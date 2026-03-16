“復讐屋”コンビ・窪塚洋介×亀梨和也の貴重ショット満載！　DMM TVドラマ『外道の歌』公式フォトブックが4月10日に発売！

株式会社双葉社(C)双葉社『窪塚洋介×亀梨和也『外道の歌』PHOTO BOOK』（撮影／藤本和典）

株式会社双葉社（東京都新宿区）は、DMM TVオリジナルドラマ『外道の歌』の公式フォトブック『窪塚洋介×亀梨和也『外道の歌』PHOTO BOOK』を2026年4月10日（金）に発売します。3月16日（月）より、予約スタート。

【内容紹介】

小さな店「カモメ古書店」を営む2人の男、カモとトラ。壮絶な過去を背負う2人が“復讐屋”を名乗り、凶悪犯罪者に裁きを下す――！ DMM TVにて独占配信中のドラマシリーズ『外道の歌』から公式フォトブックが発売。W主演を務める窪塚洋介×亀梨和也の撮りおろし写真53ページに加えて、配信中の「シーズン１」および4/9から配信がスタートする「シーズン２」のシーンカット、二人の素顔が詰まった貴重なオフショットなどを全170枚収録。窪塚洋介、亀梨和也による特別対談も掲載した、ドラマ『外道の歌』をさらに楽しめる一冊。

【W主演の窪塚洋介＆亀梨和也からコメントが到着！】

【鴨ノ目武（カモ）役 窪塚洋介コメント】

カモトラの写真集!?

本気かDMM!?

【島田虎信（トラ）役 亀梨和也コメント】

「外道の歌」カモとトラの世界観を、ドラマとは少し違う空気感を、ぜひブックレットで堪能してくださいっ

【通常版カバーとamazon限定カバーを初公開】

(C)双葉社『窪塚洋介×亀梨和也『外道の歌』PHOTO BOOK』（撮影／藤本和典）

復讐屋の舞台となる「カモメ古書店」で撮り下ろした通常版カバーに対して、amazon限定版カバーは、凶悪犯罪者に裁きを下す現場である拷問部屋での撮りおろしカット。復讐屋コンビ“カモとトラ”として、窪塚洋介と亀梨和也が危険な色気を放つ！

【特別対談では窪塚洋介＆亀梨和也の撮影裏話が満載！】

衝撃のラストで終わったシーズン１から約１年４か月。4/9より配信されるDMM TVオリジナルドラマ『外道の歌 SEASON２』を撮影中の二人に、インタビューを敢行。撮影や役作りの裏側、本作の見どころをたっぷり語ってもらった。

亀梨和也 （シーズン１が）あんなシーンで終わるなんてなかなかないですよね。だって、次のカットを１年後に撮るわけじゃないですか。観てくださっているみなさんには期待してもらえる終わり方ですけど……。

窪塚洋介 日焼け対策が大変で……（笑）。女優よりもプロテクトしたね。ゴルフのときでも、つばの広い帽子に忍者みたいなマスクをつけて、ＵＶカットのアームカバーに両手はグローブとか。おかげさまでシーズン１と同じ色のファンデーションを使えました（笑）。

亀梨和也 僕はシーズン１より前髪が３～４センチ短いんですよ。何人気づくかな（笑）。そういったつながりの難易度はあるなと思いながらも、無事にシーズン２を撮ることができてよかったです。

（P94「窪塚洋介×亀梨和也 ＳＰＥＣＩＡＬ対談」より）

【プロフィール】

窪塚洋介（くぼづか・ようすけ）

1979年5月7日生まれ、神奈川県出身。1995年俳優デビュー。『GO』（01年）『ピンポン』（02年）『Silence-沈黙-』（17年）など国内外の話題作に出演するほか、音楽活動、モデル、執筆、陶芸や墨画の創作など多彩な才能を発揮。

亀梨和也（かめなし・かずや）

986年2月23日生まれ、東京都出身。1998年に活動開始、ドラマ『3年B組金八先生 第5シリーズ』で俳優デビュー。

2005年のドラマ「ごくせん 第2シリーズ」「野ブタ。をプロデュース」で注目を集める。

その後も歌手、俳優、キャスター、MC などマルチに活躍している。

【「DMM TV」とは】

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は3年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,300作品、エンタメを含む21万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信された新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間：2023~2025年12月1日~19日／(株)コミュニケーション科学研究所調べ

※4 2026年1月時点

・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/

・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/

【書誌情報】

タイトル：『窪塚洋介×亀梨和也『外道の歌』PHOTO BOOK』

著者 :DMM TV

発売日：2026年4月10日

価格：3,300円 (本体3,000円)

判型：B5判

発行元：双葉社

本編：128ページ

▼ご予約はこちらから（URL後送）

【Amazon】

通常版カバー：https://www.amazon.co.jp/dp/4575320528

amazon限定版カバー：https://www.amazon.co.jp/dp/4575320552

【楽天ブックス】

楽天ブックス限定特典(窪塚洋介×亀梨和也ブロマイド１種)

https://books.rakuten.co.jp/rb/18564315/

通常版： https://books.rakuten.co.jp/rb/18476459/

【セブンネット】

セブンネット限定特典(窪塚洋介×亀梨和也ブロマイド1種)

https://7net.omni7.jp/detail/1107694397

【DMMブックス】

DMM特典付版(窪塚洋介×亀梨和也ブロマイド1種)

https://www.dmm.com/mono/book/-/detail/=/cid=bktdmm2603111642001/