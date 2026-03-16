ESR｜オフラインイベント開催！ESRの最新ガジェットを見て、触って、体験しよう！

Waymeet (Hong Kong) Co., Ltd

ESRは、3月28日（土）開催の『Mac Fan Fes.2026.03［Mac Fanが選ぶ！ 春の最新ガジェット体験会］(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000016440.html)』（主催：株式会社マイナビ出版）および、3月22日（日）の『ガジェット展示会2026 春(https://gadgetten.com/)』（主催：ガジェットソリューションズ・ガジェット展示会運営委員会）にて、専用ブースを出展します。最先端のテクノロジーとデザインを通じて、より多く来場者へESRのブランドコミットメントを直接お届けします。

イベント詳細

・イベント名：Mac Fan Fes.2026.03 (https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000016440.html)［Mac Fanが選ぶ！ 春の最新ガジェット体験会］

・開催時間：2026年3月28日（土）12:00～16:00時（終了時刻は予定）

・会場住所：歌舞伎座タワー23F（東京都中央区銀座4丁目12番15号）

・お申込みURL：お申込みはこちら(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yuwxHpAv7EqzGUmDx0db36zVkFiearBBhXPBTSbeT8VUMVoxMDlCVVI0QTNKR0xaUlhCM0Y3SzRNQy4u&utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=event202603)

・イベント名：[見て、触れて、体感できる]『ガジェット展示会2026 春(https://gadgetten.com/)』

・主催者：ガジェットソリューションズ・ガジェット展示会運営委員会

・開催時間：2026年3月22日（日）10:00～20:00時

・会場住所：二子玉川 蔦屋家電（東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット）

・お申込み不要：その他イベント詳細はこちら(https://gadgetten.com/)

イベント会場では、実際に製品を手に取り、その質感や機能を直接体験いただけます。

展示製品*順不同

16年の歴史が育んだ、豊かなのラインアップ

ESR MagMouse(TM)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3D93KH9)ESR 折りたたみ3in1充電器(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHQDKX7G)ESR OmniLockマウント(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPFHTRBH)ESR 3in1充電器(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHQFBQSM)ESR Classicケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFGFSDMM)ESR Armorite Proフィルム(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6TZNHMB?th=1)ESR Pulseフリックケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCJBT8W/?th=1)ESR Cyberフリックケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH1WWM1K?th=1)ESR Shiftキーボードケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9SSLMT?th=1)ESR Geoペンシル(https://www.amazon.co.jp//dp/B0DM5ZLR2S/)ESR Armoriteフィルム(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHWJ8BGW/)ESR Paper-likeフィルム(https://www.amazon.co.jp//dp/B0FHWMLPM5)

ESRのCEOであるティム・ウーは次のように語ります。

「ESR(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D7385308-8054-4284-B923-756FF076E233?ingress=3&visitId=82ab36b8-1090-4e43-94d4-ad6c4ac57bb9)は2009年の創業以来、"Tech Made Easier（テクノロジーをもっと使いやすく）"という理念のもと、日常のテック体験をより快適にするアクセサリーを生み出し続けてきました。16年にわたり磨き上げてきた技術力を結集したESRエコシステムを、より多くのAppleデバイスユーザーへ届けていくことが、私たちの使命です。」

iFデザイン賞やフレンチデザイン賞をはじめ、米誌「Fast Company」による「Most Innovative Company(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000121575.html)」にも選出されるなど、ESRは国際的にも高く評価されています。今回のオフラインイベントで、その革新的な製品エコシステムを、実際に見て・触れて・感じてください。

■ESRについて-16年の信頼と実績

ESR(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D7385308-8054-4284-B923-756FF076E233)は2009年に設立され、世界中で1億3000万人以上のユーザーに支持されるグローバルなテックブランドです。 「Tech Made Easier（テクノロジーをもっと使いやすく）」を理念に、日常生活に自然と溶け込み、毎日のテクノロジー体験をより快適で効率的にするスマートデバイス向けの製品を生み出し続け、ハイテクをより使いやすくすることを使命としています。

・ 公式オンラインストア：https://esrtech.jp/ja/

・ Amazon店舗：https://www.amazon.co.jp/esr

・ 公式X（旧Twitter） ：https://x.com/ESRgearJp

・ 公式Instagram：https://www.instagram.com/esrgear.jp/

・ 公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@esrgear.jp

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