ポケットに行政のサービスを　保存版「東京アプリのはじめかた・使いかた」

東京都

「東京都公式アプリ（東京アプリ)」は、東京都が2025年2月にリリースしたスマートフォンアプリで、都民の方一人ひとりがスマートフォンで行政とつながり、暮らしが便利になることを目指しています。この度、東京アプリの利用促進と都民のみなさまの暮らしを応援する「東京アプリ生活応援事業」も始まりました。多くの方にこの「東京アプリ」を使っていただくため、『【保存版】東京アプリのはじめかた・使いかた」と題し、東京アプリの登録手順や現行の機能、東京ポイント11,000ポイントがもらえる東京アプリ生活応援事業の申し込み方法までを図を使ってわかりやすくまとめました。「広報東京都特別号」を使って、東京アプリをダウンロードしませんか。ぜひお手に取ってお読みください。

WEB版： https://www.koho.metro.tokyo.lg.jp/2026/03_sp/index.html

●特集内容

●東京アプリで、暮らしがもっと便利に、もっと安心に！

東京都が提供するスマートフォンアプリの「東京アプリ」。

都民の方一人ひとりがスマートフォンで行政とつながり、デジタルでより便利になったと実感いただけることを目指しています。

【使って実感！３つのメリット】

１.行政サービスへ簡単にアクセス

防災や観光など都の行政サービスや最新情報を手軽に確認できます。

２.東京ポイントがどんどん貯まる！

最新のイベント情報を確認して参加することで、買い物などに使える東京ポイントが貯まります。

３.東京ポイントを都立施設のチケットや決済サービスのポイントなどと交換できる！

交換できるチケットなどは随時追加予定！東京ポイントと各決済サービスのポイントは、100対100で交換できます。

【東京ポイントを使ってみよう！】

交換先も多数。キャッシュレス決済サービスのポイントなどに交換すれば日常のお買い物の支払いに使えます。

みなさまの意見をもとに、今後も機能を追加します！

今後１.行政手続きができる

▶ 都立施設の予約申請など、窓口に行かなくてもオンラインで手続きができるように。

今後２.必要な情報が届く

▶一人ひとりの状況にあわせて、交通情報など必要な情報をプッシュ型で届けます。

今後３.給付金の申請ができる

▶ 給付金などの申請がアプリででき、給付金受け取りまでの時間も今までより短縮されます。

●東京アプリの登録手順

アプリダウンロード後の新規登録について、図解入りで説明しています。

新規登録の方法は動画(https://www.youtube.com/shorts/W182Oa9Ogfk)でもくわしく！

●東京アプリ生活応援事業の参加方法

登録手順（抜粋）

東京アプリの利用促進と都民のみなさんの暮らしを応援するため、東京ポイントをお届けする生活応援の取り組みを行います。

期間：令和9年4月1日まで

対象：マイナンバーカードをお持ちの15歳以上で東京都に住民登録のある方

●広報東京都特別号

＜概要＞

発行日 ：3月15日（日）

配布方法・配布先：都内で各戸配布される日刊紙（読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞及び東京新聞）への折込等

WEBサイト： https://www.koho.metro.tokyo.lg.jp/2026/03_sp/index.html

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