確かな品質で快適なはき心地の日本製ストッキング2型新発売 ファッション性にもこだわったアイテムをご提案

アツギ株式会社

アツギ株式会社（本社：神奈川県海老名市、代表取締役社長：日光信二）は、2026年春夏シーズンの新商品として、確かな品質と丈の短いボトムスも綺麗に着こなせるファッション性を併せ持つ日本製ストッキングを発売いたします。肌触りがなめらかな「なめらかタッチ」と丈夫で破れにくい「丈夫でしっかり」の2型をご提案します。アツギオンラインショップ及び店頭では2026年3月下旬以降順次展開いたします。

■訪日外国人から支持される日本の衣料品

日本政府観光局（JNTO）によると2025年の訪日外国人旅行者数は4268万人で過去最多となりました（※1）。また観光庁の発表では、2025年の訪日外国人旅行消費額は約9.5兆円と過去最高を更新し、その内買い物代が約2.5兆円（全体の27％）に上ります（※2）。さらに「訪日外国人の消費動向」2024年次報告書では、最も満足した購入商品の上位3番目に衣類が入り、満足の理由として品質が良いことが挙げられました（※3）。日本に訪れる外国人の人数と消費額は増加し、日本における衣料品の買い物では品質の良さが求められていることが分かります。

※1:日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数（2025年12月推計値）」 https://www.jnto.go.jp/statistics/data/_files/20260121_1615-1.pdf

※2:観光庁「インバウンド消費動向調査 2025年暦年の調査結果（速報）の概要」https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001977992.pdf

※3:観光庁「訪日外国人の消費動向 2024年年次報告書」https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001884192.pdf

■品質とファッション性にこだわった日本製ストッキング

このような背景から、アツギは確かな品質を持つ日本製ストッキングを2026年春夏シーズンに発売いたします。肌触りがなめらかな「なめらかタッチ」と丈夫で破れにくい「丈夫でしっかり」の質感が異なる2型をご提案します。日本品質の快適なはき心地に加えて、丈の短いボトムスにも合わせやすいファッション性も両立させた、こだわりポイントをご紹介します。

１.パンティ部切り替えなし

パンティ部の切り替えがないため、国内外でトレンドのショートパンツやミニスカートなど丈の短いボトムスを用いたコーディネートと好相性です。

２.つま先補強トウ

つま先に強度を持たせ破れにくくした補強トウ仕様で、つま先からの破れを防ぎます。

３.肌トーンやコーディネートで選べる3色展開

肌をより明るく見せるベビーベージュ、自然な明るさを演出するヌーディベージュ、ファッションアイテムとしても人気のブラックの3色展開です。ご自身の肌の色やその日のコーディネートに合わせてお選びいただけます。

■なめらかタッチ

【商品詳細】

なめらかな肌触りが特徴の20デニール相当のストッキング。横ジマが出にくく、キメの整った脚を演出します。

サイズ展開：M～L、L～LL

カラー展開：ベビーベージュ、ヌーディベージュ、ブラック（全3色）

価格：オープンプライス

主な販売経路：量販店、ドラッグストア、ディスカウントストア、直営店、オンラインショップなど

発売日：2026年3月下旬以降順次展開

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/FP805

【生地の特徴】

よく伸びるサポーティ糸で編み上げているので肌触りがなめらかで、肌なじみもよく適度なフィット感です。通常のストッキングとは異なり、穴があいても伝線がひろがりにくい繊維を使用していることも特長です。

■丈夫でしっかり

【商品詳細】

丈夫で破れにくい22デニール相当のストッキング。サラッとしたはき心地です。160cm～170cmの高身長な方に向けてLLサイズも展開します。

サイズ展開：M、L、LL

カラー展開：ベビーベージュ、ヌーディベージュ、ブラック（全3色）

価格：オープンプライス

主な販売経路：量販店、ドラッグストア、ディスカウントストア、直営店、オンラインショップなど

発売日：2026年3月下旬以降順次展開

オンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/product/detail/FP804

【生地の特徴】

よく伸びるポリウレタン糸に丈夫なナイロン糸を2重に巻き付けたダブルカバリング糸を採用しています。ダブルカバリング糸とナイロン糸で交互に編み上げることにより、破れにくく丈夫な生地に仕上げました。ストッキングをはいてアクティブに動き回る方にもオススメです。

アツギ株式会社について

2023年５月にブランドロゴを刷新。すべての人に寄り添い、従来のレッグウェア・インナーウェアというカテゴリーを超えた、肌に心地よい・心に響く衣服、 FeelWear(R)（フィールウェア）をお届けすることを目指しています。