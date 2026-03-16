めんそ～れ♪沖縄初上陸！！「鳥フェス沖縄2026」3/20-21那覇で開催！

株式会社ことりカフェ

「小鳥たちを眺めながら、まったりコーヒータイム♪」をコンセプトにした「ことりカフェ上野本店」(http://kotoricafe.jp/(https://kotoricafe.jp/))を運営する株式会社ことりカフェ（本社：東京都台東区 代表取締役 川部志穂）は、2026年3月20日（金祝）・3月21（土）に、那覇空港から車で10分の好アクセスの「沖縄産業支援センター」（那覇市字小禄1831番地1 https://www.okinawa-sangyoushien.co.jp/access/） 1階 観光物産展示場にて、“鳥好きによる鳥好きのためのフェスタ”第1回「鳥フェス沖縄2026」（主催：ことりカフェ）を開催いたします。全国から人気クリエイターが集合し、色とりどりの小鳥モチーフの作品を対面販売。CAP！（ドリームバード）による小鳥のご飯や飼育用品も販売しますので愛鳥さんのお土産選びもご満足いただけます。

また沖縄県内で、闘鶏で傷つき捨てられた軍鶏達の生きる場所を作る保護活動をしている「クックハウス」さんも出展されております。この機会にぜひ関心を寄せていただけることを願っております。

沖縄在住のクリエイターも出展。沖縄ならではの鳥フェスにぜひ遊びに来てください♪

ゲストは人気クリエイターのえるぽぴさん、ゆとり屋さん。協力 MAISON DE 囀様、ｎｕｎｕ様特典はえるぽぴさんの描きおろし、南国をイメージしたカワイイクリアファイル。