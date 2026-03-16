メディアジーン、次世代投資分析プラットフォーム「Moby」と独占契約を締結

株式会社TNL Mediagene

TNLメディアジーン（NASDAQ：TNMG）のグループ会社、株式会社メディアジーン（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：今田素子）は、金融分野に特化したコンテンツを提供するMoby Technologies, Inc.（以下「Moby」）と独占コンテンツライセンス契約を締結し、ビジネス インサイダー ジャパンのプラットフォーム上で「Moby Japan（モビー ジャパン）」の提供を開始することをお知らせします。開始時期については、4月中旬を予定しております。

MobyはAIを活用した投資リサーチプラットフォームとして、個人投資家向けに金融教育および市場分析コンテンツを提供しています。簡潔な分析やパーソナライズされた投資情報を通じて、忙しいビジネスパーソンの意思決定をサポートしています。

近年、日本国内では資産形成への関心の高まりや投資人口の拡大を背景に、信頼性の高い金融情報へのニーズが増加しています。ビジネス インサイダー ジャパンは、Z世代・ミレニアル世代を中心に「マネー」「キャリア」「テクノロジー」などの分野で情報発信を行っており、本提携によりマネー領域のコンテンツを一層強化します。

本取り組みにおいては、既存の編集体制およびAI翻訳システムを活用し、Mobyの金融コンテンツを日本市場向けに最適化して提供します。これにより、読者に対する情報価値の向上を図るとともに、金融分野における広告・マーケティング機会の拡充にもつなげていきます。

メディアジーン 代表取締役CEO 今田素子 コメント

「Mobyと提携し、その金融コンテンツを日本市場に届けられることを大変嬉しく思います。Mobyの専門性と、ビジネス インサイダー ジャパンが持つプラットフォーム力を掛け合わせることで、読者および広告主の双方に新たな価値を提供していきたいと考えています。」

Moby CEO Justin Kramer氏 コメント

「Mobyの市場インテリジェンスとニュース分析を新たな読者層に届けられる機会を大変嬉しく思います。メディアジーンのチームとともに、日本市場における展開を進められることを楽しみにしています。」

今後、正式なローンチ時期や追加施策の詳細については、改めて発表いたします。



▼ビジネス インサイダー ジャパン（Business Insider Japan）について

ビジネス インサイダー ジャパンは、ニューヨークに拠点を置く経済メディア・Business Insiderの日本版です。日本版は2017年1月に創刊。創刊時よりビジョンとして「Better Capitalism──やさしさがめぐる経済をつくろう」を掲げ、より良い働き方、より良いビジネス、より良い社会につながるコンテンツを発信しています。

サイトURL：https://www.businessinsider.jp/

X：https://x.com/BIJapan

YouTube：https://www.youtube.com/@BusinessInsiderJP

▼株式会社メディアジーンについて

ミレニアル世代のための経済メディア『ビジネス インサイダー ジャパン』やテクノロジー＆製品情報メディア『ギズモード・ジャパン』、インクルーシブな未来を拓くコミュニティ＆メディア『マッシングアップ』、ガジェット特化のクラウドファンディングサービス『マチヤ』など、ターゲット・コミュニティにむけた14のメディアと、4つのコマースサービスの計18ブランドを運営しています。

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【本件に関するお問い合せ】

株式会社メディアジーン 広報担当

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