SmartHR社と開発したデジタル社員証「Smart ID Card」をアプリストア「SmartHR Plus」にて公開～先着30社限定の「リリース記念キャンペーン」も実施中～

テクバン株式会社

テクバン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：高松 睦夫※、以下テクバン）は、株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人、以下SmartHR）が運営するクラウド人事労務ソフト「SmartHR（スマートエイチアール）」のアプリストア「SmartHR Plus（スマートエイチアールプラス）」にて、同社と共同開発した「SmartHR」専用アプリケーション「Smart ID Card（スマートアイディーカード）」を公開しました。

本アプリの公開に合わせ、初期費用や月額利用料が割引となる「リリース記念キャンペーン」を実施しています。

※高松の高は梯子高

■開発の背景

「SmartHR」ではこれまで、導入企業様を対象に無償版「デジタル社員証」を提供していました。その活用の広がりとともに、社割・福利厚生への適用といった、より高度な運用ニーズを数多くいただくようになったことを受け、これまでの多数の連携実績に加え、システムインテグレーターとしての豊富な実績を持つテクバン社との共同開発を実施。実用性を追求し、機能を強化したデジタル社員証「Smart ID Card」の提供を開始しました。

「Smart ID Card」は、「SmartHR」上に登録された最新の従業員データと連動し、社員証の発行・更新・停止を自動化することで、デジタル社員証の管理工数を最小化します。また、従業員の雇用形態など、従業員情報に基づいた柔軟な社割設定が可能で、デジタル社員証上でのクーポン提示、クーポン利用状況の可視化など、利便性の高い福利厚生の運用を実現します。

■「Smart ID Card」の主な特長

「Smart ID Card」は、「SmartHR」の従業員データを活用し、社割や福利厚生の「クーポン」運用を一気通貫でサポートします。

1. デジタル社員証の運用効率化

● 「SmartHR」上に登録されている従業員データと自動連携することで、常に最新の社員情報を表示

● 入退社や異動に伴う社員証の発行・更新・付与を自動化し、手作業による運用負荷を軽減

● 退職者は自動的に社員証を削除されるため、社員証回収の手間を無くし、返却漏れによる不正利用を未然に防ぎます

2. 社割・福利厚生の運用効率化

● 管理画面から、社割や福利厚生を「クーポン」として発行・付与を簡単に行えます

● 管理者は「クーポン」の利用実績を集計・可視化（CSV出力も対応可）することができ、利用傾向を分析し、福利厚生の見直し・最適化に役立てられます

● 雇用形態や拠点ごとにクーポンの表示内容を柔軟に設定可能です

● 退職者には社割・福利厚生クーポンが表示されず、不正利用を未然に防ぎます

なお、「Smart ID Card」はアプリストア「SmartHR Plus」からお問い合わせいただけます。「SmartHR Plus」は「SmartHR」利用企業を対象に公開しており、「SmartHR」管理者ページからアクセスできます。

「Smart ID Card」詳細ページ：https://www.techvan.co.jp/solution/system/smart_id_cardsmarthr/

■【先着30社限定】リリース記念キャンペーン概要

初期費用や月額利用料が割引となる「リリース記念キャンペーン」を実施しています。このお得な機会に、ぜひご体験ください。

● 対象期間： 2026年6月30日（火）まで

● 対象社数：先着30社

● 特典内容：

○ 初期設定費用：無償

○ 月額費用：利用開始から3か月間無償、利用料を50円/ID（定価100円/IDの半額でご提供）

● 適用条件：「Smart ID Card」ご導入事例（企業名・ロゴ・インタビュー等）の公開にご協力いただける企業様

※年間契約、一括お支払いとなります

キャンペーンのお申込および詳細は、下記よりお問い合わせください。

「Smart ID Card」問い合わせページ：https://www.techvan.co.jp/solution/system/smart_id_cardsmarthr/

■ クラウド人事労務ソフト「SmartHR」について

「SmartHR」は、労務管理クラウド7年連続シェアNo.1(※1)のクラウド人事労務ソフトです。

採用情報の管理から雇用契約や入社手続き、勤怠・給与計算などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、データとして蓄積。さらに、「SmartHR」に溜まった従業員データを活用した「人事評価」「従業員サーベイ」「配置シミュレーション」「スキル管理」などのタレントマネジメント機能により最適な人員配置や人材育成を後押しし、データに基づく人的資本経営を支援します。アプリストアサービス「SmartHR Plus」は各業務分野に特化した様々な外部サービスと連携できるアプリケーションを展開し、個社ごとのカスタマイズ性を高め、正確性や安全性の高いデータ連携を実現しています。

「SmartHR」は、企業の生産性向上を後押しし、すべての人が働きやすい環境づくりに貢献します。

※1：デロイト トーマツ ミック経済研究所「HRTechクラウド市場の実態と展望 2024年度版」労務管理クラウド市場・出荷金額（2024年度見込） https://mic-r.co.jp/mr/03350/

■企業情報

株式会社SmartHR

代表取締役CEO：芹澤 雅人

事業内容：クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売

設立：2013年1月23日

資本金：1億円

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー

企業URL：https://smarthr.co.jp/

テクバン株式会社

本社所在地：〒108-0022

東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー4階

設立：1996年2月29日

代表者：代表取締役 社長執行役員 高松 睦夫※

資本金：100百万円

事業内容：システムインテグレーション

AI・セキュリティサービス

システム運用サービス

システム品質サービス

URL：https://www.techvan.co.jp/

■お問い合わせ先

URL：https://www.techvan.co.jp/contact/

※高松の高は梯子高