過活動膀胱の症状管理を行うウェアラブル医療機器の中国市場発売へ

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：瀬木英俊）は、このほど、AIアプリと連携し過活動膀胱の症状管理を行う非侵襲型ウェアラブル医療機器に関して、ロートグループであるメンソレータム社・アジアパシフィック（香港）を通して中国市場に参入することをお知らせします。本件は、当社が2023年に出資を行った、ハーバード・イノベーション・ラボ発のヘルステックベンチャー・Australis Scientific Pty Ltd.とのパートナーシップによるアジア圏の販売権取得が結実したものです。本製品はニューロモジュレーション（神経調節）技術を活用して膀胱機能の正常化をサポートするもので、自宅など日常の環境で身体へ貼って使用する医療機器です。2026年6月より中国市場での販売を予定しており、日常生活の中で慢性疾患をより簡便に管理できる新しいヘルスケアソリューションの提供を目指します。

■背景

当社は、世界の人々に商品やサービスを通じて「健康」をお届けすることによって、当社を取り巻くすべての個人や社会を「Well-being」に導くことを存在意義（パーパス）として事業を展開しています。

過活動膀胱などの排尿に関する悩みは、年齢とともに増える傾向がある一方で、日常生活の中で人に相談しづらく、受診や治療の開始が遅れやすい特徴があり、症状が続くことで、外出を控える、睡眠が妨げられるなど、生活の質に影響する場合もあります。侵襲性の治療やケアの選択肢があっても、通院の負担や継続が難しく、十分なケアにつながりにくいケースが指摘されています。こうした中、病院での治療に加えて、日常生活の中で無理なく続けることが求められています。

本製品については、高齢化による排尿トラブルへの対処ニーズの高まりに加え、デジタルヘルス・ウェアラブル医療機器への関心の高さから在宅型医療ソリューションへのニーズが急拡大している中国市場からの発売へ向けて、2025年12月に中国においてNMPA Class II医療機器登録承認を取得、2026年2月にAustralis Scientific Pty Ltd.・製造元であるBeijing InnoStim Technology Co. Ltd.との基本的合意を締結しました。

■製品特長

１. 膀胱に関わる神経活動を調整するウェアラブル治療デバイス

ニューロモジュレーション技術を用い、膀胱と脳の神経信号の調整をサポートすることで膀胱機能の正常化を支援します。

２. 身体への負担が少ない非侵襲型治療で、自宅での使用が可能

足首に貼付するスマートパッチ型デバイスにより、身体への負担が少ない形で過活動膀胱（OAB）の症状改善をサポートします。薬物治療や外科手術を伴わない、新しいタイプの治療アプローチです。

３. デジタル技術と連携し、継続的な治療管理をサポート

スマートフォンアプリと連携することで、デバイスの設定管理や使用状況の確認が可能です。ご使用者が報告する症状データ（PRO：Patient Reported Outcomes）を収集することにより、治療の経過を継続的に把握し、長期的な治療管理をサポートします。

４. 通院負担を軽減しながら長期的な治療継続を支援

ご使用者は自宅で約30分の治療を行うことができ、通院負担を軽減します。

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44879/table/550_1_ddfaa724bfe8c6e85acc696939d12f92.jpg?v=202603161151 ]画像左：パルスジェネレーター本体 右：パッチ（右足用）

■今後の展望

本製品は、ウェアラブル医療機器とデジタル技術を組み合わせた新しい治療アプローチであり、今後はさまざまな疾患領域への応用可能性についても研究を進めていく予定です。

当社はこれからも、革新的な医療技術の開発とグローバル展開を通じて、慢性疾患に対する新しい治療ソリューションを提供するとともに、グループにおけるメディカル事業のグローバルな拡大を推進し、世界中で進行する高齢化社会における人々の生活の質（QOL）の向上を叶えるソリューションの開発と普及に取り組んでまいります。