マイボトル持参で天然水が飲めるウォーターステーションを設置「Vポイント presents ツタロックフェス2026」にプレミアムウォーターの特設ブースを出展！

プレミアムウォーター株式会社

良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：金本 彰彦)は、2026年3月20日(金・祝)・21日 (土) ・22日 (日)に開催される「Vポイント presents ツタロックフェス2026」のフェス会場にて、プレミアムウォーターの天然水が飲めるウォーターステーションを設置いたします。

■「Vポイント presents ツタロックフェス2026」でのブース出展詳細

屋内型の音楽フェス「Vポイント presents ツタロックフェス2026」にて、プレミアムウォーターは、参加者の水分補給とプラスチックごみ削減をサポートするため、天然水を提供するウォーターステーションを設置します。

さらに当日、ブースにてプレミアムウォーターをご契約いただいたお客様には、会場限定特典のオリジナルボトルをプレゼントいたします。

＜ウォーターステーション概要＞

マイボトルを持参の上、プレミアムウォーターのウォーターステーションにお越しいただくと、無料で天然水を飲むことができます。本フェスを十分に楽しんでいただけるよう、皆さまの水分補給をサポートいたします。

※運用方法は当日変更する可能性がございます。

※当日は十分に天然水を準備しておりますが、皆さまのご利用状況によっては、在庫不足のため提供を早期終了させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

詳細：https://premium-water.co.jp/water-station/

＜ご契約特典詳細＞

当日、ブースでプレミアムウォーターをご契約いただいたお客様全員にオリジナルボトルをプレゼントいたします。

※本特典は特設ブース限定の特典となりますので、会場外でご契約いただいた場合は対象外となります。

※本特典はなくなり次第終了となります。

会場限定特典：アルミボトル(400㎖)※白・黒どちらか1つ

会場でご契約いただいたお客様に当日その場でお渡しいたします。

■「Vポイント presents ツタロックフェス2026」詳細

・開催日程

2026年3月20日(金・祝)・21日 (土) ・22日(日)

・会場

幕張メッセ国際展示場 4・5・6・7ホール

・時間

開場9:00/開演10:30

・出演アーティスト

DAY1 3/20(金・祝)

ammo / Arakezuri / Age Factory / クリープハイプ / KOTORI / Conton Candy / ジ・エンプティ / シンガーズハイ / TETORA / Dos Monos / 04 Limited Sazabys / FOMARE / プッシュプルポット / Blue Mash / MAN WITH A MISSION / ヤングスキニー / Lailah (Opening Act)

DAY2 3/21(土)

Indigo la End / ガラクタ / コレサワ / sumika / This is LAST / にしな / ねぐせ。 / NELKE / ハンブレッダーズ / Fish and Lips / PompadollS / マルシィ / yutori / 礼賛 / Laughing Hick / reGretGirl / 606号室(Opening Act)

DAY3 3/22(日)

S.A.R / OddRe: / kurayamisaka / CLAN QUEEN / Chevon / SKRYU / Chilli Beans. / Tele / フレデリック/ トンボコープ / なきごと / PEOPLE１ / 羊文学 / MONO NO AWARE / yama / レトロリロン / ハク。(Opening Act)

・公式HP

https://cemusiccreative.com/tsutarock2026

■プレミアムウォーター株式会社のSDGsの取組みについて

詳細：https://premiumwater-hd.co.jp/sdgs/

プレミアムウォーターホールディングスグループでは、「水を守り、人を育むこと」を掲げ、事業活動を通じた様々な社会課題に取り組み、私たちに関わる全ての人が豊かになることを目指しています。そして社会課題の解決と経済発展の両立を図ることによって、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■プレミアムウォーターについて

プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーをレンタルまたは販売し、ご自宅までお水を宅配(定期配送)するサービスです。

重たいお水を買いに行く手間やお湯を沸かす手間が省け、

おいしい「生天然水」をいつでも使うことができます。

プレミアムウォーターの「生天然水」は「非加熱処理」を施しており、水質の良さやおいしさの目安となる「溶存酸素」が減少せず、天然水本来の口当たりの良さやまろやかさを味わうことができます。「生天然水」の賞味期限は未開封の状態で製造から約6か月なので、消費しながら備蓄をおこなうローリングストックとしても

ご利用いただけます。

ウォーターサーバーは家計にも環境にも優しいエコなサーバーから、力の弱い方でも簡単にボトル交換ができる下置きスタイルの高機能サーバー、デザインにこだわりインテリアとも調和する洗練されたデザインサーバー等ライフスタイルに合わせたサーバーを選ぶことができます。

詳しくは公式Webサイト（https://premium-water.net/）をご覧ください。

プレミアムウォーター公式Webサイト ：https://premium-water.net(https://premium-water.net)

プレミアムウォーター公式X(旧Twitter）：https://x.com/premium_water(https://x.com/premium_water)

プレミアムウォーター公式Facebook ：https://www.facebook.com/premiumwater.net(https://www.facebook.com/premiumwater.net)

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