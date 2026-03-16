″たたみやすさ″を求めると重くなる ― 傘業界の矛盾を、形状記憶技術で解決した『TOUGHNESS 秒速プリーツ(TM)』登場。

アンベル株式会社

TOUGHNESS 秒速プリーツ(TM)

気象庁の統計によると、東京における猛暑日（35℃以上）の年間日数は、100年前（1910～1939年）の平均は約0.5日でした。しかし、直近のデータ（2014～2023年）では平均約9.7日へと、20倍以上に激増しています。もはや、単なる日よけではなく、日傘は都市を生き抜くための装備へと進化しました。※出典：気象庁「東京の年間猛暑日日数」公開データをもとにアンベル試算

しかし、都市で働くビジネスパーソンにとって、傘は毎日の移動に欠かせないアイテムでありながら、その「たたみづらさ」が長年の課題として放置されてきました。

アンベル株式会社（代表取締役：辻野義宏／本社：名古屋市中区）は、こうした都市生活者のリアルな課題に正面から向き合い、全天候型折りたたみ傘「TOUGHNESS 秒速プリーツ(TM)」を2026年3月16日（月）より発売いたします。希望小売価格は6,380円（税込）。公式オンラインストア（https://www.umbrella-store.net/products/toughness-pleats）での販売を開始するとともに、法人向けの卸売販売も行います。

なぜ今、この傘なのか ― 業界の「常識」に逆らった開発

折りたたみ傘市場では「きれいにたためる」傘が増加しています。その多くが採用するのはPETパネルを生地に貼り付ける方式です。整いやすさは実現できる一方、傘が重くなり、収納時に太くなるという問題が生じます。

アンベルはこの課題に、業界とは真逆のアプローチで向き合いました。『たたみやすさを求めれば重くなり、軽さを求めればたたむ手間が増える』。「軽量・スリム」こそが自社の哲学であり、ポータブル性を損なう選択肢は取れない―。PETパネルに頼らず、この矛盾を解消すべく、かつて業界で用いられていた『形状記憶糸』技術を独自ルートで開拓。生地自体に折り目を記憶させる『秒速プリーツ加工』として現代に蘇らせました。

■ 製品の特長1. 「秒速プリーツ」 ― 収納時間を約半分に短縮する形状記憶加工

融点の異なる2種類の素材を組み合わせた繊維を使用。内側の素材が熱で折り目を記憶し、外側の素材が生地のハリを保つ ― この二層構造が、PETパネルなしで「整いやすさ」を実現する技術的根拠です（PETパネル・樹脂ガイドの貼り付けではない）。

生地厚わずか0.13mmの薄型設計を維持しながら、折り目の効果は半永久的に持続。500回開閉後もプリーツ保持性100%を維持（自社試験値）。収納時間を約半分に短縮します（※個人差あり）。

・収納時間を約半分に短縮（※個人差あり）

・折り目の効果は半永久的に持続

・500回開閉後もプリーツ保持性100%（自社試験値）

・PETパネル不使用。スリムかつ軽快な収納性を両立

・プッシュプル式ランナー採用（開閉時にボタン操作不要）

2. 耐風30m/s ― ビル風も、突風も、受けて立つフレーム

風速30m/s（108km/h）は、走行中の特急列車が受ける風、あるいは看板が落下するほどの強風に相当します。この試験で破損なしを記録したのが、グラスファイバーを親骨に2本束ねた「ダブル・グラスファイバー骨」と12角形断面のアルミニウムシャフトによるフレーム構造です（※一定方向からの風に対する試験値）。

・ダブル・グラスファイバー骨：2本束ね構造で裏返りを抑制

・12角アルミニウムシャフト採用：剛性と軽量性を両立した独自設計

・風速30m/s（108km/h）試験クリア（※一定方向からの風に対する試験値）

3. トリプルブロック構造 ― 光と熱を波長レベルで遮断

太陽光は紫外線・可視光線・近赤外線の3つの波長で構成されています。本製品はポリエステル100%（裏面TPU黒ラミネート加工）生地により、この3波長すべてを遮断。特に熱の主因となる近赤外線を99.9%カットすることで、遮熱効果率89%以上（最大約92%）を実現します。各数値は第三者検査機関によるJIS規格準拠の検査結果です。

・UVカット率100% ／ 遮光率100% ／ 可視光線カット率100%

・近赤外線カット率99.9% ／ 遮熱効果率89%以上（最大約92%）

・耐水度12,400mm以上 ／ C6撥水剤使用（PFOAフリー・環境配慮型）

・晴雨兼用。日傘・雨傘どちらにも対応

※各数値は第三者検査機関による生地の検査結果（JIS規格準拠）

傘に、妥協しない人へ。

TOUGHNESS 秒速プリーツ(TM)が解決する4つの課題

たたむ手間・強風への不安・暑さと紫外線・携行時の重さ。都市で働くビジネスパーソンが傘に感じてきた4つの課題を、1本で解決することを目指して開発されました。

晴れの日も、雨の日も、風の強い日も ― アイテムの不備がパフォーマンスを削ぐことのない、ビジネスパーソンのための一本です。

TOUGHNESS 秒速プリーツ(TM)は、2026年3月16日にアンベル株式会社のオンラインストアにて一般販売を開始するとともに、法人向けの卸売販売も行います。



妥協のない一本を、ぜひ多くの方々に体験していただきたいです。

オンラインストア・商品詳細ページ

https://www.umbrella-store.net/products/toughness-pleats

■ 製品仕様

【 TOUGHNESS 秒速プリーツ(TM) 】

価格：6,380円（税込）

＜使用時サイズ＞

親骨長さ：55cm

骨数：6本

直径：約99cm

全長：60cm

＜収納時サイズ・重量＞

高さ：30cm（ストラップ部分は除く）

幅：約5.5cm

重量：約245g

※±3g程度の個体差がある場合があります。

※表示サイズは1%程度の差がある場合があります。

製品の詳細や取材に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

アンベル株式会社 広報担当：太刀野

メール：info@amvelmail.net