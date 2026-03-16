三笘薫、次の遠征先は月?宇宙船から見据えるZERO HALLIBURTONの新広告スタート。サイン入りキーケース＆監修バッグも登場

エース株式会社

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)」は、世界を舞台に挑戦を続けるブランドアンバサダー・三笘薫選手を起用した新広告プロモーションを、2026年3月16日(月) より実施します。

同日より、全国の直営店、公式オンラインストアおよび一部の取扱い店舗にて、三笘選手のサイン型押し入り本革製〈スマートキーケース〉のプレゼントキャンペーンを実施します。

これらに連動し、3月19日(木)より一部の店舗限定で、三笘選手が監修した全5アイテムのバッグコレクションを発売します。

特設サイト：https://zerohalliburton.jp/pages/toward-your-destination-2026

新ビジュアルのイメージは、ゼロハリバートンの〈挑戦〉の地「宇宙」。

1969年人類初の月面着陸ミッションにて、〈月の石〉を地球へ持ち帰る鞄を製造した実績は、高い堅牢性の証明であり、ブランドの挑み続ける姿勢を象徴しています。

その姿勢を体現する存在として、アンバサダー・三笘選手が最新のトラベルコレクションとともに登場。月でのトレーニングを終え、地球へ帰還するその瞬間。窓越しに広がる地球を見据え、未来へ向かう姿を表現しています。

宇宙船をイメージした無機質な空間演出は、トラベルコレクションに宿る無駄のない機能美と、普遍的なスタイルを際立たせています。

「TOWARD YOUR DESTINATION 挑み続ける先に」というメッセージには、人生を旅と捉え、歩み続けるすべての挑戦者に寄り添う存在でありたい、というゼロハリバートンの想いを込めています。

プロモーションは、首都圏・東海圏・関西圏を中心に、新聞や交通広告などを通じて順次展開します。

ブランド公式YouTubeでは、連動した特別動画を公開します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4Sy-uWJ9hZQ ]

公式YOUTUBE：https://youtu.be/4Sy-uWJ9hZQ

ビジュアル(一例)

三笘選手とラゲージがずらりと並ぶビジュアルも展開。

中央に立つ日本代表のエース三笘選手と、10台のラゲージで描かれた〈11〉の構図は、ピッチに立つ〈サッカーのイレブン〉を思わせます。

ノベルティキャンペーン 3月16日(月)より実施

全国の直営店、公式オンラインストアおよび一部の取扱い店舗にて、セール品を除く22,000円(税込) 以上購入の方に、三笘選手のサイン型押し入り本革製〈スマートキーケース〉をプレゼント。

キーリング付きのため、スマートキー以外にも使用できます。

※なくなり次第終了。

※店舗により、実施時期が異なる場合がございます。

三笘選手監修のバッグコレクション 3月19日(木) 発売

一部の店舗限定で、三笘選手が監修した特別なバッグコレクションを発売。対面の打ち合わせや、海外でのサンプルチェックを重ね、三笘選手の視点や要望を反映し完成させました。

背番号にちなんだ世界22台限定のラゲージをはじめ、要望から生まれたトートバッグとショルダーバッグ、限定カラーのPCケースとマルチケースの全5アイテムを展開します。

購入者特典として、手書きの署名をプリントしたポストカードと、オリジナルステッカーをプレゼントします。

特設サイト：https://zerohalliburton.jp/pages/km-edition-2026

取扱い直営店舗

・ゼロハリバートン 公式オンラインストア https://zerohalliburton.jp/

・ゼロハリバートン 新宿サザンテラス店(TEL. 03-6276-2202)

・ゼロハリバートン 新丸の内ビルディング店(TEL. 03-6256-0175)

・ゼロハリバートン GINZA SIX 店（TEL.03-6264-5176）

・ゼロハリバートンゴルフ 東京ミッドタウン店（TEL.03-6434-7474）

・ゼロハリバートン ヒルトンプラザ店（TEL.06-6940-7420）

・ゼロハリバートン なんばパークス店（TEL.06-4395-5550 ）

※在庫確認等のお問合せは、購入ご希望のショップまでお願いいたします。

※店舗情報 https://zerohalliburton.jp/pages/store-list

アンバサダープロフィール 三笘 薫 / Kaoru Mitoma

1997年5月20日、大分県生まれ、さぎぬまSCから川崎フロンターレの下部組織に加入し、U-18まで在籍。筑波大学時代は関東大学リーグ、天皇杯などで多くの活躍をして2020年川崎フロンターレに正式加入。2021年プレミアリーグのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFCへ移籍。ベルギーリーグのユニオンSGへの期限付き移籍を経て、22年にプレミアデビューを果たす。プレミアでの3年間で確固たる地位を築き、迎えた4シーズン目。夏の大舞台を前に、その進化は加速する。

Instagram：https://www.instagram.com/kaoru.m.0520/

About ZERO HALLIBURTON

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発のトータルラゲージブランドです。NASAの依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。

HP：https://zerohalliburton.jp/

BRAND HISTORY：https://zerohalliburton.jp/pages/about

Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/