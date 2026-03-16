人気絵本シリーズ「パンどろぼう」、累計550万部突破

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（東京都千代田区）刊行の絵本シリーズ「パンどろぼう」（作：柴田ケイコ）が、累計550万部を突破しました。

●「パンどろぼう」とは？

シリーズ1作目『パンどろぼう』

2020年刊行の１作目『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ）をはじめとした絵本シリーズ。シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しています。

2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えました。

さらにはアニメ化も決定！これからも「パンどろぼう」の活躍にご注目ください。

・受賞歴（一部）

『パンどろぼう』：「第11回リブロ絵本大賞」大賞、「第1回TSUTAYAえほん大賞」第1位

『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』：「第5回未来屋えほん大賞」大賞、「第2回TSUTAYAえほん大賞」第1位

『パンどろぼうとほっかほっカー』：「第16回MOE絵本屋さん大賞2023」第1位

・公式サイト：https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/

・公式X（Twitter）：https://x.com/pandorobou/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/pandorobou_news/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pandorobo_info

・公式ファンクラブ：https://pandorobo-club.com

・公式オンラインショップ：https://shop.pandorobo-club.com

●作者プロフィール

柴田ケイコ

高知県生まれ。絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、「しろくま」シリーズ（PHP研究所）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。好きなパンはチーズパンと、チョコのついたツイストパン。

公式サイト：https://www.shibata-illust.com/

●『パンどろぼう MOOK【特別付録】コンパクトで大容量なボディバッグ〈黒〉』好評発売中！

・商品ご紹介

普段使いとしても旅行でも大活躍！ ふわモフなパンどろぼうのワンポイント付きボディバッグに新色が登場。

ペットボトルもミニ折りたたみ傘も入るたっぷりサイズがうれしい！ 小腹がすいた時のおやつももちろん入ります。背面にはファスナーのポケット付き。中にも仕切りがあるので、使い勝手抜群。

冊子にはパンどろぼうがもっと好きになるクイズなど、豪華お楽しみ企画も満載です。

・書誌情報

『パンどろぼう MOOK【特別付録】コンパクトで大容量なボディバッグ〈黒〉』

価格： 2,585円 （本体2,350円＋税）

発売日：2026年3月16日

ISBN：978-4049026412

URL：https://www.kadokawa.co.jp/product/322508001080/