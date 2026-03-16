ブランド腕時計の売却先選び、決め手は「買取金額」47.5%が最多。“査定の説明”と“安心感”も重視

株式会社JUNIOR

高級ブランド時計の買取サービス「OURO」を運営する株式会社JUNIOR（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金井 雄弌郎）は、20代～60代のブランド腕時計の売却経験がある男性200名を対象に「ブランド腕時計売却先を選んだ理由に関する実態調査」を実施しました。

年商1,600億円、世界20か国以上に及ぶ自社の膨大な販売ルート・市場データを背景に、ユーザーが売却先（買取店／買取サービス）をどのような基準で選び、どれだけ比較検討し、どの方法で査定を依頼しているのか、その意思決定の実態を明らかにします。

調査サマリー

調査結果詳細

- 売却先を選んだ決め手は、「買取金額が高かった（査定額が良かった）」が47.5%で最多。次いで「査定の根拠が分かりやすい／説明が丁寧」14%、「安心感（真贋・トラブル回避、運営元の信頼性など）」13%。- 比較検討した数は、「2店舗」28.5%、「3店舗」23%が中心。比較をしない（1店舗のみ）は32%で、約7割が複数比較する実態。- 見積もり（査定）の依頼方法は、「店頭で査定（来店）」56%が最多。次いで「出張査定」15%、「オンライン査定（フォーム入力）」11.5%、「宅配査定」10.5%。1）売却先の決定要因、「買取金額」47.5%が最多。価格に加え“説明”と“信頼”が判断軸に

売却先を選んだ決め手は、「買取金額が高かった（査定額が良かった）」が47.5%で突出しました。

高額商材であるブランド腕時計の売却において、価格の納得感が最重要であることが改めて示されています。

一方で、価格に次ぐ評価軸として、「査定の根拠が分かりやすかった／説明が丁寧だった」14%、「安心感があった（真贋・トラブル回避、運営元の信頼性など）」13%が続きました。

単に“高く売れる”だけでなく、査定プロセスや運営体制の信頼性が、売却先選定の決め手になっていることが分かります。

また、「手続きが簡単」9%や「手数料が明確」4%なども一定数あり、意思決定における不安要素（手間・追加費用・トラブル）を抑える情報提供も重要といえます。

2）比較検討は“複数店舗”が約7割。売却先選定は“相見積もり”が一般化

比較検討数は、「2店舗」28.5%が最多で、次いで「3店舗」23%となりました。

「1店舗（比較していない）」は32%にとどまり、約7割が複数の買取店／サービスを比較して売却先を決めている実態がうかがえます。

比較が前提となる環境では、ユーザーが短時間で判断できるよう、相場感・査定根拠・手数料・入金までの条件などを分かりやすく提示し、他社比較の際にも選ばれやすい情報設計が求められます。

3）査定依頼は「店頭」56%が主流。来店以外も4割超

査定依頼の方法は、「店頭で査定（来店）」が56%で最多でした。

実物確認による安心感や、その場での説明・手続きのしやすさが背景にあると考えられます。

次いで、「出張査定（自宅など）」15%、「オンライン査定（フォーム入力）」11.5%、「宅配で査定（送付）」10.5%と続き、来店以外の選択肢も一定の支持を得ています。

お客様の都合や居住地、手間の許容度に応じて査定手段が分かれるため、買取サービスには、複数チャネルでの接点設計と、各手段の不安（配送事故、査定差、手続き）を軽減する案内が重要です。

売却先選びの決め手は「買取金額」が中心である一方、「査定の説明の分かりやすさ」や「安心感」も一定数、選定理由として挙げられており、価格以外の判断軸が明確に存在します。

さらに約7割が複数比較を行っており、比較前提の中で選ばれるには、相場・査定根拠・費用条件の透明性と、安心材料の提示が鍵となります。

加えて査定依頼は店頭が最多ながら、出張・オンライン・宅配も一定数利用されており、ユーザーの事情に合わせた複線的な体験設計が重要だと捉えています。

調査概要

- 調査名：ブランド腕時計売却先を選んだ理由について- 調査期間：2026年2月3日～2026年2月4日- 調査方法：インターネット調査- 調査対象：20～60代のブランド腕時計の売却経験「ある」男性- 有効回答数：200名

お問い合わせ先

本件に関するメディア様からのお問い合わせは、以下よりお願いいたします。

https://junior-brand.jp/contact/

会社概要

会社名：株式会社JUNIOR

本社：東京都渋谷区恵比寿西2丁目7-3いちご恵比寿西ビル 8階

代表者：代表取締役金井 雄弌郎

設立：2020年11月1日

事業内容：ブランド時計/ブランドバック/ブランドジュエリーの企業間取引及び海外卸し

URL：https://junior-brand.jp/

ブランド時計の買取専門店 OURO（オウロ）

URL：https://brandouro.com/

公式メディア「オウロコラム」 ：https://brandouro.com/column/

株式会社JUNIORが運営する「OURO（オウロ）」は、高級ブランド腕時計に特化した買取専門サービスです。単に「高く買い取る」ことを目的とせず、売却すべきかどうかを含めて“ともに判断する”姿勢を大切にしています。10年以上の経験を持つ鑑定士と、20カ国以上の直接販路を活かした相場理解により、価格の理由や将来性まで丁寧に説明。煽らず、急がせず、後悔のない取引を支えることを使命としています。