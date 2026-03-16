Careefy、転職サービス国内初・金融庁の電子開示システムと連携。信頼性の高い情報で、求職者の企業選びをサポート

株式会社TRUSTDOCK

株式会社TRUSTDOCK (東京都中央区、代表取締役：千葉 孝浩) が展開する、ダイレクトスカウトサービス「Careefy」(キャリファイ) は、転職サービス初 (※)となる、金融庁の電子開示システム「EDINET」とのデータ自動連携機能をリリースしました。

本機能は、EDINETによる上場企業の公的データをもとに、売上、社員数、株主構成などの経営情報を企業ページに自動表示するものです。これにより求職者は、口コミや求人情報だけでは分かりにくい企業の実態を、透明性の高いデータに基づいて確認できるようになります。なお、本機能は会員登録をされた方に無料でご利用いただけます。

※国内の主な転職サービスにおいて、EDINETと連携した企業情報表示機能としては国内初（当社調べ、2026年3月時点）

Careefyサービスページ：https://info.careefy.jp/flow-02v1(https://info.careefy.jp/flow-02v1)

機能概要

信頼できる情報をもとに「経営の実像」を可視化し、企業選びをより正確かつ迅速に

従来の転職サービスにおいては、企業の売上や社員数などの情報は企業自身が入力・更新する形式が多く、そのため情報の鮮度や正確性に課題がありました。

Careefyでは、EDINETに提出された有価証券報告書などの公的データをもとに、企業の経営情報を自動で表示・更新します。これにより、求職者は信頼性の高い情報をもとに企業を比較できるようになり、ミスマッチのリスクを低減します。さらに過去5年分のデータをグラフ表示することで、より直感的に情報を確認でき、企業研究をより迅速に行うことができます。

Careefy企業ページ サービス画面

【EDINETとは】

EDINET（Electronic Disclosure for Investors' NETwork）は、金融庁が運営する電子開示システムで、金融商品取引法に基づき企業が提出する有価証券報告書などの開示書類を公開しています。

上場企業など一定の基準を満たす企業には、自社の財務状況、事業内容、役員報酬、株主構成などを記載した有価証券報告書の提出が法律で義務付けられており、EDINETはこれらの情報を一般公開しています。

機能リリースの背景

求職者が求める「事実に基づいた企業情報」を提供

キャリアの意思決定においては、現役社員の口コミや評判などの「主観的な情報」だけでなく、財務情報や資本構造といった「客観的な経営指標」も重要な判断材料となります。企業の実態を多角的に理解したいという求職者のニーズは、近年ますます高まっています。

Careefyを運営する株式会社TRUSTDOCKは、これまでオンライン本人確認（eKYC）サービスを通じて、信頼できるデータを扱う技術を培ってきました。Careefyでもその知見を活かし、企業情報の分野でも「信頼できる情報」を提供することで、求職者が安心して企業を選べる環境づくりを進めています。

「この会社は本当に成長しているのか」「資本構造はどうなっているのか」といった求職者の疑問に対し、Careefyは公的データに基づく「嘘のない情報」を提示することで応えます。

Careefyでは、今回のEDINET連携を皮切りに、今後は社員口コミ情報や企業評価データとの連携も視野に入れ、求職者がより多角的な視点から企業を理解できる情報環境の整備を進めていきます。

主観的な評価と客観的なデータの双方を組み合わせることで、求職者が安心して企業選択を行える、信頼性の高い転職プラットフォームの構築を目指してまいります。

「Careefy (キャリファイ) 」とは

Careefyは、信頼性の高い情報をもとにマッチングを生む、ダイレクトスカウトサービスです。

TRUSTDOCKが創業以来培ってきた「オンライン本人確認（eKYC）」のノウハウや、多角的な評価を相互共有することで、マッチング精度の向上を実現。求職者・採用企業ともに、安心してご利用いただける新しい転職支援を提供します。

当社は創業以来、マイナンバーカードを利用したオンライン上の行政手続きなど、「情報の安全性・信頼性」が重要なシーンでeKYC（オンライン本人確認）サービスを提供してきました。そんな当社だからこそ可能な公的身分証と連動した求職者情報や、過去に一緒に働いた方による求職者の評価機能、AIによる求職者の職務経歴作成機能で、企業様と求職者のマッチング精度を高めます。

また今後も機能拡充によって、AIによるサポート範囲を拡大していく予定です。

サービスサイトURL：https://careefy.jp/

会社概要

株式会社TRUSTDOCKは、「デジタル社会のインフラをつくる」というパーパスのもと、eKYC（オンライン本人確認）サービスをはじめ、急速なデジタル化によって起こる諸問題を解決するデジタルソリューションカンパニーです。

eKYCサービスでは、個人の身元確認のほか、法人確認やリスクチェックなどさまざまな確認業務をワンストップでご提供。累計導入社数300社を超える顧客確認インフラとして、24時間365日、安定運用しております。

さらに2025年より、デジタルIDウォレット「TRUSTDOCKアプリ」と連携した転職サービス「Careefy」、ポイ活サービス「PointQuest」を、2026年よりセルフアンケートサービス「Quespix」をスタートしました。豊かなデジタル社会の実現のために、今後もさまざまなサービスを展開してまいります。

社名 : 株式会社TRUSTDOCK（TRUSTDOCK Inc.）

所在地 : 東京都中央区京橋3-1-1 WeWork東京スクエアガーデン

代表取締役 : 千葉 孝浩

URL：https://trustdock.co.jp