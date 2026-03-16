世界中で愛されている「セサミストリート」を起用した「ビオレ 冷タオル」オリジナルデザイン登場！

花王株式会社

花王株式会社のスキンケアブランド『ビオレ 冷(ひや)タオル』は、昨今猛暑に見舞われる日本の夏を、ひんやり快適に過ごせるような提案をし続け、累計出荷数量1400万個*2 を突破。多くのお客さまにご好評いただいています。

このたび、世界中で愛されている「セサミストリート」をあしらったオリジナルパッケージの「ビオレ 冷タオル」を、2026年3月16日より限定発売します。冷タオルの機能はそのままに、タオルカラーをエルモとクッキーモンスターに合わせたピンクとブルーの2色展開に。オリジナルパッケージの可愛いデザインで用途や気分に合わせて「選ぶ楽しさ」が広がります。

*1 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）

*2 ビオレ 冷タオル花王出荷実績2020年2月1日～2025年11月30日

■発売の背景

2026年の日本の夏も、昨年に引き続き過酷な暑さが見込まれており、暑熱対策の重要性は高まっていると考えられます。そこで、通勤・通学やアウトドアなど、さまざまなシーンでおしゃれに快適に夏を楽しんでいただけるよう、世界中の幅広い世代に親しまれている「セサミストリート」とのコラボを実現。『ビオレ 冷タオル』は、家族や個人のライフスタイルに自然に取り入れていただけるアイテムを目指します。

ビオレは、肌を「人と人」「人と社会」がつながるためのヒューマン・インターフェイスであると捉え、肌を通して社会とのつながりを広げるために、さまざまな活動やモノづくりに取り組んでいます。今後も、多くの方々が夏をより快適に過ごせるようにサポートしてまいります。

■商品特長

ビオレ 冷タオル セサミストリートデザイン

のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く*1 冷却シート

- 首にかけて使える50cmの大判シート（50cm×20cm）- 厚手のシートに含まれるたっぷりの冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発気化熱の作用で肌の熱（ほてり）を逃がし続ける- タオルカラー ブルー/ピンク- ５包入り- 無香性- ヒアルロン酸配合- メントール配合でひんやり感長続き

*1 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）

■発売日：2026年3月16日（月) 数量限定発売

※お取扱いのない店舗もございます。あらかじめご了承ください

※数量限定品につき、品切れの際はご容赦ください

【サイト】

■ビオレ冷シリーズ ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/bioresheets/hiyashi/?cid=bioresheets_prtimes260316(https://www.kao.co.jp/bioresheets/hiyashi/)

■ビオレの想い

https://www.kao.co.jp/biore/about/action/2025/



■セサミストリートについて

セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は150以上の国と地域で展開しています。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきました。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されています。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されています。