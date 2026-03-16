株式会社マシュマロエンタメ、大学生の間でに大人気の「BeReal.」でグロース戦略と広告運用サポートを開始。日本ローカルクリエイター×リアル文脈で広告効果を最大化

株式会社マシュマロエンタメ

株式会社マシュマロエンタメ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鄭軻、以下 当社）は、Z世代を中心に世界的な人気を誇る写真共有SNS「BeReal.」の特性に最適化したインフルエンサーマーケティング支援サービスの提供を、本日より開始いたしました。本サービスは、日本市場のカルチャーとユーザーインサイトを深く理解し、クリエイターの自然な発信力を通じて、共感性の高い広告コミュニケーションを実現します。

サービス提供の背景：加工より「リアル」を求めるZ世代の価値観

近年のSNSマーケティングにおいては、作り込まれた演出よりも「リアルさ」「日常性」「共感」を重視する潮流が強まっています。特にデジタルネイティブであるZ世代は、広告に対してもよりオーセンティック（本物）な体験や情報を求める傾向にあります。ユーザー自身の“ありのまま”の体験が共感を呼び、広告接触の価値を高める重要な要素となっているのです。このような背景から、当社は日常のリアルな瞬間を切り取ることに特化した、フランス発のSNS「BeReal.」に着目。その独自のカルチャーとユーザー体験を活かした、新しい形のマーケティング支援サービスを開始するに至りました。

“ありのまま”を共有するSNS「BeReal.」とは

「BeReal.」は、日常のリアルな瞬間をシェアするための写真共有アプリとして世界的に注目されています。その最大の特徴は、1日に1回、ランダムな時間に届く通知に応じて“2分以内”に、無加工の写真・動画を投稿するという独自の仕組みです。この時間制限と加工不可というルールが、ユーザーの自然体の投稿行動を促し、特に若年層から高い支持を得ています。リアルな体験の共有：フロントカメラとバックカメラの同時撮影機能により、撮影者とその場の状況を同時に写し出し、飾らない日常をありのままに伝えます。高いエンゲージメント：アルゴリズムによるおすすめ表示ではなく、「友人の投稿を見に行く」という能動的な行動が中心。そのため、一つひとつの投稿への注目度が高く、ユーザーがコンテンツに丁寧に向き合う傾向があります。没入感の高いUI：縦型フルスクリーンによる没入感の高いUI/UXが、ユーザーの生活感を強調し、コンテンツへの共感を深めます。こうした体験特性は、広告においても接触の質を高め、ブランド認知から行動喚起まで、ユーザーに違和感を与えることなく自然な導線を形成することに寄与します。

新サービス「BeReal.特化型マーケティング支援」の概要

当社が提供する本サービスでは、「BeReal.」のプロダクト特性とユーザー行動を深く分析し、ブランドのメッセージを最も効果的に届けるための統合的なソリューションを提供します。

実績例

- BeReal.に最適化したクリエイター選定過度な広告感を排除し、日常の投稿文脈に自然に溶け込むクリエイターをアサインします。フォロワー数だけでなく、クリエイターが持つ世界観やフォロワーとの関係性を重視し、ブランドとの親和性が高いマッチングを実現します。- ユーザーの共感を呼ぶ投稿ストーリーの企画・設計ブランドメッセージを一方的に伝えるのではなく、クリエイターのリアルな日常の一コマとして違和感なく届けるためのストーリーを企画します。「BeReal.」ならではの「2分間のリアル」を活かし、ユーザーの共感を最大化する投稿を設計します。- 他SNSとの連携による相乗効果の創出「BeReal.」での投稿を起点に、TikTokやInstagramなど他のSNSプラットフォームを横断した統合的なコミュニケーションを設計。各SNSの特性を活かしたコンテンツ展開で、キャンペーン効果の最大化と持続的な話題創出を目指します。- 最適な広告フォーマットの活用ターゲット属性やキャンペーンの目的に応じて、「画像＋画像」「画像＋動画」など複数の広告フォーマットを戦略的に使い分けます。当社は各種プラットフォームでの豊富な広告クリエイティブ制作実績を活かし、目的に応じた最適な表現の企画・制作を行います。

直近では、16～25歳の高校生・大学生を中心とした若年層への認知拡大を目的とするクライアント企業に対し、「BeReal.」を活用した広告の制作・配信支援を実施しました。本施策では、「BeReal.」ならではの投稿文脈や日常性を活かしたコンテンツを設計。ターゲット層の共感を獲得し、日本国内における認知形成およびエンゲージメントの最大化に大きく寄与しました。

今後の展望

当社は今後も、「BeReal.」をはじめとするSNSのプラットフォーム特性と生活者視点を重視した、マーケティング支援を強化してまいります。国内市場のみならず、豊富なコンテンツマーケティング実績を活かし、訪日・インバウンド需要の喚起や、海外ブランドの日本市場展開における「BeReal.」を活用したプロモーション支援にも積極的に対応してまいります。企業とクリエイター双方にとって持続的な価値を創出することを目指し、SNSマーケティングの新たな可能性を追求し続けます。