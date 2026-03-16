ドミノ・ピザ、日本人が愛する“旬”と“王道”が１枚に「あさりと桜えびの春クワトロ」3月23日（月）より期間限定発売

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン（代表取締役兼CEO：ディーター・ハーベル、本社：東京都品川区、以下：ドミノ・ピザ）が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、2026年春の新商品として、“旬の贅沢”と“愛され続ける王道”を一枚で楽しめる「あさりと桜えびの春クワトロ」を2026年3月23日（月）～6月28日（日）までの期間限定で発売いたします。

近年、春らしい季節が年々短くなっていると感じられる方も多いのではないでしょうか。そんな、短くも儚い春を大切に、味覚で堪能していただきたいという想いから、本商品の開発に至りました。駿河湾産桜えびや身の詰まったあさり、鮮やかな菜の花、香ばしさ豊かなそら豆といった春の訪れを告げる食材たちを使用した旬のピザ「あさりと菜の花のホワイトソース（北海道産ホワイトソース使用）」、「パンチェッタとそら豆の桜えびソース（駿河湾産桜えびソース使用）」と、王道な味わいで愛され続ける「マルゲリータ」と「炭火焼チキテリ」を掛け合わせた、よくばりなクワトロ・ピザ。一年に一度、今しか味わえない旬のおいしさと、ドミノ・ピザ自慢の王道のおいしさをこの春にお楽しみください！

- 春の旬と王道のピザを楽しみたいという、よくばりな夢を叶える“いいとこどり”の１枚！駿河湾産桜えび、あさり、菜の花、そら豆の使用で、旬の食材を手軽に味わえる！

四季のある国に暮らす私たちは、季節ごとに移ろう食材の味わいを楽しみ、その“旬”の美味しさに価値を見出してきました。一方近年では、春から夏へ一気に気温が跳ね上がる日が増えてきた影響もあり、春らしさを感じる期間が短くなったと実感する方も多いのではないでしょうか。そこで、短くも儚い春という季節を大切にする“旬を愛でる心”と長年支持され続けてきたドミノの王道ピザを一枚で楽しんでいただきたいという想いから、「あさりと桜えびの春クワトロ」を2026年3月23日（月）～6月28日（日）までの期間限定で発売いたします。

旬の食材には、その季節においしい理由があります。そんな旬の食材の持ち味を最大限に引き出すため、ソースや製法、焼成後の仕上げにまで細やかに工夫を凝らし、素材の香り、食感、余韻までも計算し尽くした１枚です。

さらに、春は出会いの季節。初対面のメンバーが集まる場では、それぞれの好みが分からず、何を食べようかと迷うケースも少なくありません。「あさりと桜えびの春クワトロ」は、"旬"と“王道”の美味しさを一枚で堪能できるので、初対面の方がいる場でも幅広い方にご満足いただけます。出会いの春は短いからこそ、誰もが満足できる今だけの味を思いきり楽しみたい！そんな想いにぴったりの一枚を、ドミノ・ピザがお届けします。

【旬】＜あさりと桜えびの春クワトロ＞

身の詰まったあさり、春を感じる菜の花、香ばしいそら豆、駿河湾の宝石とも言われる桜えびのソース。旬の食材をふんだんに使った2種類のピザに、子どもから大人まで楽しめる王道商品「マルゲリータ」と「炭火焼チキテリ」を合わせた、この春だけの特別なクワトロ・ピザです。旬の食材ならではの味わいと、多くの方に愛され続ける王道ピザが一度に味わえる期間限定の一枚は、新しい職場、新しいクラス、初めての人たちと集まる場所でも、皆様にご満足いただける美味しさです。

【旬】＜あさりと菜の花のホワイトソース（北海道産ホワイトソース使用）＞

春の訪れを感じさせる食材のうまみがお口の中に広がる一枚です。あさりは、身の詰まったものを厳選。噛むほどに広がる貝の旨みが、北海道産牛乳と小麦粉で仕立てたホワイトソースと溶け合い、やさしくも奥深い味わいを生み出します。そこへ鮮やかな緑が美しい菜の花と、低温で熱を通した厚みのあるガーリックスライスをトッピングすることで焼成後は外側が香ばしく、中はほくほくと甘みを感じられる食感に。仕上げには、パルメザン・ゴーダ・チェダーの3種をブレンドしたパルメザンミックスチーズをふりかけ、香ばしさと存在感をプラス。クリーミーで上品な味わいにまとめたことで、素材のうまみをお楽しみいただけます。

【旬】＜パンチェッタとそら豆の桜えびソース（駿河湾産桜えびソース使用）＞

春の海と大地の恵みを重ね合わせた、香り豊かな一枚です。静岡県・駿河湾で水揚げされる希少な桜えびは、“駿河湾の宝石”とも称される存在。その旨みをぎゅっと凝縮してほんのり甘みを感じるクリーム仕立てのソースに。合わせるのは、粒が大きく香ばしさの強い「白皮種」のそら豆。ほくほくとした食感と青々しい風味が、桜えびソースのコクを爽やかに引き立てます。アクセントにとして、塩漬けした豚バラ肉を低温燻煙したパンチェッタをトッピング。加熱することで余分な塩味は抑えられ、素材そのもののコクが際立つ設計に。春の旬素材と、丁寧に仕込んだ肉の旨みが織りなす上品でありながら満足感のある味わいをお楽しみいただけます。

【王道】＜マルゲリータ＞

ドミノ・ピザの王道を代表する一枚「マルゲリータ」は、旬の味わいを引き立てる確かな存在です。本場イタリア産のひとくちサイズのモッツァレラ“ボッコンチーニ”を使用し、すべてのピースでミルキーなコクを均等に楽しめるよう設計。オリジナルブレンドされたトマトソースが、バジルの風味とともに素材の輪郭をくっきりと際立たせます。シンプルだからこそごまかしがきかない、王道の完成度を感じていただける一枚です。

【王道】＜炭火焼チキテリ＞

長年愛され続ける人気定番「炭火焼チキテリ」は、日本人の味覚に寄り添う甘辛いテリヤキチキンが主役。本みりんと数種類の糖類で仕立てたコク深いタレが、香ばしく焼き上げたチキンにしっかりと絡みます。フレッシュなほうれん草の彩りとドミノオリジナルのマヨソースが全体をまろやかにまとめ、最後のひと口まで安定した美味しさを実現させた一枚です。

おいしさの土台にある、手づくり生地とモッツァレラチーズ

旬の素材や定番トッピングの魅力をしっかりと受け止めているのが、ドミノ・ピザこだわりの生地とチーズです。モッツァレラチーズは、理想的な伸びとまろやかなミルクの風味を実現するために開発されたオリジナル仕様。焼き上がるとピザ全体に均一に広がり、乾燥せず、ツヤのあるなめらかな仕上がりに。生地は店舗で水と粉から手づくりし、12時間以上かけて熟成・発酵。気温や湿度に合わせて発酵時間を細かく調整しながら管理し、ご注文ごとに一枚ずつ丁寧に伸ばしています。焼き上がったときのふっくらとした食感、香ばしい焼き目、そして具材をしっかりと受け止める存在感。旬の素材をのせるからこそ、土台の完成度にも妥協はありません。

旬を楽しむ春の一枚も、長年愛されてきた定番の味わいも、すべてはこの生地とチーズがあってこそ。素材へのこだわりと、積み重ねてきた技術が重なり合って完成する「あさりと桜えびの春クワトロ」。春のやわらかな空気とともに、今だけの特別な味わいを、お楽しみください。

「あさりと桜えびの春クワトロ」概要

商品：「あさりと桜えびの春クワトロ」

「あさりと菜の花のホワイトソース（北海道産ホワイトソース使用）」

「パンチェッタとそら豆の桜えびソース（駿河湾産桜えびソース使用） 」

販売期間：2026年3月23日（月）～6月28日（日） ※数量限定のため売り切れ時点で販売終了。

価格：

＜デリバリー＞S 3,580円／M 4,280円／L 5,180円

＜お持ち帰り半額(TM)＞S 1,790円／M 2,140円／L 2,590円

※本リリース内の価格はすべて税込み表記です。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合がございます。

- 国内シェアNo.1、宅配ピザのパイオニア

ドミノ・ピザは、日本で最初の宅配ピザチェーンとして、1985年9月30日にその歩みをスタートしました。以来、宅配専用バイク、ネット注文、ピザトラッカー、スマホアプリなどの革新や、1枚で4種類の味が楽しめる「クワトロ・ピザ」をはじめとした新しいピザの提案を続け、宅配ピザチェーン業界を牽引し、2025年9月に創業40周年を迎えました。これからもお客様が幸せを感じる「いい日」を、もっとハッピーにするお手伝いを目指し、一枚一枚想いをこめて焼き上げているピザで、皆さまにしあわせをお届けします。