【INNISFREE】『ノーセバム ミネラルパウダー』からリミテッドエディション第二弾「ピーチブロッサム」が４月１日（水）より数量限定で登場！

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）が展開する、自然主義アクティブスキンケアブランド [INNISFREE | イニスフリー] は、“皮脂コントロールパウダー”として人気のアイテム『ノーセバム ミネラルパウダー』から、リミテッドエディション第二弾「ピーチブロッサム」を2026年4月1日（水）より数量限定で発売いたします。

皮脂をコントロールする「ノーセバム ミネラルパウダー」の人気

2010年に発売された「ノーセバム ミネラルパウダー」は、気になるベタつきやテカりを抑え、サラサラ肌を叶える皮脂コントロールパウダーとして注目が集まり、最初に韓国の女子高生から20代女性などの間で爆発的なヒットとなりました。

いまでは、日本はもちろん、世界中に広がり多くの人に愛され、全世界累計販売数8,800万個を突破*¹！

韓国や日本にて毎年多数のメディアでもベストコスメ賞を受賞するほど愛されるロングセラーアイテムとなっています。

春のときめきを感じさせるリミテッドエディション

やわらかな血色感と華やかな輝きをプラスする桃色パウダー＆桃の香り🍑

Point.1

ふわっと桃色でピュアに輝く肌へ🍑

桃色のパウダーに、華やかに輝くトゥインクルラメパウダー入り！

自然な血色感をもたらすベビーコーラルカラーのパウダーと繊細なラメパールの輝きで、肌をワントーン明るく、陽だまりに包まれたような血色感のある仕上がりを演出します。

Point.2

ジューシーな桃をイメージした香り付き🍑

もぎたてフレッシュなフルーティーな香り

Point.3

皮脂コントロールパウダーで触れたくなるサラサラ肌へ

皮脂吸着パウダー*²とミネラル皮脂コントロールパウダー*³が過剰な皮脂を吸着し、触りたくなるサラサラ肌に仕上げます。超微粒子のパウダーで付け感ゼロの軽やかな付け心地。

長時間ベースメイクをキープします。

Point.4

こだわりのシンプルな処方

デイリーに使いやすい、肌にマイルドな無添加*⁴処方にこだわったクリーンな処方設計。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31376/table/191_1_29a73ae2ac96be800b080840f4ffb397.jpg?v=202603161151 ]

How To Use

1．皮脂のコントロールに

皮脂吸着パウダー*²が余分な皮脂をやさしく吸着し、油・水分のバランスをコントロールして肌をさらっと保ちます。

2．メイクの仕上げに

軽やかな付け心地の超微粒子のパウダーがメイク崩れを防止。

日中のメイクを保つのに最適なアイテムです。

3．前髪の生え際のベタつきに

皮脂吸着パウダー*²が前髪の生え際に付着した余分な皮脂をやさしく吸着。

ベタつきのないふんわりとした印象の前髪に仕上げます。

*¹ 2010年1月～2025年10月までの全世界における売上個数(自社調べ)

*² オクテニルコハク酸デンプンAl 、（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー

*³ シリカ、マイカ

*⁴ 動物性原料、鉱物性油、ポリアクリルアミド、イミダゾリジニルウレア、トリエタノールアミン、PEG、タルク、グルテン、PTFE無配合

INNISFREE について

自然主義アクティブスキンケア[INNISFREE | イニスフリー]。2000年のブランド誕生以来、チェジュ島の自社畑で栽培する美容茶葉をはじめとする、パワフルな自然の恵みをサイエンスで引き出し健やかな肌に導くスキンケアを提供。

ナチュラル、かつ確かなスキンケアを求める世界中の方の支持を集めています。

持続可能なものづくりに積極的に取り組むクリーンビューティの理念を大切に、世界的動物愛護団体PETA（ペタ）より「Beauty Without Bunnies（ビューティ ウィズアウト バニーズ）」のグローバル・アニマル・テスト・フリー認証を取得。その他、売上金の一部を「more trees」への寄付などをはじめ、さまざまな形で持続可能な社会へ貢献しています。

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