NISA、iDeCo、変額保険に関する資産形成の意識調査　NISA・新NISA、iDeCo、変額保険を「使いたくない」は約5割

株式会社ロイヤリティ マーケティング

共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、20～69歳の方1,000名を対象に調査した「NISA、iDeCo、変額保険に関する資産形成の意識調査」（実施期間：2026年1月6日～1月7日）の結果をご報告いたします。

【調査結果】

・TOPICS１.

変額保険の認知率は、約6割が「全く知らない」。NISA・新NISA、iDeCoとの差が大きい

・TOPICS２.

資産形成に、NISA・新NISA、iDeCo、変額保険の「何も使いたくない」人は47.0％

・TOPICS３.

資産運用に対するスタンスは「よくわからない」が最多。60代は元本割れ回避志向が突出

・TOPICS４.

自身の資産形成のスタンスに合う制度が「わからない」が45.1％で最多、「NISA・新NISA」は35.1％

・TOPICS５.

加入者の約8割が変額保険の「魅力を評価」する。認知は低い一方、満足度のポテンシャルは高い

【調査結果詳細】

- TOPICS１.変額保険の認知率は、約6割が「全く知らない」。NISA・新NISA、iDeCoとの差が大きい

変額保険の認知状況について尋ねたところ、「全く知らない」が64.1％で最多となった。「名前だけ聞いたことがある」は18.8％、「ある程度内容を知っている」は9.1％、「内容まで理解している」は8.0％にとどまった。

一方、NISA・新NISAでは「名前だけ聞いたことがある」が35.5％で最多となり、「内容まで理解している」が23.6％、「ある程度内容を知っている」が20.6％と、一定の認知・理解が進んでいる。iDeCoも「名前だけ聞いたことがある」が38.7％、「内容まで理解している」が15.7％、「ある程度内容を知っている」が18.8％と、変額保険に比べて認知率が高い。

▼「変額保険」「NISA／新NISA」「iDeCo」の認知状況 (n=1,000)

- TOPICS２.資産形成に、NISA・新NISA、iDeCo、変額保険の「何も使いたくない」人は47.0％

現在利用している制度・商品を聴取したところ、「NISA／新NISA」が35.4％、「iDeCo（企業型DC含む）」が13.9％、「変額保険」は3.1％だった。また、「どれも利用していない」が60.4％と最多となった。

今後の利用意向については、「特になし」が56.3％と過半数を占めた。また、資産形成の制度や商品の組み合わせ比率を尋ねた設問では「何も使いたくない」と回答した人が47.0％となった。

▼現在利用している制度・商品 ※複数回答 (n=1,000)

▼今後利用したい制度・商品 ※複数回答 (n=1,000)

▼今後の資産形成の比率 (n=1,000)

- TOPICS３.資産運用に対するスタンスは「よくわからない」が最多。60代は元本割れ回避志向が突出

資産運用スタンスについて、「よくわからない」が全体の36.2％で最多となった。次いで「元本割れは絶対に避けたい」（26.5％）、「リスクとリターンのバランスを重視」（23.1％）が続く。

年代別に見ると、60代では「元本割れは絶対に避けたい」が44.5％と突出して高く、高齢層ほどリスク回避志向が強い傾向が明確となった。

▼資産運用スタンス (n=1,000)

- TOPICS４.自身の資産形成のスタンスに合う制度が「わからない」は45.1％で最多、「NISA・新NISA」は35.1％

資産形成のスタンスと制度・商品の合致度、資産形成に向いている制度を聴取した。「自分のスタンスに最も合う制度」では、「わからない」（45.1％）に次いで「NISA／新NISA」が35.1％と高い支持を集めた。「資産形成に最も向いていると思う制度」でも「NISA／新NISA」が35.8％と最多だった。

▼自分のスタンスに最も合う制度／資産形成に最も向いていると思う制度 (n=1,000)

- TOPICS５.加入者の約8割が変額保険の「魅力を評価」する。認知は低い一方、満足度のポテンシャルは高い

変額保険加入者に加入理由を尋ねたところ、「保険と投資を一体で準備できるから」が61.3％で最多となり、「銀行・保険会社・FPから勧められた」35.5％、「将来の資産形成に役立つと思った」29.0％が続いた。

資産形成手段としての魅力について「とても魅力的」が9.7％、「ある程度魅力的」が67.7％となり、合わせて77.4％と高かった。利用目的では「老後資金の準備」「万一への備え」がともに41.9％でトップとなった。

▼変額保険に加入した理由 ※複数回答 (n=31) ※対象：変額保険加入者

▼資産形成手段としての「変額保険」魅力評価 (n=31) ※対象：変額保険加入者

▼変額保険の利用目的 ※複数回答 (n=31) ※対象：変額保険加入者

【調査概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/883_1_ef7262f1fd5ae98e571453d894b6538d.jpg?v=202603161151 ]

※調査結果は小数点第2位を四捨五入しています

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調査結果引用・転載の際は、“「Pontaリサーチ」調べ”とクレジットを記載していただきますようお願い申し上げます。

■関連URL

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