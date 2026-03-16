４月１日は「黒ラベルの日」当日は黒ラベルが全品半額！全国の銀座ライオン・銀座ライオンLEOなどで3月16日～関連イベント開催

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングスのグループ企業である株式会社サッポロライオン（本社・東京都中央区、社長・田澤宏之）は、 2026年３月16日（月）～４月１日（水） の期間、「サッポロ生ビール黒ラベル」を取り扱うサッポロライオンチェーン各店（一部店舗除く）にて 、４月１日「黒ラベルの日」を記念したイベントを実施します。

４月１日は「サッポロ生ビール黒ラベル」の記念日

「黒ラベルの日」とは、サッポロ生ビール黒ラベル（当時「サッポロびん生」）を1977年４月１日に発売したことを記念し、サッポロビール株式会社が2018年に日本記念日協会から正式に認定された記念日です。発売当時の黒いラベルが印象的だったことからお客様のあいだで「黒ラベル」の愛称で広まり、1989年に正式に商品名となりました。

皆さまの日頃のご愛顧に感謝し、サッポロ生ビール黒ラベル生誕49年を記念したイベントを実施します。

「黒ラベルの日」当日限定の半額イベント！

「黒ラベルの日」当日の４月１日（水）に限り、銀座ライオンや銀座ライオンLEOをはじめとするサッポロライオンチェーンの対象店舗にて、サッポロ生ビール黒ラベルを全品半額でご提供いたします。

【 実施日 】2026年４月１日（水）

※ビヤカクテルや飲み放題コース、瓶・缶商品、売店商品は半額の対象外です。

※取り扱いのあるサイズは店舗によって異なります。あらかじめご了承ください。

※当日、サッポロ生ビール黒ラベルをご注文の際は、各種生ビール半額券はご利用いただけません。

「大人の☆生」体験フェア

期間中「ザ・パーフェクト黒ラベル」を１杯ご注文ごとに、後日対象店舗で使える特典があたるスピードくじを１枚進呈いたします。

【 実施期間 】2026年３月16日（月）～３月31日（火）

※「ザ・パーフェクト黒ラベル」の取り扱いがない対象店舗では、「サッポロ生ビール黒ラベル」（小グラス）が対象商品となります。

※くじの予定配布数量に達した店舗より順次終了いたします。

対象店舗など詳しい情報は公式イベントページからご確認いただけます。

イベントページを見る :https://www.ginzalion.jp/event/2026/03/kurolabel-day.html

ずっと変わらない、「生きている喜び」をビールとともに。

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