成分情報を無料で公開。 食塩相当量はもちろん、脂質やたんぱく質などの主要栄養素も、すべてのユーザーに閲覧可能としています。今後は、さらに減塩提案レシピの比率を高めることで、減塩への関心を喚起し、利用者の健康サポートに努めてまいります。

https://sustainable-nutrition.mhlw.go.jp/members-list/77

『デリッシュキッチン』について

レシピサービス アプリユーザー評価 国内No.1（※）で、4,200万人以上に利用されているレシピ動画メディア。

レシピは「誰でも簡単においしく作れる」をコンセプトにすべて管理栄養士などの食のプロによって考案され、その総数は56,000件以上。さらに、近くのお店の特売情報の配信・クーポン配布などの毎日のお買い物がお得・便利になる機能や、作りたいレシピに必要な食材をワンタップでネットスーパーに注文できるシステム、デザイン性と機能性に優れたオリジナルキッチンツール、管理栄養士監修の栄養バランスが取れた食事をご自宅までお届けする冷凍宅配弁当Mealsなど、食卓を豊かにするサービスを提供しています。

（※）Sensor Tower調べ。App Store および Google Play「フード＆ドリンク」カテゴリーにおける累計ダウンロード数100万以上のレシピアプリの平均評価値〔リリース日～2025/4/30〕

『デリッシュキッチン』へのアクセス方法

Webサイト：https://delishkitchen.tv/

スマートフォンアプリのダウンロード：https://app.adjust.com/a10q9lx

Facebook：https://www.facebook.com/DELISHKITCHEN.tv

Instagram：https://www.instagram.com/DELISHKITCHEN.tv

LINE：https://lin.ee/n8k3FwV

法人向け広告サービスページ：https://biz.delishkitchen.tv/

会社概要

会社名：株式会社エブリー

代表者：吉田 大成

設立：2015年9月1日

所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー38階

事業内容：動画メディア事業等

コーポレートサイトURL：https://corp.every.tv/

採用オウンドメディア「every.thing」：https://everything.every.tv/