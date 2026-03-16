【名古屋らーめん藤一番】ガッツリ系『藤豚シリーズ』に1.4倍量の“ワシワシ太麺”が新登場！期間限定で「ワシワシ太麺大盛分無料キャンペーン」を開始！

株式会社アドバンス

40種以上の豊富ならーめんメニューで全世代の“食べたい！”に応える名古屋らーめん「藤一番」（ http://www.fujiichiban.jp ）は、ガッツリ系らーめん「藤豚（ふじぶた）シリーズ」において、新たに開発した1.4倍量の太麺「ワシワシ太麺」を2026年3月19日（木）より販売いたします。今回の導入により、通常の「中太麺」からプラス税込110円で、食べ応え抜群の「ワシワシ太麺」をお選び可能となります。

また、「ワシワシ太麺」の新登場を記念して、期間限定で「ワシワシ太麺」を選んだお客様には「大盛分無料」にてご提供いたします。

背脂と生ニンニクがガツンと効いた中毒性のある「藤豚シリーズ」。写真は「藤豚味噌」。

■1.4倍量の“太麺”「ワシワシ太麺」新登場

ガッツリ系らーめん「藤豚シリーズ」において、新たに開発した太麺「ワシワシ太麺」を2026年3月19日（木）より販売いたします。それにより、通常の「中太麺」からプラス税込110円で、通常麺の1.4倍という圧倒的なボリュームを誇る「ワシワシ太麺」へのカスタマイズが可能となります 。その日の気分や好みに合わせて麺の種類を選べる、「藤豚シリーズ」の新しいスタンダードがスタートします 。

● 背景：お客様の「もっとワシワシ食べたい！」が形に

2022年の登場以来、圧倒的なボリュームと爆発的な人気でグランドメニュー入りを果たした「藤豚シリーズ」。背脂たっぷりの濃厚なスープに、山盛りのもやし、生ニンニクという「ガッツリ系」の極みともいえる一杯に対し、お客様からは「このスープには、もっと食べ応えのある太麺が合う」「ワシワシとかき込みたい」という熱烈な要望が多数寄せられていました。

今回、開発期間2年の試行錯誤を重ね、しょうゆらーめんの1.4倍量という圧倒的ボリュームを誇る特製「ワシワシ太麺」を完成させました。

● 開発ストーリー：業界標準の半分以下！不可能を可能にした「茹で時間2分30秒」の革新

・「茹で時間」という課題

通常、太麺の茹で時間は5～6分を要します。スピーディーな提供を信条とする藤一番にとって、この待ち時間は大きな障壁でした。

・開発期間2年！100回以上に及ぶ試食

「食べ応え」と「スピード」を両立させるため、2年以上の歳月と100回以上の試食を実施。粉の配合を追求し、ついに業界標準の半分以下となる「茹で時間2分30秒」を実現しました。

1.4倍量の太麺「ワシワシ太麺」通常の「中太麺」

■ 「ワシワシ太麺大盛分無料キャンペーン」概要 （※表記は全て税込）

期間：2026年3月19日（木）～（期間限定）

内容：太麺は大盛分無料！

対象商品+税込110円で「ワシワシ太麺」をお選びいただくと、大盛変更が今だけ無料でお得にお楽しみいただけます。（※通常 太麺大盛変更：＋税込160円）

対象商品：「藤豚シリーズ」6種

■「藤豚（ふじぶた）シリーズ」とは

圧倒的なボリュームを誇る「藤豚シリーズ」6種。背脂と生ニンニクがガツンと効いた「こってり・ガッツリ・やみつき」な中毒性のある味わいが特徴です。

・藤豚台湾 税込1,400円

・藤豚しょうゆ 税込1,330円

・藤豚味噌 税込1,430円

・豚台湾 税込1,150円

・豚しょうゆ 税込1,080円

・豚味噌 税込1,180円

藤豚台湾藤豚しょうゆ

■商品開発担当コメント

「藤豚シリーズへお客様からいただく『太麺で食べたい』という声に、提供スピードの壁からお応えできないもどかしさを長年抱えてきました。今回開発した『ワシワシ太麺』は、らーめん業界の常識を打ち破る自信作です。背脂と生ニンニクが絡み合う極上の一杯を、太麺限定の『大盛分無料キャンペーン』で、ぜひ心ゆくまで堪能していただきたいです。」

■名古屋らーめん「藤一番」について

名古屋らーめん「藤一番」は、1984年の創業以来、名古屋を中心に愛知県や東海地区などで地域密着型店舗を国内で29店舗、海外で2店舗展開しています。名古屋名物の台湾らーめんをはじめ、しょうゆらーめんやカレーらーめん、塩らーめん、とんこつらーめんなど約40種類以上の多種多様ならーめんを展開し、お子様からご年配の方までご家族みんなでお楽しみいただけるらーめん店です。サイドメニューもこだわりのらーめんによく合うチャーハンからジューシーな焼餃子、お酒にも合う一品料理など数多く取り揃え、深夜までの長い営業とともに、お一人様からご家族連れ、そしてワンちゃん連れ（※藤一番名古屋インター店「Dテラス」限定／利用可能時間・利用ルールあり）まで様々なシーンでご活用いただきご好評いただいています。

私たちは、創業以来受け継がれる伝統の味を大切にしつつ、常に新たな美味しさを追求し続けてまいります。

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※記載の内容は国内店舗に限ります。