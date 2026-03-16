オープングループ株式会社

オープングループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高橋 知道、以下「オープングループ」）は、社会保険労務士法人中小企業サポートセンター（本社：大阪府大阪市、代表 特定社会保険労務士：宮本 宗浩）の関連会社である株式会社中小企業サポートセンター（所在地：大阪府大阪市、代表取締役：宮本 宗浩、以下「中小企業サポートセンター」）の全株式を取得し、子会社化したことをお知らせいたします。

中小企業サポートセンターはこれまで、「中小企業のお役に立てる労務管理を提供する」をミッションとして、労務に関するコンサルティングや自社開発した電子タイムカード「スマートろうむ」の提供等を行ってきました。

今回のオープングループ加入により、中小企業サポートセンターが担っている同業務に、オープングループの子会社であるオープン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：石井 岳之）が提供する給与計算業務のデジタルBPO基盤「RoboRoboペイロール」を適用し、AIエージェントの活用による労務領域のオペレーションデジタル化・自動化を推進いたします。

■資本業務提携先企業と連携する各種サポート機能

また上記により中小企業サポートセンターのスタッフだけでなく、社会保険労務士法人中小企業サポートセンターに所属する社会保険労務士の工数を確保し、業務効率化を実現することにより、顧客企業が求める社会保険手続き代行や労務顧問支援についても、デジタル化・自動化を推進いたします。両者の相互連携でワンストップ対応できる体制構築を目指していきます。

■中小企業サポートセンター 代表取締役 宮本 宗浩氏のコメント

当社はこれまで、企業のバックオフィス業務の中でも特に専門性と正確性が求められる給与計算分野において、顧客企業の業務運営を支えるサービスを提供してまいりました。企業活動を支える重要な業務である一方で、制度変更や人事情報の変化などにより、継続的な運用負荷が生じやすい領域でもあります。

今回オープングループに参画することで、同社がグループ企業と共に培ってきたデジタル技術や業務改善のノウハウと、当社の実務運用力を掛け合わせることが可能になると考えています。これにより、バックオフィス業務の新しい運営モデルを構築し、企業がより本業に集中できる環境づくりに貢献してまいります。今後は、サービスの品質向上と提供価値の拡大を図りながら、顧客企業の成長を支えるパートナーとして事業を発展させていきたいと考えております。

■「RoboRoboペイロール」について

RoboRoboペイロールは、給与計算代行と給与計算システム、そして便利なハイパーオートメーションツールがワンセットになったデジタルBPO基盤です。一般的な給与代行サービスとは異なり、スマートロボット（AIエージェント）＋人によるプロセス設計により、「非労働集約型・高生産性・高付加価値」なサービスを実現します。

詳細につきましては製品ページ：https://payroll.roborobo.co.jp/lp/?referrer= をご覧ください。

【会社概要】

■オープングループ株式会社（https://open-group.co.jp/(https://open-group.co.jp/)）

・本社所在地：東京都港区西新橋3-3-1 KDX西新橋ビル 3階

・設立 ：2000年4月

・代表者 ：代表取締役 高橋 知道

・資本金 ：5,926百万円（2025年2月末現在）

・事業内容 ：スマートロボット（RPA、AI）を活用した新規事業創造を目的とした純粋持株会社

■オープン株式会社（https://open.co.jp/(https://open.co.jp/)）

・本社所在地：東京都港区西新橋3-3-1 KDX西新橋ビル 3階

・設立 ：2013年7月

・代表者 ：代表取締役執行役員社長 石井 岳之

・資本金 ：3,000万円

・事業内容 ：スマートロボット（RPA、AI）を活用した情報処理サービス、コンサルタント事業、

アウトソーシング事業、デジタルマーケティング、オンライン広告事業

■株式会社中小企業サポートセンター（http://roumu-jinji.co.jp/(http://roumu-jinji.co.jp/)）

・所在地 ：大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-22 ツネイシ商事ビル2F

・設立 ：2014年

・代表者 ：代表取締役：宮本 宗浩

・事業内容 ：401k導入、電子タイムカード導入、労務コンサルタント